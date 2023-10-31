Вбивство добровольця ДФТГ "Свобода" Щербини: трьох обвинувачених залишено під вартою

Голосіївський районний суд м. Києва залишив під вартою трьох обвинувачених у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр прокуратури Києва.

Як зазначається, за участі прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва в Голосіївському районному суді м. Києва відбулося чергове засідання у справі щодо умисного вбивства 34-річного добровольця ДФТГ, вчиненого з хуліганських мотивів та хуліганства, що супроводжувалося особливою зухвалістю групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї.

Під час засідання суд досліджував письмові докази сторони обвинувачення.

На лаві підсудних троє обвинувачених. Вони перебувають під вартою.

Одному з них інкриміновано п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів). Іншим двом - ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб).

Під час судового розгляду сторона захисту заявила клопотання про зміну запобіжних заходів двом обвинуваченим у хуліганстві за ч. 4 ст. 296 КК України з тримання під вартою на більш м’які, не пов'язані з утриманням у СІЗО.

Враховуючи наявні ризики та те, що злочин був вчинений із застосуванням насильства, прокуратура заперечувала проти задоволення таких клопотань.





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Розглянувши доводи сторін, суд ухвалив відмовити у задоволенні клопотань про зміну запобіжних заходів. Обвинувачених залишено під вартою.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербину вбили у Києві.

Підозрюваних у вбивстві добровольця ДФТГ "Свобода" Олексія Щербини відправили до СІЗО без права застави. Одному з підозрюваних інкримінують "умисне вбивство", двом іншим - "хуліганство".

Проте у серпні суд пом’якшив запобіжний захід двом підозрюваним.