В Подольске Одесской области на улице нашли мертвым военнослужащего. ФОТО

В пятницу, 8 марта, в городе Подольск Одесской области на улице нашли мертвого мужчину. Он был в военной форме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Одесской области.

Отмечается, что тело обнаружили случайные прохожие на проспекте Шевченко в районном центре.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данным издания "Думская", неизвестного мужчину убили в Подольске в ночь на 8 марта.

"Убитый мужчина в крови, одет в военную форму, на вид - более 40 лет. Лица от нанесенных побоев просто нет", - говорится в сообщении.

