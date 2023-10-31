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Убийство добровольца ДФТГ "Свобода" Щербины: трое обвиняемых оставлены под стражей

Голосеевский районный суд г. Киева оставил под стражей троих обвиняемых в убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, при участии прокурора Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева в Голосеевском районном суде г. Киева состоялось очередное заседание по делу об умышленном убийстве 34-летнего добровольца ДФТГ, совершенного по хулиганским мотивам и хулиганству, что сопровождалось особой дерзостью группой лиц с применением огнестрельного оружия.

В ходе заседания суд исследовал письменные доказательства стороны обвинения.

На скамье подсудимых трое обвиняемых. Они находятся под стражей.

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Одному из них инкриминировано п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство, совершенное по хулиганским мотивам). Другим двум – ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, группой лиц).

В ходе судебного разбирательства сторона защиты заявила ходатайство об изменении мер пресечения двум обвиняемым в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 УК Украины по содержанию под стражей более мягкие, не связанные с содержанием в СИЗО.

Учитывая имеющиеся риски и то, что преступление было совершено с применением насилия, прокуратура возражала против удовлетворения таких ходатайств.

Убийство добровольца ДФТГ Свобода Щербины: трое обвиняемых оставлены под стражей 01
Убийство добровольца ДФТГ Свобода Щербины: трое обвиняемых оставлены под стражей 02

Рассмотрев доводы сторон, суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайств об изменении мер пресечения. Обвиняемые оставлены под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.

Подозреваемых в убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "преднамеренное убийство", двум другим – "хулиганство".

Однако в августе суд смягчил меру пресечения двум подозреваемым.

Читайте также: Убийство добровольца ГФТГ "Свобода" Щербины: Прокуратура обжаловала смягчение меры пресечения двум подозреваемым

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арест (10465) прокуратура (5032) Свобода (2752) убийство (6505)


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Топ комментарии
+7
А лучше бы етих тварей на фронт на самый передок. А то отсидятся в тюрьме пару годиков и выйдут по амнистии после войны. Вот такие после войны и останутся кошмарить страну.
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31.10.2023 13:50 Ответить
+6
Тітушня під***ська!
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31.10.2023 14:07 Ответить
+6
Раніше писали що цих тварюк хотіли відмазати але суспільний розголос не дозволив.
Ось таке воно "правосуддя" .
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31.10.2023 14:09 Ответить
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Щось тягнуть із судом і вироком.
На щось надіються...
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31.10.2023 13:46 Ответить
А лучше бы етих тварей на фронт на самый передок. А то отсидятся в тюрьме пару годиков и выйдут по амнистии после войны. Вот такие после войны и останутся кошмарить страну.
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31.10.2023 13:50 Ответить
Ти так пишеш, ніби у Шторм Z служиш, і на передку воюють лише ті, кого покарали.
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31.10.2023 14:34 Ответить
Тітушня під***ська!
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31.10.2023 14:07 Ответить
Раніше писали що цих тварюк хотіли відмазати але суспільний розголос не дозволив.
Ось таке воно "правосуддя" .
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31.10.2023 14:09 Ответить
Судьи мрази
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31.10.2023 14:16 Ответить
"***********" - це посцяти в під'їзді, а не людину вбити.
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31.10.2023 14:50 Ответить
Бидлу та гопарям завжди ручку тиснуть, а про прохання ввічливих людей, отримують координати чоловічого дітородного органа. Мусора в більшості як раз складаються з таких маргіналів. А там свій своєму око не виклює.
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31.10.2023 15:34 Ответить
Хтось розуміє що таке умисне вбивство і вбивство за ************? Говорячи про останнє : вбив бо хотів розваги? Вбив розважаючись?
Ну то воно гірше ніж умисне, бо той хто це зробив не розуміє де кінець розваги і початок небезпечного. І то на все життя за браком сірої рідини в голові. Ця істота небезпечна для суспільства на протязі всього життя. Тому мусить бути ізольована пожиттєво бо навіть за браком глузду неспроможна покаятися, що доречі, може той хто зробив навмисно.
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31.10.2023 15:42 Ответить
Схоже це був заказ на ліквідацію від прокремлівської гнилі у владі України.
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31.10.2023 17:03 Ответить
 
 