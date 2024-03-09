FPV-дроны "Дикие Шершни", профинансированные читателями Цензор.НЕТ, уничтожают бронетехнику оккупантов. ВИДЕО

Сообщество Цензор.НЕТ профинансировало создание дронов-камикадзе, уничтоживших технику и живую силу российских оккупантов. Присоединяйтесь к созданию еще одной партии FPV-дронов "Дикие шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в настоящее время продолжается сбор на дроны "Дикие шершни" для батальона "Волки Да Винчи".

50 дронов "Дикие шершни" уже передали украинским защитникам.

Сейчас мы уже собрали 1 325 942,06 гривен.

Цель – 1 400 000 гривен.

Не останавливайтесь! Поддержите сбор "Диких шершней" на 100 дронов для бойцов.

Реквизиты:

Монобанка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb



ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

