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Новости Видео Война
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Уничтожение вражеского танка Т-72Б вблизи села Терны на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 60-й ОМБр с помощью ПТРК "Стугна-П" и дронов-камикадзе уничтожили российский танк Т-72Б образца 2022 года вблизи села Терны на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Экипаж российского Т-72Б образца 2022 года на собственной шкуре ощутил всю красоту "спецоперации". Расчет ПТРК "Стугна-П" во взаимодействии с операторами FPV-дронов останавливают и добивают излишне упорный вражеский танк. Работа воинов 60-й отдельной механизированной в районе села Терны, Донецкая область", - отмечается в комментарии к видео.

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танк (2269) уничтожение (7165) Донецкая область (9920) ПТРК (92)


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Ель-класіко!
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13.03.2024 14:43 Ответить
Дві свинособаки втікли,сподіваюсь недалеко...
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13.03.2024 14:46 Ответить
На жаль так, спершу не помітив.
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13.03.2024 15:02 Ответить
Кацапи, коли їхали, стріляли по посадці.. Думаю, що там були наші...
Так контужені танкісти бігли взад, як раз в напрямку позицій наших бійців....
Як там співалось: - На встречу утренней зарє ....
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13.03.2024 16:16 Ответить
від ПТРК "Стугна" хробаки не втечуть!
Слава і повага розробникам .....
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13.03.2024 14:47 Ответить
Міцна потвора... Але башту відкинула!
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13.03.2024 14:53 Ответить
Смотрел бы и смотрел.
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13.03.2024 14:53 Ответить
зі всім би так кацапським
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13.03.2024 15:19 Ответить
 
 