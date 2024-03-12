Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "БУК-М1". ВИДЕО беспилотника

Спецназовцы и артиллеристы уничтожили вражеский ЗРК "БУК-М1", который оккупанты хоронили в лесополосе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Очередная успешная комплексная работа подразделений ССО и расчетов огневых средств в составе разведывательно-ударных групп дала свой результат. Эффективное сочетание разведывательных возможностей ССО и современных средств поражения продолжает наносить сокрушительные удары врагу", - отмечают бойцы в комментарии к видео.

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