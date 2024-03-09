УКР
FPV-дрони "Дикі Шершні", профінансовані читачами Цензор.НЕТ, нищать бронетехніку окупантів. ВIДЕО

Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу російських окупантів. Долучайтесь до створення ще однієї партії FPV-дронів "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нині триває збір на дрони "Дикі Шершні" для батальйону "Вовки Да Вінчі".

50 дронів "Дикі Шершні" вже передали українським захисникам.

Разом ми вже зібрали 1 325 942.06 гривень. 

Ціль - 1 400 000 гривень.

Не зупиняйтесь! Підтримайте збір "Диких шершнів" на 100 дронів для бійців.

Реквізити:

Монобанка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрон "Дикі Шершні" атакує російський танк, після чого він підривається на міні. ВIДЕО

Автор: 

збір (350) Цензор.НЕТ (139) Дрони від читачів Цензор.НЕТ (174) Дикі шершні (234)
Топ коментарі
+5
Механік-водій уже на концерті кабздона ......
показати весь коментар
09.03.2024 17:29 Відповісти
+3
Тільки про це хотіла написать. Кроти тепер мають доступ до локацій нашої техніки, так що здача України йде повним ходом. Зелене чмо їздило в Туреччину запевняти пуйла, що чекати лишилось недовго.
показати весь коментар
09.03.2024 17:46 Відповісти
+3
все,що було надбано ЗАЛУЖНИМ тепер тварожний просере за пару тижнів, недарма так спішили його ставити
показати весь коментар
09.03.2024 19:22 Відповісти
" сьогодні три петріот"
Звідки така інфа про 3 петріоти?
показати весь коментар
09.03.2024 17:53 Відповісти
Іскандером по колонні що рухається??? Чи хтось зупинив колонну у 50 км від ЛБЗ на пів-години??
показати весь коментар
09.03.2024 18:14 Відповісти
Дуже хєрово. Там наче одна пускова, але не легше. Якого вони робили поруч з лінією фронту, ось це питання. Дуже насторожує тенденція-хаймарс, тепер петріот. Схоже реб взагалі погано у нас працює якщо їх розвідники так спокійно в нашому тилу літають. Не хочу думати про злив, бо то вже взагалі триндець
показати весь коментар
09.03.2024 18:16 Відповісти
На видео уничтоженные ПУ подписаны как С-300.
показати весь коментар
09.03.2024 18:18 Відповісти
Їх усього 3 (Три). Плюс 4 пускові. В батарею входять 8 пускових на 4 ракети кожна, радар, пункт керування і генератор. Саме дороге це радар. Кацапи пишуть по знищені 2 пускові і радар. Як воно на ділі колись узнаємо. А може і ні.
показати весь коментар
09.03.2024 18:21 Відповісти
якщо це правда це джекпот для них, бо вартість їх захмарна.
показати весь коментар
09.03.2024 19:56 Відповісти
Так. Це ціна за 2 А-50 та 10 Су-34. Зробили зі стаціонарної батареї пересувний партизанський загін "привід". Своєчасно не зібрали в глибину тилу.
показати весь коментар
09.03.2024 20:09 Відповісти
Кудляк М.М.?
показати весь коментар
09.03.2024 17:52 Відповісти
показати весь коментар
09.03.2024 19:16 Відповісти
все,що було надбано ЗАЛУЖНИМ тепер тварожний просере за пару тижнів, недарма так спішили його ставити
показати весь коментар
09.03.2024 19:22 Відповісти
 
 