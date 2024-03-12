УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11902 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 250 6

Дрон-камікадзе влучає у ворожий ЗРК "БУК" на куп’янському напрямку. ВIДЕО

Воїни 14-ї ОМБр імені Романа Великого виявили та знищили за допомогою дрона-камікадзе ворожий ЗРК "БУК" на куп’янському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського оператора БПЛА опублікований у соцмережах.

"Знищення ЗРК підтверджено візуальним обʼєктивним контролем, радіоперехопленнями та даними моніторингу РЛС-випромінення. Шкода, на кадри не потрапила детонація", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться: Українські воїни знищили ворожий ЗРК "БУК-М1". ВIДЕО безпілотника

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Голозадий окупант після прильоту українського дрона шукає порятунку у розбитому автомобілі. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7477) дрони (4844) ЗРК (214) Куп’янськ (798)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Вялікоскрєпний" сярьога, которий сьогодні вилупився на ЦН ось тобі сьогоднішнє оригінальне відео, якщо придивитись,то видно одну відкинуту вибухом ракету біля пускової установки, що не розірвалася:

https://youtu.be/lbbnv4Pgyh4?si=RdffGq9fKDNmcRfk
ЗНИЩЕНО ворожий ЗРК «БУК-М1»
показати весь коментар
12.03.2024 16:51 Відповісти
Свіженька свинособака...
показати весь коментар
12.03.2024 17:24 Відповісти
Это тебя надули.
показати весь коментар
12.03.2024 17:54 Відповісти
Нда,шкода що не показали як одна ракета пішла тіхонєчко в лєс ) Гарна робота хлопці.Слава ЗСУ !
показати весь коментар
12.03.2024 18:53 Відповісти
 
 