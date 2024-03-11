В 47 ОМБр сменился четвертый комбриг за два года. ВИДЕО

Новым комбригом 47-й отдельной механизированной бригады стал Ян Яцишен. Это уже четвертая смена командира в 47 ОМБр за два года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба бригады сообщила в Facebook.

"Господа офицеры, сержанты, солдаты! Я имел в честь служить в 47-й бригаде, которая является лучшим подразделением в Вооруженных силах Украины благодаря Вашему профессионализму, стойкости и мужеству. Уверен, что Вы и дальше будете держать высоко боевой флаг и успешно выполнять задачи", – сказал Рюмшин.

Так, вместо Рюмшина бригаду возглавит Ян Яцишен. Он пообещал продолжать дело предшественника и вместе с воинами 47 ОМБр дойти до победы над противником.

"Украинская правда" отмечает, что это уже четвертый командир бригады за два года.

"Это очень быстрое изменение военного руководства в пределах одной бригады. Публичная причина смены комбрига не была озвучена. По данным УП, даже не все в бригаде понимают, почему сняли Рюмшина и назначили Яцишена", - отмечает издание.

Первым комбригом 47-й бригады после ее создания был Александр Сак (бывший комбат 93-й бригады), вторым – Александр Павлий (бывший комбриг 112-й бригады ТРО), третьим – Дмитрий Рюмшин.

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