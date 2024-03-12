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Новости Видео Война
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Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "БУК-М1". ВИДЕО беспилотника

Спецназовцы и артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК "БУК-М1", который оккупанты хоронили в лесополосе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Очередная успешная комплексная работа подразделений ССО и расчетов огневых средств в составе разведывательно-ударных групп дала свой результат. Эффективное сочетание разведывательных возможностей ССО и современных средств поражения продолжает наносить сокрушительные удары врагу", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

Смотрите: Жительница Белгородщины рассматривает в окно движение неизвестного подразделения под флагом похожим на флаг ЕС: "Бл#дь! Танки едут!". ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7165) ССО (532) ЗРК (209)


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Топ комментарии
+13
Всім виконавцям-черговий респект...
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12.03.2024 10:08
+8
Красівоє
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12.03.2024 10:18
+6
Ракети 9M38 близько 600 кг. Розлетілися с ТЗМ 9А39. Там їх 5-6 було із 8-ми. 9А39 верхні 4 ракети може і сама запуляти. Але без зв'язку з КП 9С470 і підсвітки 9С18 «Купол» воно полетить кудись "на нєбо".

9А310M1 сама себе підсвічує, та навіть щось там бачить велике в висоті та повільне, типу цивільного лайнера MH17. Але, без поєднання з 9С470 і 9С18, воно супротив винищувачів, штурмовиків, ударних гелікоптерів та навіть дронів як пішак проти коня в шахах.
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12.03.2024 12:06
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Всім виконавцям-черговий респект...
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12.03.2024 10:08 Ответить
В состав ЗРК "Бук-М1" входят следующие боевые средства:
ЗУР 9М38М1;
Командный пункт 9С470M1;
Станция обнаружения и целеуказания 9С18M1 "Купол-М1";
Самоходная огневая установка 9А310M1;
Пуско-заряжающая установка 9А39.

Что Уничтожили - самоходную огневую установку 9А310M1???
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12.03.2024 10:16 Ответить
Так, це пускова, але вона може працювати автономно - без інших складових комплексу.
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12.03.2024 10:19 Ответить
Скоріше 9А39. На 8-12 сек лоба с радаром не видно. Наче видно ракету на нижньому ярусі.
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12.03.2024 10:26 Ответить
Точно, ТЗМка.
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12.03.2024 10:51 Ответить
А 30сек там на землі 3шт що валяється,запасні скільки вони важать?
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12.03.2024 11:26 Ответить
Ракети 9M38 близько 600 кг. Розлетілися с ТЗМ 9А39. Там їх 5-6 було із 8-ми. 9А39 верхні 4 ракети може і сама запуляти. Але без зв'язку з КП 9С470 і підсвітки 9С18 «Купол» воно полетить кудись "на нєбо".

9А310M1 сама себе підсвічує, та навіть щось там бачить велике в висоті та повільне, типу цивільного лайнера MH17. Але, без поєднання з 9С470 і 9С18, воно супротив винищувачів, штурмовиків, ударних гелікоптерів та навіть дронів як пішак проти коня в шахах.
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12.03.2024 12:06 Ответить
Яволь.
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12.03.2024 13:02 Ответить
Красівоє
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12.03.2024 10:18 Ответить
Встиг пер......ти.
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12.03.2024 13:05 Ответить
WOOOHOOO!
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12.03.2024 14:15 Ответить
ціна - пів ПУ Петріота, теж норм
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12.03.2024 18:56 Ответить
 
 