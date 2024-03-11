Оккупанты бегут из блиндажей, которые атакуют бойцы 63 ОМБр. ВИДЕО
Воины из отдельного стрелкового батальона 63-й отдельной механизированной бригады точными сбросами боеприпасов атаковали 4 блиндажа оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, нескольким оккупантам даже удалось спастись, - они убегали сломя голову из пылающих блиндажей.
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показать весь комментарий11.03.2024 18:07 Ссылка
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Чекаємо на підтверження смерті чергових жирних окупантів https://t.me/pecheri_mordora
Хоча, з іншого боку, нащо це взагалі. Адже
Насиловали и убивали всех кто не убежал. Поетому единственный способ спасти свою семью ето детей под мышку и наутек в сторону польской границы. Или ты предлогаешь чтобы нищие не убегали а охраняли замки и заводы убежавших господ?