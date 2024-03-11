УКР
14 084 26

У 47 ОМБр змінився четвертий комбриг за два роки. ВIДЕО

Новим комбригом 47 окремої механізованої бригади став Ян Яцишен. Це вже четверта зміна командира у 47 ОМБр за два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба бригади повідомила у Facebook.

"Панове офіцери, сержанти, солдати! Я мав за честь служити в 47-й бригаді, яка є найкращим підрозділом в Збройних силах України завдяки Вашому професіоналізму, стійкості та мужності. Впевнений, що Ви й надалі триматимете високо бойовий прапор та успішно виконуватимете завдання", - сказав Рюмшин.

Так, замість Рюмшина бригаду очолюватиме Ян Яцишен. Він пообіцяв продовжувати справу попередника та спільно з воїнами 47 ОМБр дійти до перемоги над противником.

"Українська правда" зазначає, що це вже четвертий командир бригади за два роки.

"Це дуже швидка зміна військово керівництва в межах однієї бригади. Публічної причини зміни комбрига не було озвучено. За даними УП, навіть не всі у бригаді розуміють, чому зняли Рюмшина і призначили Яцишена", - зазначає видання..

Першим комбригом 47-ї бригади після її створення був Олександр Сак (колишній комбат 93-ї бригади), другим – Олександр Павлій (колишній комбриг 112-ї бригади ТРО), третім – Дмитро Рюмшин.

Автор: 

ЗСУ (7867) 47 окрема механізована бригада (277)
+11
Вот это и есть карт-бланк на "кадрові зміни" у Сырского. Если то что пишут об этом яцишине правда, то новости плохие
11.03.2024 16:26 Відповісти
+9
Якась там нездорова ситуація.
11.03.2024 16:26 Відповісти
+8
И шо вам понятно, если ни о ком? Но такой вариант избиения, как на вбросе - это арабский почерк. Если каждый день бить по три удара палкой по тем же мышцам, через время человек становится инвалидом, шо и практикуют арабы в тюрьмах . По пяткам палками- это самое первое , что делают арабы при допросе
11.03.2024 15:43 Відповісти
11.03.2024 15:44 Відповісти
Звернись у військову контррозвідку. Там мжно без заяв. Я його не знаю.
11.03.2024 16:01 Відповісти
це 2022 рік
11.03.2024 16:05 Відповісти
Утрачена система управления страной!
11.03.2024 15:30 Відповісти
Ката поставили керувати 47-ю бригадою?
Пропала бригада...
Думаю, через деякий час цей Яцишен "піде на підвищення".
Якщо доживе...
11.03.2024 15:39 Відповісти
Посилання на Яцишена видалено. Значит, - правда.
А правда не подобається нікому. Навіть модерам "ЦН".
11.03.2024 15:42 Відповісти
Ну что, комбриг в стиле Сырского.
11.03.2024 16:00 Відповісти
47-я ОМБр создана в ноябре 2022, так что 4-й командир меньше ,чем 1.5 года.
11.03.2024 15:48 Відповісти
в 47 бригаді служить Олег Сенцов, сподіваюсь, що все буде добре...
11.03.2024 16:01 Відповісти
Пам'ятаю як тут форумчани цькували Валерія Маркуса, а пішов він вчасно, нехай навіть й зі скандалом...
11.03.2024 16:31 Відповісти
куди пішов ?
11.03.2024 16:49 Відповісти
Точно не знаю, за чутками - він вже не в 47-мій...
11.03.2024 17:00 Відповісти
На жаль, Маркус тоді не розумів, що допомагає владі усунути досвідченого та неконтрольованого Сирським командира Сака. Після Сака кожен наступний командир - все гірший.

Тепер дійшла черга до справжнього м'ясника, котрий може повністю деморалізувати 47-му та зіпсувати їй репутацію. На радість Сирському, д'Єрмаку і теж кацапам.

Судячи з подальших дій Маркуса, він мав добрі наміри і мав об'єктивні підстави, але його наївна віра в ЗЄрмаків призвела до невірних дій - все стало набагато гірше. Бо якби (в тодішній складній ситуації) Маркус, як особа медійна і одне з найпізнаваніших "обличчя" бригади, не "копав" під Сака, але знайшов спосіб залишитися в одній команді - д'Єрмаку/Сирському було б набагато складніше зняти Сака, та призначати все гірших наступників.
11.03.2024 16:59 Відповісти
Для мене недостатньо даних щоби робити якусь аналітику.
Про "наївну віру Маркуса в ЗЄрмаків я від нього не чув", лише про віру в Залужного.
Хотів би дізнатися з перших рук про роль Зубанича у керуванні тим "контрнаступом".
(Ще там Безугла десь по штабу пробігала...)
Ще - які там стрілочки (та наскільки активно) на глобусі малювали Зеленський з Єрмаком...

Обличчям бригади бути досить важко, особливо - коли ти мріяв про одне, а генерали жменьками кидають твій підрозділ на карту та вимагають швидкого просування - там де його бути не може.
А ще важче - коли тобі як "обличчю бригади" дзвонять та пишуть родичі загиблих та питаються: "Чому син (батько, чоловік, брат, онук тощо) загинув повіривши тобі, а ти (*****) - чомусь живий?!"...
11.03.2024 17:32 Відповісти
Про "наївну віру Маркуса в ЗЄрмаків я від нього не чув", лише про віру в Залужного.
На мою думку, мало місце і перше, і друге.
Про перше свідчили відомі загравання ЗЄрмаків з Маркусом, і виразно лояльне відношення Маркуса до ЗЕ (ще перед виборами 2019 можна було зауважитипевну прихильність, а потім - повну відсутність критики).
За друге - погодився б в дещо уточненому формулюванні "віру у військове командування", бо як пригадую, 47-му в певний момент перевели в підпорядкування Сирського, котрий вже майже рік, як не підпорядковується Залужному, а напряму - ЗЄрмаку. На жаль не пригадую, коли саме це переведення відбулося. Але добре відомо, що великі проблеми в ЗСУ почалися після того, як ЗЄрмаки зруйнували командну вертикаль ЗСУ, створивши паралельну вертикаль Сирського.

Щодо решти допису - згоден.
11.03.2024 18:55 Відповісти
"Про перше свідчили відомі загравання ЗЄрмаків з Маркусом, і виразно лояльне відношення Маркуса до ЗЕ (ще перед виборами 2019 можна було зауважити певну прихильність, а потім - повну відсутність критики)."
-----

Якось Маркус трохи грався у політичного аналітика та (здається) у "вчителя з критичного мислення"...
Там про Зеленського на 7:50 та на 10:50 - https://youtu.be/5ZhSndMPxd8?si=0lfEQ1rLykH_AtBs
11.03.2024 20:40 Відповісти
ну 47-Амінь.
11.03.2024 18:14 Відповісти
Верховний ішак "рулить".
11.03.2024 22:55 Відповісти
 
 