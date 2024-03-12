Дрон-камікадзе влучає у ворожий ЗРК "БУК" на куп’янському напрямку. ВIДЕО
Воїни 14-ї ОМБр імені Романа Великого виявили та знищили за допомогою дрона-камікадзе ворожий ЗРК "БУК" на куп’янському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського оператора БПЛА опублікований у соцмережах.
"Знищення ЗРК підтверджено візуальним обʼєктивним контролем, радіоперехопленнями та даними моніторингу РЛС-випромінення. Шкода, на кадри не потрапила детонація", - зазначає у коментарі автор публікації.
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https://youtu.be/lbbnv4Pgyh4?si=RdffGq9fKDNmcRfk
ЗНИЩЕНО ворожий ЗРК «БУК-М1»