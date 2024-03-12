РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5875 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 250 6

Дрон-камикадзе попадает во вражеский ЗРК "БУК" на купянском направлении. ВИДЕО

Воины 14-й ОМБр имени Романа Великого обнаружили и уничтожили с помощью дрона-камикадзе вражеский ЗРК "БУК" на купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского оператора БПЛА опубликована в соцсетях.

"Уничтожение ЗРК подтверждено визуальным объективным контролем, радиоперехватами и данными мониторинга РЛС-излучения. Жаль, в кадр не попала детонация", - отмечает автор публикации.

Смотрите также: Оккупант прячется от украинского дрона под корытом. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7165) дроны (4055) ЗРК (209) Купянск (673)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Вялікоскрєпний" сярьога, которий сьогодні вилупився на ЦН ось тобі сьогоднішнє оригінальне відео, якщо придивитись,то видно одну відкинуту вибухом ракету біля пускової установки, що не розірвалася:

https://youtu.be/lbbnv4Pgyh4?si=RdffGq9fKDNmcRfk
ЗНИЩЕНО ворожий ЗРК «БУК-М1»
показать весь комментарий
12.03.2024 16:51 Ответить
Свіженька свинособака...
показать весь комментарий
12.03.2024 17:24 Ответить
Это тебя надули.
показать весь комментарий
12.03.2024 17:54 Ответить
Нда,шкода що не показали як одна ракета пішла тіхонєчко в лєс ) Гарна робота хлопці.Слава ЗСУ !
показать весь комментарий
12.03.2024 18:53 Ответить
 
 