Уничтожение вражеского танка Т-72Б вблизи села Терны на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы 60-й ОМБр с помощью ПТРК "Стугна-П" и дронов-камикадзе уничтожили российский танк Т-72Б образца 2022 года вблизи села Терны на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Экипаж российского Т-72Б образца 2022 года на собственной шкуре ощутил всю красоту "спецоперации". Расчет ПТРК "Стугна-П" во взаимодействии с операторами FPV-дронов останавливают и добивают излишне упорный вражеский танк. Работа воинов 60-й отдельной механизированной в районе села Терны, Донецкая область", - отмечается в комментарии к видео.
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Так контужені танкісти бігли взад, як раз в напрямку позицій наших бійців....
Як там співалось: - На встречу утренней зарє ....
Слава і повага розробникам .....