Уничтожение вражеского танка Т-72Б вблизи села Терны на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 60-й ОМБр с помощью ПТРК "Стугна-П" и дронов-камикадзе уничтожили российский танк Т-72Б образца 2022 года вблизи села Терны на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Экипаж российского Т-72Б образца 2022 года на собственной шкуре ощутил всю красоту "спецоперации". Расчет ПТРК "Стугна-П" во взаимодействии с операторами FPV-дронов останавливают и добивают излишне упорный вражеский танк. Работа воинов 60-й отдельной механизированной в районе села Терны, Донецкая область", - отмечается в комментарии к видео.

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