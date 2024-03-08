В Подольске Одесской области на улице нашли мертвым военнослужащего. ФОТО
В пятницу, 8 марта, в городе Подольск Одесской области на улице нашли мертвого мужчину. Он был в военной форме.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Одесской области.
Отмечается, что тело обнаружили случайные прохожие на проспекте Шевченко в районном центре.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.
По данным издания "Думская", неизвестного мужчину убили в Подольске в ночь на 8 марта.
"Убитый мужчина в крови, одет в военную форму, на вид - более 40 лет. Лица от нанесенных побоев просто нет", - говорится в сообщении.
Схоже переселенці...
що він був військовим !!
Військового вдарили по голові,
викрали,сутки без свідомості..
Зламали акаунт,зняли всі кошти
з картки.Поліція відмовляється
відкривати кримінальне провадження.
У потерпілого порушені когнитивні
функції головного мозку,численні
гематоми голови,порушення
свідомості.Наразі він потребує
лікування на стаціонарі у неврологічному
відділенні.