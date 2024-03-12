Дрон-камикадзе попадает во вражеский ЗРК "БУК" на купянском направлении. ВИДЕО
Воины 14-й ОМБр имени Романа Великого обнаружили и уничтожили с помощью дрона-камикадзе вражеский ЗРК "БУК" на купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского оператора БПЛА опубликована в соцсетях.
"Уничтожение ЗРК подтверждено визуальным объективным контролем, радиоперехватами и данными мониторинга РЛС-излучения. Жаль, в кадр не попала детонация", - отмечает автор публикации.
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https://youtu.be/lbbnv4Pgyh4?si=RdffGq9fKDNmcRfk
ЗНИЩЕНО ворожий ЗРК «БУК-М1»