FPV-дрони "Дикі Шершні", профінансовані читачами Цензор.НЕТ, нищать бронетехніку окупантів. ВIДЕО
Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу російських окупантів. Долучайтесь до створення ще однієї партії FPV-дронів "Дикі Шершні".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, нині триває збір на дрони "Дикі Шершні" для батальйону "Вовки Да Вінчі".
50 дронів "Дикі Шершні" вже передали українським захисникам.
Разом ми вже зібрали 1 325 942.06 гривень.
Ціль - 1 400 000 гривень.
Не зупиняйтесь! Підтримайте збір "Диких шершнів" на 100 дронів для бійців.
Реквізити:
Монобанка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]
