Знищення ворожого танка Т-72Б поблизу села Терни на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 60-ї ОМБр за допомогою ПТРК "Стугна-П" та дронів-камікадзе знищили російський танк Т-72Б зразка 2022 року поблизу села Терни на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Екіпаж російського Т-72Б зразка 2022 року на власній шкурі відчув всю красу "спецоперації". Розрахунок ПТРК "Стугна-П" у взаємодії з операторами FPV-дронів зупиняють і добивають надміру завзятий ворожий танк. Робота воїнів 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади у районі села Терни, Донецька область", - зазначається у коментарі до відео.

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