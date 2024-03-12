УКР
Українські воїни знищили ворожий ЗРК "БУК-М1". ВIДЕО безпілотника

Спецпризначенці та артилеристи знищили ворожий ЗРК "БУК-М1", який окупанти ховали у лісосмузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Чергова успішна комплексна робота підрозділів ССО та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп дала свій результат. Ефективне поєднання розвідувальних можливостей ССО та сучасних засобів ураження продовжує завдавати нищівних ударів ворогу", - зазначають бійці у коментарі до відео. 

Автор: 

знищення (8076) ССО Сили спеціальних операцій (555) ЗРК (226)
+13
Всім виконавцям-черговий респект...
12.03.2024 10:08 Відповісти
+8
Красівоє
12.03.2024 10:18 Відповісти
+6
Ракети 9M38 близько 600 кг. Розлетілися с ТЗМ 9А39. Там їх 5-6 було із 8-ми. 9А39 верхні 4 ракети може і сама запуляти. Але без зв'язку з КП 9С470 і підсвітки 9С18 «Купол» воно полетить кудись "на нєбо".

9А310M1 сама себе підсвічує, та навіть щось там бачить велике в висоті та повільне, типу цивільного лайнера MH17. Але, без поєднання з 9С470 і 9С18, воно супротив винищувачів, штурмовиків, ударних гелікоптерів та навіть дронів як пішак проти коня в шахах.
12.03.2024 12:06 Відповісти
