Россиянин жалуется на свое командование и сложности на поле боя: "Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет". Посмертное ВИДЕО оккупанта
Воины 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" нашли смартфон ликвидированного оккупанта в Синьковке на Купянском направлении. Россиянин записал видео перед смертью, где он жаловался на свое командование.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
"Ни один автомат не работает. Все разъ#бало. Эти пи#орасы ничего не дают, воды нет. Так что, пацаны, лучше на позиции не идите, косите как можете", - сказал оккупант.
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за них патрушеву+прутіну…
«Ми йдемо, щоб звільнити вас від злидні бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, захопившій владу».
значит не все плохо
Путина)(уйло