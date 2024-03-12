Українські воїни знищили ворожий ЗРК "БУК-М1". ВIДЕО безпілотника

Спецпризначенці та артилеристи знищили ворожий ЗРК "БУК-М1", який окупанти ховали у лісосмузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Чергова успішна комплексна робота підрозділів ССО та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп дала свій результат. Ефективне поєднання розвідувальних можливостей ССО та сучасних засобів ураження продовжує завдавати нищівних ударів ворогу", - зазначають бійці у коментарі до відео.

