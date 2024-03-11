Россиянин жалуется на свое командование и сложности на поле боя: "Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет". Посмертное ВИДЕО оккупанта

Воины 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" нашли смартфон ликвидированного оккупанта в Синьковке на Купянском направлении. Россиянин записал видео перед смертью, где он жаловался на свое командование.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

"Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет. Так что, пацаны, лучше на позиции не идите, косите как можете", - сказал оккупант.

Смотрите также: Уничтожение российского ТОС-1А "Солнцепек". ВИДЕО