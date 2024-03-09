FPV-дрони "Дикі Шершні", профінансовані читачами Цензор.НЕТ, нищать бронетехніку окупантів. ВIДЕО

Спільнота Цензор.НЕТ профінансувала створення дронів-камікадзе, які знищили техніку та живу силу російських окупантів. Долучайтесь до створення ще однієї партії FPV-дронів "Дикі Шершні".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нині триває збір на дрони "Дикі Шершні" для батальйону "Вовки Да Вінчі".

50 дронів "Дикі Шершні" вже передали українським захисникам.

Разом ми вже зібрали 1 325 942.06 гривень.

Ціль - 1 400 000 гривень.

Не зупиняйтесь! Підтримайте збір "Диких шершнів" на 100 дронів для бійців.

