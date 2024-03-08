РУС
В Подольске Одесской области на улице нашли мертвым военнослужащего. ФОТО

В пятницу, 8 марта, в городе Подольск Одесской области на улице нашли мертвого мужчину. Он был в военной форме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Одесской области.

Отмечается, что тело обнаружили случайные прохожие на проспекте Шевченко в районном центре.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данным издания "Думская", неизвестного мужчину убили в Подольске в ночь на 8 марта.

"Убитый мужчина в крови, одет в военную форму, на вид - более 40 лет. Лица от нанесенных побоев просто нет", - говорится в сообщении.

Вбивство військового на Одещині
Вбивство військового на Одещині

+13
виродки!
08.03.2024 12:21 Ответить
+5
Життя говорить саме за нас. Там масиви сіл російськомовних, там під боком Придністров'я. І давайте будемо відвертими, там ждунів більше ніж нас.
08.03.2024 13:04 Ответить
+4
з чого ти взяв такы заяви робити?
08.03.2024 12:20 Ответить
Шо за маячня?
08.03.2024 12:22 Ответить
Був я в тому колишньому Котовську неодноразово до повномаштабки. Багато машин з патріотичною символікою (навіть ПС та свободи)особливо для півдня...
Схоже переселенці...
08.03.2024 12:27 Ответить
Комендантська година, нє ?
08.03.2024 12:18 Ответить
потрібно дочекатися всановлення особи...
08.03.2024 12:47 Ответить
У військовій формі був чоловік , але це не значить ,
що він був військовим !!
08.03.2024 12:50 Ответить
Тем более, во время комендантского часа. В это время военные передвигаются на спецтранспорте.
показать весь комментарий
08.03.2024 13:44 Ответить
була б у людей легальна-доступна зброя і адекватний закон до неї - то небайдужі очевидці (у селі усі все бачать-чують і все знають, але частенько затуркані місцевими феодалами та мусорами), хоча би вистрелили у повітря і без остраху (за наслідки-геморой для себе) викликали притОмну поліцію, а не от так ОЦЕ, як завжди, мєнти приїхали тупо зафіксувати смерть
08.03.2024 13:00 Ответить
У Дніпрі теж орудує банда.
Військового вдарили по голові,
викрали,сутки без свідомості..
Зламали акаунт,зняли всі кошти
з картки.Поліція відмовляється
відкривати кримінальне провадження.
У потерпілого порушені когнитивні
функції головного мозку,численні
гематоми голови,порушення
свідомості.Наразі він потребує
лікування на стаціонарі у неврологічному
відділенні.
08.03.2024 13:38 Ответить
Мусора як були бандою рекетирів ще з пізнього совку, так і лишились, разом із суддями і прокурорами
показать весь комментарий
09.03.2024 18:09 Ответить
 
 