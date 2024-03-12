Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "БУК-М1". ВИДЕО беспилотника
Спецназовцы и артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК "БУК-М1", который оккупанты хоронили в лесополосе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Очередная успешная комплексная работа подразделений ССО и расчетов огневых средств в составе разведывательно-ударных групп дала свой результат. Эффективное сочетание разведывательных возможностей ССО и современных средств поражения продолжает наносить сокрушительные удары врагу", - отмечают бойцы в комментарии к видео.
Топ комментарии
+13 Александр Чуднивец #474549
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ЗУР 9М38М1;
Командный пункт 9С470M1;
Станция обнаружения и целеуказания 9С18M1 "Купол-М1";
Самоходная огневая установка 9А310M1;
Пуско-заряжающая установка 9А39.
Что Уничтожили - самоходную огневую установку 9А310M1???
9А310M1 сама себе підсвічує, та навіть щось там бачить велике в висоті та повільне, типу цивільного лайнера MH17. Але, без поєднання з 9С470 і 9С18, воно супротив винищувачів, штурмовиків, ударних гелікоптерів та навіть дронів як пішак проти коня в шахах.