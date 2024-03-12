Дрон-камікадзе влучає у ворожий ЗРК "БУК" на куп’янському напрямку. ВIДЕО

Воїни 14-ї ОМБр імені Романа Великого виявили та знищили за допомогою дрона-камікадзе ворожий ЗРК "БУК" на куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського оператора БПЛА опублікований у соцмережах.

"Знищення ЗРК підтверджено візуальним обʼєктивним контролем, радіоперехопленнями та даними моніторингу РЛС-випромінення. Шкода, на кадри не потрапила детонація", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Українські воїни знищили ворожий ЗРК "БУК-М1". ВIДЕО безпілотника

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голозадий окупант після прильоту українського дрона шукає порятунку у розбитому автомобілі. ВIДЕО