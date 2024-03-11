УКР
Окупанти тікають з бліндажів, які атакують бійці 63 ОМБр. ВIДЕО

Воїни з окремого стрілецького батальйону 63-ої окремої механізованої бригади влучними скидами боєприпасів атакували 4 бліндажі окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, кільком окупантам навіть вдалося врятуватися, - вони тікали стрімголов з бліндажів, які палали.

Також дивіться: Воїни 93 ОМБр "Холодний Яр" вибили з позицій окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

знищення (8076) 63 ОМБр (118)
+6
Кацапсячі пердаки вибухають від переповнення скрепами
11.03.2024 18:07 Відповісти
+5
Красота яка...
11.03.2024 18:09 Відповісти
+4
Командувач Повітряних Сил Збройних Сил України показав успішну бойову роботу нашої авіації по ворожому пункту управління.

Чекаємо на підтверження смерті чергових жирних окупантів https://t.me/pecheri_mordora
11.03.2024 17:54 Відповісти
11.03.2024 17:54 Відповісти
11.03.2024 18:09 Відповісти
11.03.2024 18:09 Відповісти
Це так від їхнього метану з туза воспломєнєніє такоє благородного огню?
11.03.2024 18:03 Відповісти
11.03.2024 18:07 Відповісти
В мене так в баби покійної в селі поросят різали на Великдень, теж після різання обсмажували шкіру.
11.03.2024 18:12 Відповісти
Придає салу дуже витончений смак та аромат 🐷
11.03.2024 18:23 Відповісти
Събывать это традиция рабссеян.
11.03.2024 18:35 Відповісти
Бомжі якісь...
11.03.2024 18:37 Відповісти
Туда бы огнеметные установки подогнать да с огнемета в норы. Как крысы бы горящие выскакивали бы. А с соседней посадки другие уже драпали бы только увидев что к ним огнемет подтягивается
11.03.2024 18:48 Відповісти
Так, непогано б. У вас гарне розуміння тактики.
Хоча, з іншого боку, нащо це взагалі. Адже
Насиловали и убивали всех кто не убежал. Поетому единственный способ спасти свою семью ето детей под мышку и наутек в сторону польской границы. Или ты предлогаешь чтобы нищие не убегали а охраняли замки и заводы убежавших господ?
11.03.2024 19:07 Відповісти
Тим виродкам везе.
11.03.2024 19:02 Відповісти
то світло-шумові гранати? орки цілі та ще й бігають.
11.03.2024 19:36 Відповісти
Тікають без зброї ! Еліта, трясця !
11.03.2024 19:50 Відповісти
В таких випадках краще мати 2 дрони чи один з двома гранатами. Перша викурює, друга добиває хробачню, що вилазить...
11.03.2024 20:06 Відповісти
Бліндаж типу "купа хмизу".
11.03.2024 20:47 Відповісти
Ружжо забув,вернись придурок...
12.03.2024 05:31 Відповісти
 
 