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Знищення ворожого танка Т-72Б поблизу села Терни на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 60-ї ОМБр за допомогою ПТРК "Стугна-П" та дронів-камікадзе знищили російський танк Т-72Б зразка 2022 року поблизу села Терни на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"Екіпаж російського Т-72Б зразка 2022 року на власній шкурі відчув всю красу "спецоперації". Розрахунок ПТРК "Стугна-П" у взаємодії з операторами FPV-дронів зупиняють і добивають надміру завзятий ворожий танк. Робота воїнів 60-ї окремої механізованої Інгулецької бригади у районі села Терни, Донецька область", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Протитанкісти вистежили російську БМП та завдали удару по ній із ПТРК "Стугна". ВIДЕО

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танк (2080) знищення (7477) Донецька область (8734) ПТРК (95)


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Ель-класіко!
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13.03.2024 14:43 Відповісти
Дві свинособаки втікли,сподіваюсь недалеко...
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13.03.2024 14:46 Відповісти
На жаль так, спершу не помітив.
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13.03.2024 15:02 Відповісти
Кацапи, коли їхали, стріляли по посадці.. Думаю, що там були наші...
Так контужені танкісти бігли взад, як раз в напрямку позицій наших бійців....
Як там співалось: - На встречу утренней зарє ....
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13.03.2024 16:16 Відповісти
від ПТРК "Стугна" хробаки не втечуть!
Слава і повага розробникам .....
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13.03.2024 14:47 Відповісти
Міцна потвора... Але башту відкинула!
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13.03.2024 14:53 Відповісти
Смотрел бы и смотрел.
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13.03.2024 14:53 Відповісти
зі всім би так кацапським
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13.03.2024 15:19 Відповісти
 
 