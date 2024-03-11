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Новости Видео Война
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Россиянин жалуется на свое командование и сложности на поле боя: "Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет". Посмертное ВИДЕО оккупанта

Воины 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" нашли смартфон ликвидированного оккупанта в Синьковке на Купянском направлении. Россиянин записал видео перед смертью, где он жаловался на свое командование.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет. Так что, пацаны, лучше на позиции не идите, косите как можете", - сказал оккупант.

Смотрите также: Уничтожение российского ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19578) ликвидация (3663) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (205)


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Топ комментарии
+44
Был говном, жил в говне, и умер как говно (с)
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11.03.2024 23:32
+31
И ни одной падле в голову мысль не приходит "может, пора войну заканчивать? С нашей властью разбираться, зачем мы здесь?" Максимум, на что способны - пацаны, косите! Действительно, рабская психология у народа.
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11.03.2024 23:39
+22
ну так і в нас з нашими столітніми традиціями спротиву ганебній владі якось не виходить спихнути того сраного Єрмака ...
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11.03.2024 23:54
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А встречи то и не будет уже ) Ибо нех.й. Чого вони такі вумні але так недовго?
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11.03.2024 23:32 Ответить
Был говном, жил в говне, и умер как говно (с)
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11.03.2024 23:32 Ответить
Хоть в чем то у них постоянство.
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12.03.2024 00:52 Ответить
Убивці з московії жаліються в Україні, може аброхамія листа напише,
за них патрушеву+прутіну…
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11.03.2024 23:33 Ответить
То він Кабздону сказав: до всрєчі)
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11.03.2024 23:35 Ответить
До всрачі!
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12.03.2024 00:30 Ответить
Ванька чого ти сюди прийшов? - тут злі "бендери". Порівнянні з ними чеченці, афганці і фіни вам здаватимуться милими дітьми
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11.03.2024 23:36 Ответить
И ни одной падле в голову мысль не приходит "может, пора войну заканчивать? С нашей властью разбираться, зачем мы здесь?" Максимум, на что способны - пацаны, косите! Действительно, рабская психология у народа.
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11.03.2024 23:39 Ответить
ну так і в нас з нашими столітніми традиціями спротиву ганебній владі якось не виходить спихнути того сраного Єрмака ...
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11.03.2024 23:54 Ответить
Вас там скільки на канапі?
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12.03.2024 06:19 Ответить
У лаптєногих роісян на генетичному рівні жага до руйнувань і вбивств, насилля. Але з часом все горе що вони несуть повернеться на расєю. Їх чекають страшні смутні часи. Однозначно громадянська війна всіх проти всіх.
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12.03.2024 07:34 Ответить
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11.03.2024 23:40 Ответить
Ага, не Контр-Страйк. Ніажіданно
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11.03.2024 23:56 Ответить
Надеемся там вы и сдохните, в своей яме, метр на метр, но рядом...
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12.03.2024 00:04 Ответить
так вже - відео ж дохлого орка
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12.03.2024 08:42 Ответить
"Скільки не матюкаюсь а води не дають !"
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12.03.2024 00:04 Ответить
Якщо тебе мучить спрага, козломордий, піди напийся з калюжі! (с) ререфразував цитату з фільму про індіанців.😁
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12.03.2024 10:42 Ответить
Прозрели, да поздно... 🙃
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12.03.2024 00:05 Ответить
дарвін
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12.03.2024 08:43 Ответить
Заваєватєлі фуєві. Шоб вас там і накрило у цій ямі.
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12.03.2024 00:06 Ответить
А чего они "шокают" на видео, кацапы не "шокают". Ну по фразе "здорово, братья" - ясно, что то скрепный, а второй то видимо, предатель с лднр. Хорошо, что его - утилизировали.
