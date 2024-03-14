Боеприпас, сброшенный с дрона, попадает оккупанту в голову. ВИДЕО 18+
Оператор дрона ударной группы "Черный Лебедь" ликвидировал оккупанта, попав ему в голову боеприпасом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрыв нанес оккупанту ранения не совместимые с жизнью.
Внимание! Не рекомендуется просматривать лица с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+18 Yuriy Karnaushenko
показать весь комментарий14.03.2024 19:29 Ссылка
+14 Ігор Круглій
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+13 Богдан Сварга
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А вот ещё двое голубков, деловые. Удобно устроились. Расположились хозяйственно, по-домашнему, прямо, как большие. Можно и покемарить спокойно, но... есть нюанс:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bekkra/graphic_ua_strike_drones_company_drone_team_47th/
якщо важкий і не може рухатися то треба давати їм можливість
отримати весь кайф від поранення
і чим довше кайфує тим краще.
бо ж треба дзвінок мамі, жінці дітям, а краще відео
тіпа, дивіться як мені заібіся....
розказуйте всім щоб їхали до мене
тут класло
ножкі нєт, ручкі нєт, повна срака осколків, карочє, кайф сплошний...
В итоге-потерял голову от любви.
(с)
человеческиесвинособачие и материальные ресурсы, а потом он все равно сдохнет, или в лучшем случае останется калекой, и это тоже нагрузка на бюджет Казластана.
Ну и минус граната. Ценность не велика, но тоже деньги.