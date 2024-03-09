РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4980 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 863 18

FPV-дроны "Дикие Шершни", профинансированные читателями Цензор.НЕТ, уничтожают бронетехнику оккупантов. ВИДЕО

Сообщество Цензор.НЕТ профинансировало создание дронов-камикадзе, уничтоживших технику и живую силу российских оккупантов. Присоединяйтесь к созданию еще одной партии FPV-дронов "Дикие шершни".

Как сообщает Цензор.НЕТ, в настоящее время продолжается сбор на дроны "Дикие шершни" для батальона "Волки Да Винчи".

50 дронов "Дикие шершни" уже передали украинским защитникам.

Сейчас мы уже собрали 1 325 942,06 гривен.

Цель – 1 400 000 гривен.

Не останавливайтесь! Поддержите сбор "Диких шершней" на 100 дронов для бойцов.

Реквизиты:

Монобанка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Смотрите также: FPV-дрон "Дикие Шершни" атакует российский танк, после чего он подрывается на мине. ВИДЕО

Автор: 

сбор (313) Цензор.НЕТ (138) Дроны от читателей Цензор.НЕТ (169) Дикие шершни (228)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Механік-водій уже на концерті кабздона ......
показать весь комментарий
09.03.2024 17:29 Ответить
+3
Тільки про це хотіла написать. Кроти тепер мають доступ до локацій нашої техніки, так що здача України йде повним ходом. Зелене чмо їздило в Туреччину запевняти пуйла, що чекати лишилось недовго.
показать весь комментарий
09.03.2024 17:46 Ответить
+3
все,що було надбано ЗАЛУЖНИМ тепер тварожний просере за пару тижнів, недарма так спішили його ставити
показать весь комментарий
09.03.2024 19:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Механік-водій уже на концерті кабздона ......
показать весь комментарий
09.03.2024 17:29 Ответить
Тільки про це хотіла написать. Кроти тепер мають доступ до локацій нашої техніки, так що здача України йде повним ходом. Зелене чмо їздило в Туреччину запевняти пуйла, що чекати лишилось недовго.
показать весь комментарий
09.03.2024 17:46 Ответить
" сьогодні три петріот"
Звідки така інфа про 3 петріоти?
показать весь комментарий
09.03.2024 17:53 Ответить
Іскандером по колонні що рухається??? Чи хтось зупинив колонну у 50 км від ЛБЗ на пів-години??
показать весь комментарий
09.03.2024 18:14 Ответить
Дуже хєрово. Там наче одна пускова, але не легше. Якого вони робили поруч з лінією фронту, ось це питання. Дуже насторожує тенденція-хаймарс, тепер петріот. Схоже реб взагалі погано у нас працює якщо їх розвідники так спокійно в нашому тилу літають. Не хочу думати про злив, бо то вже взагалі триндець
показать весь комментарий
09.03.2024 18:16 Ответить
На видео уничтоженные ПУ подписаны как С-300.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:18 Ответить
Їх усього 3 (Три). Плюс 4 пускові. В батарею входять 8 пускових на 4 ракети кожна, радар, пункт керування і генератор. Саме дороге це радар. Кацапи пишуть по знищені 2 пускові і радар. Як воно на ділі колись узнаємо. А може і ні.
показать весь комментарий
09.03.2024 18:21 Ответить
якщо це правда це джекпот для них, бо вартість їх захмарна.
показать весь комментарий
09.03.2024 19:56 Ответить
Так. Це ціна за 2 А-50 та 10 Су-34. Зробили зі стаціонарної батареї пересувний партизанський загін "привід". Своєчасно не зібрали в глибину тилу.
показать весь комментарий
09.03.2024 20:09 Ответить
Кудляк М.М.?
показать весь комментарий
09.03.2024 17:52 Ответить
показать весь комментарий
09.03.2024 19:16 Ответить
все,що було надбано ЗАЛУЖНИМ тепер тварожний просере за пару тижнів, недарма так спішили його ставити
показать весь комментарий
09.03.2024 19:22 Ответить
 
 