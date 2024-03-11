Окупанти тікають з бліндажів, які атакують бійці 63 ОМБр. ВIДЕО
Воїни з окремого стрілецького батальйону 63-ої окремої механізованої бригади влучними скидами боєприпасів атакували 4 бліндажі окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, кільком окупантам навіть вдалося врятуватися, - вони тікали стрімголов з бліндажів, які палали.
