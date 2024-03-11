В 47 ОМБр сменился четвертый комбриг за два года. ВИДЕО
Новым комбригом 47-й отдельной механизированной бригады стал Ян Яцишен. Это уже четвертая смена командира в 47 ОМБр за два года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба бригады сообщила в Facebook.
"Господа офицеры, сержанты, солдаты! Я имел в честь служить в 47-й бригаде, которая является лучшим подразделением в Вооруженных силах Украины благодаря Вашему профессионализму, стойкости и мужеству. Уверен, что Вы и дальше будете держать высоко боевой флаг и успешно выполнять задачи", – сказал Рюмшин.
Так, вместо Рюмшина бригаду возглавит Ян Яцишен. Он пообещал продолжать дело предшественника и вместе с воинами 47 ОМБр дойти до победы над противником.
"Украинская правда" отмечает, что это уже четвертый командир бригады за два года.
"Это очень быстрое изменение военного руководства в пределах одной бригады. Публичная причина смены комбрига не была озвучена. По данным УП, даже не все в бригаде понимают, почему сняли Рюмшина и назначили Яцишена", - отмечает издание.
Первым комбригом 47-й бригады после ее создания был Александр Сак (бывший комбат 93-й бригады), вторым – Александр Павлий (бывший комбриг 112-й бригады ТРО), третьим – Дмитрий Рюмшин.
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Пропала бригада...
Думаю, через деякий час цей Яцишен "піде на підвищення".
Якщо доживе...
А правда не подобається нікому. Навіть модерам "ЦН".
Тепер дійшла черга до справжнього м'ясника, котрий може повністю деморалізувати 47-му та зіпсувати їй репутацію. На радість Сирському, д'Єрмаку і теж кацапам.
Судячи з подальших дій Маркуса, він мав добрі наміри і мав об'єктивні підстави, але його наївна віра в ЗЄрмаків призвела до невірних дій - все стало набагато гірше. Бо якби (в тодішній складній ситуації) Маркус, як особа медійна і одне з найпізнаваніших "обличчя" бригади, не "копав" під Сака, але знайшов спосіб залишитися в одній команді - д'Єрмаку/Сирському було б набагато складніше зняти Сака, та призначати все гірших наступників.
Про "наївну віру Маркуса в ЗЄрмаків я від нього не чув", лише про віру в Залужного.
Хотів би дізнатися з перших рук про роль Зубанича у керуванні тим "контрнаступом".
(Ще там Безугла десь по штабу пробігала...)
Ще - які там стрілочки (та наскільки активно) на глобусі малювали Зеленський з Єрмаком...
Обличчям бригади бути досить важко, особливо - коли ти мріяв про одне, а генерали жменьками кидають твій підрозділ на карту та вимагають швидкого просування - там де його бути не може.
А ще важче - коли тобі як "обличчю бригади" дзвонять та пишуть родичі загиблих та питаються: "Чому син (батько, чоловік, брат, онук тощо) загинув повіривши тобі, а ти (*****) - чомусь живий?!"...
На мою думку, мало місце і перше, і друге.
Про перше свідчили відомі загравання ЗЄрмаків з Маркусом, і виразно лояльне відношення Маркуса до ЗЕ (ще перед виборами 2019 можна було зауважитипевну прихильність, а потім - повну відсутність критики).
За друге - погодився б в дещо уточненому формулюванні "віру у військове командування", бо як пригадую, 47-му в певний момент перевели в підпорядкування Сирського, котрий вже майже рік, як не підпорядковується Залужному, а напряму - ЗЄрмаку. На жаль не пригадую, коли саме це переведення відбулося. Але добре відомо, що великі проблеми в ЗСУ почалися після того, як ЗЄрмаки зруйнували командну вертикаль ЗСУ, створивши паралельну вертикаль Сирського.
Щодо решти допису - згоден.
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Якось Маркус трохи грався у політичного аналітика та (здається) у "вчителя з критичного мислення"...
Там про Зеленського на 7:50 та на 10:50 - https://youtu.be/5ZhSndMPxd8?si=0lfEQ1rLykH_AtBs