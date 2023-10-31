Убийство добровольца ДФТГ "Свобода" Щербины: трое обвиняемых оставлены под стражей
Голосеевский районный суд г. Киева оставил под стражей троих обвиняемых в убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Как отмечается, при участии прокурора Голосеевской окружной прокуратуры г. Киева в Голосеевском районном суде г. Киева состоялось очередное заседание по делу об умышленном убийстве 34-летнего добровольца ДФТГ, совершенного по хулиганским мотивам и хулиганству, что сопровождалось особой дерзостью группой лиц с применением огнестрельного оружия.
В ходе заседания суд исследовал письменные доказательства стороны обвинения.
На скамье подсудимых трое обвиняемых. Они находятся под стражей.
Одному из них инкриминировано п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство, совершенное по хулиганским мотивам). Другим двум – ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, группой лиц).
В ходе судебного разбирательства сторона защиты заявила ходатайство об изменении мер пресечения двум обвиняемым в хулиганстве по ч. 4 ст. 296 УК Украины по содержанию под стражей более мягкие, не связанные с содержанием в СИЗО.
Учитывая имеющиеся риски и то, что преступление было совершено с применением насилия, прокуратура возражала против удовлетворения таких ходатайств.
Рассмотрев доводы сторон, суд принял решение отказать в удовлетворении ходатайств об изменении мер пресечения. Обвиняемые оставлены под стражей.
Напомним, ранее сообщалось, что добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербину убили в Киеве.
Подозреваемых в убийстве добровольца ДФТГ "Свобода" Алексея Щербины отправили в СИЗО без права залога. Одному из подозреваемых инкриминируют "преднамеренное убийство", двум другим – "хулиганство".
Однако в августе суд смягчил меру пресечения двум подозреваемым.
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На щось надіються...
Ось таке воно "правосуддя" .
Ну то воно гірше ніж умисне, бо той хто це зробив не розуміє де кінець розваги і початок небезпечного. І то на все життя за браком сірої рідини в голові. Ця істота небезпечна для суспільства на протязі всього життя. Тому мусить бути ізольована пожиттєво бо навіть за браком глузду неспроможна покаятися, що доречі, може той хто зробив навмисно.