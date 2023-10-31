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Вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини: трьох обвинувачених залишено під вартою

Голосіївський районний суд м. Києва залишив під вартою трьох обвинувачених у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва. 

Як зазначається, за участі прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва в Голосіївському районному суді м. Києва відбулося чергове засідання у справі щодо умисного вбивства 34-річного добровольця ДФТГ, вчиненого з хуліганських мотивів та хуліганства, що супроводжувалося особливою зухвалістю групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї.

Під час засідання суд досліджував письмові докази сторони обвинувачення.

На лаві підсудних троє обвинувачених. Вони перебувають під вартою.

Одному з них інкриміновано п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів). Іншим двом - ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб).

Під час судового розгляду сторона захисту заявила клопотання про зміну запобіжних заходів двом обвинуваченим у хуліганстві за ч. 4 ст. 296 КК України з тримання під вартою на більш м’які, не пов'язані з утриманням у СІЗО.

Враховуючи наявні ризики та те, що злочин був вчинений із застосуванням насильства, прокуратура заперечувала проти задоволення таких клопотань.

Вбивство добровольця ДФТГ Свобода Щербини: трьох обвинувачених залишено під вартою 01
Вбивство добровольця ДФТГ Свобода Щербини: трьох обвинувачених залишено під вартою 02

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Розглянувши доводи сторін, суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотань про зміну запобіжних заходів. Обвинувачених залишено під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.

Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави. Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство".

Проте у серпні суд пом’якшив запобіжний захід двом підозрюваним.

Автор: 

арешт (2536) прокуратура (3700) Свобода (255) вбивство (3109)


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Топ коментарі
+7
А лучше бы етих тварей на фронт на самый передок. А то отсидятся в тюрьме пару годиков и выйдут по амнистии после войны. Вот такие после войны и останутся кошмарить страну.
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31.10.2023 13:50 Відповісти
+6
Тітушня під***ська!
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31.10.2023 14:07 Відповісти
+6
Раніше писали що цих тварюк хотіли відмазати але суспільний розголос не дозволив.
Ось таке воно "правосуддя" .
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31.10.2023 14:09 Відповісти
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Щось тягнуть із судом і вироком.
На щось надіються...
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31.10.2023 13:46 Відповісти
А лучше бы етих тварей на фронт на самый передок. А то отсидятся в тюрьме пару годиков и выйдут по амнистии после войны. Вот такие после войны и останутся кошмарить страну.
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31.10.2023 13:50 Відповісти
Ти так пишеш, ніби у Шторм Z служиш, і на передку воюють лише ті, кого покарали.
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31.10.2023 14:34 Відповісти
Тітушня під***ська!
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31.10.2023 14:07 Відповісти
Раніше писали що цих тварюк хотіли відмазати але суспільний розголос не дозволив.
Ось таке воно "правосуддя" .
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31.10.2023 14:09 Відповісти
Судьи мрази
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31.10.2023 14:16 Відповісти
"***********" - це посцяти в під'їзді, а не людину вбити.
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31.10.2023 14:50 Відповісти
Бидлу та гопарям завжди ручку тиснуть, а про прохання ввічливих людей, отримують координати чоловічого дітородного органа. Мусора в більшості як раз складаються з таких маргіналів. А там свій своєму око не виклює.
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31.10.2023 15:34 Відповісти
Хтось розуміє що таке умисне вбивство і вбивство за ************? Говорячи про останнє : вбив бо хотів розваги? Вбив розважаючись?
Ну то воно гірше ніж умисне, бо той хто це зробив не розуміє де кінець розваги і початок небезпечного. І то на все життя за браком сірої рідини в голові. Ця істота небезпечна для суспільства на протязі всього життя. Тому мусить бути ізольована пожиттєво бо навіть за браком глузду неспроможна покаятися, що доречі, може той хто зробив навмисно.
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31.10.2023 15:42 Відповісти
Схоже це був заказ на ліквідацію від прокремлівської гнилі у владі України.
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31.10.2023 17:03 Відповісти
 
 