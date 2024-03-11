У 47 ОМБр змінився четвертий комбриг за два роки. ВIДЕО

Новим комбригом 47 окремої механізованої бригади став Ян Яцишен. Це вже четверта зміна командира у 47 ОМБр за два роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба бригади повідомила у Facebook.

"Панове офіцери, сержанти, солдати! Я мав за честь служити в 47-й бригаді, яка є найкращим підрозділом в Збройних силах України завдяки Вашому професіоналізму, стійкості та мужності. Впевнений, що Ви й надалі триматимете високо бойовий прапор та успішно виконуватимете завдання", - сказав Рюмшин.

Так, замість Рюмшина бригаду очолюватиме Ян Яцишен. Він пообіцяв продовжувати справу попередника та спільно з воїнами 47 ОМБр дійти до перемоги над противником.

"Українська правда" зазначає, що це вже четвертий командир бригади за два роки.

"Це дуже швидка зміна військово керівництва в межах однієї бригади. Публічної причини зміни комбрига не було озвучено. За даними УП, навіть не всі у бригаді розуміють, чому зняли Рюмшина і призначили Яцишена", - зазначає видання..

Першим комбригом 47-ї бригади після її створення був Олександр Сак (колишній комбат 93-ї бригади), другим – Олександр Павлій (колишній комбриг 112-ї бригади ТРО), третім – Дмитро Рюмшин.

