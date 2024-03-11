Оккупанты бегут из блиндажей, которые атакуют бойцы 63 ОМБр. ВИДЕО

Воины из отдельного стрелкового батальона 63-й отдельной механизированной бригады точными сбросами боеприпасов атаковали 4 блиндажа оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, нескольким оккупантам даже удалось спастись, - они убегали сломя голову из пылающих блиндажей.

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