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12.03.2024 00:12 Ответить
В ростовській області теж шокають.
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12.03.2024 07:36 Ответить
Так ростов "наш" получаецо?
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13.03.2024 14:21 Ответить
Поцікався які родючі українські землі відлали в обмін на пустельний Крим при Хрущові. Ніхто нічого не дарував. Там був обмін.
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13.03.2024 16:13 Ответить
"Кацап, надо ищо просто патерпеть!"
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12.03.2024 00:13 Ответить
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12.03.2024 00:25 Ответить
Он ожил, постановка ,,а казанский додик дурной
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12.03.2024 00:33 Ответить
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12.03.2024 00:29 Ответить
издох *****
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12.03.2024 17:42 Ответить
Навіть самогубство не зможуть з непрацююцих автоматів зробити. Це дійсно 🚻🚽 ЖОПА 🚻🚽
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12.03.2024 00:33 Ответить
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12.03.2024 00:41 Ответить
В этой новости прекрасно все.Особенно слова-посмертное видео окупанта.
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12.03.2024 00:49 Ответить
Брешуть тварюки на жалість пробивають
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12.03.2024 01:11 Ответить
Так у них там хоть голосуй, хоть не голосуй, а в результате ***** обнулёное с 146% голосов.
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12.03.2024 01:39 Ответить
Да у нас в Portland, OR та же самая история с демократами.
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12.03.2024 03:29 Ответить
Этот кацап очень опасный кацап хотя был ликвидирован. Он говорит "косите и не идите воевать потому что плохо со снабжением и оружием".А если все было бы хорошо этот паразит убивал бы не одного украинца. Тоесть он сдох от злости. Опасная зверская психология у оккупантов..
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12.03.2024 06:19 Ответить
Їм не дають нічого, автомати не стріляють. Взгалі в них повний піздець... А беруть село за селом
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12.03.2024 06:41 Ответить
А шо не так? Собаки зимой едят снег, а не пьют воду.
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12.03.2024 06:54 Ответить
А нічого,що башка твоя,курва,не працює?Автомат,підераси...ось ваші проблеми)незабаром і по тобі прилетить -і все закінчиться в рускам мірє))тооооовсь!))
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12.03.2024 07:21 Ответить
Тупориле імперське біосміття. Землі їм було мало? Тепер вони її отримали, але є нюанс.
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12.03.2024 07:30 Ответить
https://t.me/voynareal/85263 Тим часом ймовірно на околиці Бєлгородського селища Горьківський місцеві мешканці помітили нібито танк ЗСУ з прапором ЄС, повідомляють місцеві тг-канали.
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12.03.2024 07:50 Ответить
https://t.me/voynareal/85264 ❗️Про спробу прориву українських ДРГ у Білгородську та Курську області виють російські воєнкори
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12.03.2024 07:51 Ответить
https://t.me/voynareal/85265 Заява Легіону «Свобода России»
«Ми йдемо, щоб звільнити вас від злидні бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, захопившій владу».
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12.03.2024 08:04 Ответить
❗️Цілі, що йшли по Херсонщині та Миколаївщині були знищенні, - заявили в ОК «Південь»
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12.03.2024 08:07 Ответить
Чудове промо про армію! Смерть ,гівно , металобрухт. Все те , що збуджує орків,зве їх за собою. Їх надихає ніжна турбота командування , бо нестача води зменшує виділення сечі і це , в свою чергу, позитивно впливає на мікролімат окопу. Вперде, за пу, життя в трубу.
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12.03.2024 09:15 Ответить
я так понял, х... таки дают им.
значит не все плохо
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12.03.2024 10:03 Ответить
Они так верили *****...
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12.03.2024 10:12 Ответить
Да и этот, если б не сдох, бегом бы побежал голосовать за Путина )(уйло
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12.03.2024 10:41 Ответить
ПРЕДсмертное, а не ПОсмертное видео! Он же не дохлым его снимал?
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12.03.2024 13:22 Ответить
косив Ясю конюшину.ГГГ
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12.03.2024 14:47 Ответить
 
 