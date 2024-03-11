РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10474 посетителя онлайн
Новости Видео Война
19 144 17

Оккупанты бегут из блиндажей, которые атакуют бойцы 63 ОМБр. ВИДЕО

Воины из отдельного стрелкового батальона 63-й отдельной механизированной бригады точными сбросами боеприпасов атаковали 4 блиндажа оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, нескольким оккупантам даже удалось спастись, - они убегали сломя голову из пылающих блиндажей.

Смотрите также: Перехват диалога оккупантов после атаки дронами: "Почти все 200. Что мне делать? Я один здесь, бл#дь, стою". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7156) 63 ОМБр (105)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Кацапсячі пердаки вибухають від переповнення скрепами
показать весь комментарий
11.03.2024 18:07
+5
Красота яка...
показать весь комментарий
11.03.2024 18:09
+4
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України показав успішну бойову роботу нашої авіації по ворожому пункту управління.

Чекаємо на підтверження смерті чергових жирних окупантів https://t.me/pecheri_mordora
показать весь комментарий
11.03.2024 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України показав успішну бойову роботу нашої авіації по ворожому пункту управління.

Чекаємо на підтверження смерті чергових жирних окупантів https://t.me/pecheri_mordora
показать весь комментарий
11.03.2024 17:54 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2024 18:09 Ответить
Красота яка...
показать весь комментарий
11.03.2024 18:09 Ответить
Це так від їхнього метану з туза воспломєнєніє такоє благородного огню?
показать весь комментарий
11.03.2024 18:03 Ответить
Кацапсячі пердаки вибухають від переповнення скрепами
показать весь комментарий
11.03.2024 18:07 Ответить
В мене так в баби покійної в селі поросят різали на Великдень, теж після різання обсмажували шкіру.
показать весь комментарий
11.03.2024 18:12 Ответить
Придає салу дуже витончений смак та аромат 🐷
показать весь комментарий
11.03.2024 18:23 Ответить
Събывать это традиция рабссеян.
показать весь комментарий
11.03.2024 18:35 Ответить
Бомжі якісь...
показать весь комментарий
11.03.2024 18:37 Ответить
Туда бы огнеметные установки подогнать да с огнемета в норы. Как крысы бы горящие выскакивали бы. А с соседней посадки другие уже драпали бы только увидев что к ним огнемет подтягивается
показать весь комментарий
11.03.2024 18:48 Ответить
Так, непогано б. У вас гарне розуміння тактики.
Хоча, з іншого боку, нащо це взагалі. Адже
Насиловали и убивали всех кто не убежал. Поетому единственный способ спасти свою семью ето детей под мышку и наутек в сторону польской границы. Или ты предлогаешь чтобы нищие не убегали а охраняли замки и заводы убежавших господ?
показать весь комментарий
11.03.2024 19:07 Ответить
Тим виродкам везе.
показать весь комментарий
11.03.2024 19:02 Ответить
то світло-шумові гранати? орки цілі та ще й бігають.
показать весь комментарий
11.03.2024 19:36 Ответить
Тікають без зброї ! Еліта, трясця !
показать весь комментарий
11.03.2024 19:50 Ответить
В таких випадках краще мати 2 дрони чи один з двома гранатами. Перша викурює, друга добиває хробачню, що вилазить...
показать весь комментарий
11.03.2024 20:06 Ответить
Бліндаж типу "купа хмизу".
показать весь комментарий
11.03.2024 20:47 Ответить
Ружжо забув,вернись придурок...
показать весь комментарий
12.03.2024 05:31 Ответить
 
 