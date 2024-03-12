Українські воїни знищили ворожий ЗРК "БУК-М1". ВIДЕО безпілотника
Спецпризначенці та артилеристи знищили ворожий ЗРК "БУК-М1", який окупанти ховали у лісосмузі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"Чергова успішна комплексна робота підрозділів ССО та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп дала свій результат. Ефективне поєднання розвідувальних можливостей ССО та сучасних засобів ураження продовжує завдавати нищівних ударів ворогу", - зазначають бійці у коментарі до відео.
ЗУР 9М38М1;
Командный пункт 9С470M1;
Станция обнаружения и целеуказания 9С18M1 "Купол-М1";
Самоходная огневая установка 9А310M1;
Пуско-заряжающая установка 9А39.
Что Уничтожили - самоходную огневую установку 9А310M1???
9А310M1 сама себе підсвічує, та навіть щось там бачить велике в висоті та повільне, типу цивільного лайнера MH17. Але, без поєднання з 9С470 і 9С18, воно супротив винищувачів, штурмовиків, ударних гелікоптерів та навіть дронів як пішак проти коня в шахах.