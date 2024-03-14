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Новости Видео Война
19 043 59

Боеприпас, сброшенный с дрона, попадает оккупанту в голову. ВИДЕО 18+

Оператор дрона ударной группы "Черный Лебедь" ликвидировал оккупанта, попав ему в голову боеприпасом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрыв нанес оккупанту ранения не совместимые с жизнью.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лица с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Раненый оккупант доходит в канаве у дороги. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (19613) уничтожение (7183) дроны (4074)


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Топ комментарии
+18
"Пораскинув мізкам" - так от що це означає!
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14.03.2024 19:29
+14
це друге відео,тут мальчік в трусіках і голова випарувалась а там відкотилась.
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14.03.2024 19:40
+13
Повезло... Без того довго б конав.
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14.03.2024 19:30
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Те саме ранкове відео але тепер в кольорі і якості HD
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14.03.2024 19:28 Ответить
це друге відео,тут мальчік в трусіках і голова випарувалась а там відкотилась.
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14.03.2024 19:40 Ответить
Точно, щось я тупонув))
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14.03.2024 19:44 Ответить
НЕ в трусіках вони !
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14.03.2024 20:26 Ответить
Верно! Они в стрингах!
А вот ещё двое голубков, деловые. Удобно устроились. Расположились хозяйственно, по-домашнему, прямо, как большие. Можно и покемарить спокойно, но... есть нюанс:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bekkra/graphic_ua_strike_drones_company_drone_team_47th/
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15.03.2024 04:06 Ответить
Ну да, цэ типо, как в том анеГдоте... Проверяющий на тренировках в ЧФ, мол, тащ матрос, тащ матрос, атомный взрыв в районе 5-го шпангоута, ваши дейстаия? Медленно, ой, нет молниеносно испаряюсь , господин генерал.
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15.03.2024 08:05 Ответить
"Пораскинув мізкам" - так от що це означає!
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14.03.2024 19:29 Ответить
Повезло... Без того довго б конав.
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14.03.2024 19:30 Ответить
угу, йому там ноги повідривало ще до того як в голову прилетіло
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14.03.2024 19:36 Ответить
тому треба аналізувати і не добивати
якщо важкий і не може рухатися то треба давати їм можливість
отримати весь кайф від поранення
і чим довше кайфує тим краще.
бо ж треба дзвінок мамі, жінці дітям, а краще відео
тіпа, дивіться як мені заібіся....
розказуйте всім щоб їхали до мене
тут класло
ножкі нєт, ручкі нєт, повна срака осколків, карочє, кайф сплошний...
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15.03.2024 09:48 Ответить
Пораскiнул мазгамi!
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14.03.2024 19:30 Ответить
Приємне видовище
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14.03.2024 19:31 Ответить
У нього гола нога - перебита десь посередині гомілки І так-би здох у госпіталі
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14.03.2024 19:35 Ответить
У нього перебиті обидві ноги - ліва в районі стопи, права нижче коліна, хто б його тягнув би до госпіталю, в кращому випадку свої ж і обнулили. Білих лад катастрофічно не вистачає, а наші ще й допомогли кацапам знявши його з гонки на лафетах за жигулями. Ніхто його по ДНК індифікувати не буде, а отже і на півкіло пельменів не навоював асвабадітєль хрєнов.
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14.03.2024 21:17 Ответить
окупант отримав "прийом із вогником" за напрямком "руського воєнного корабля"
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14.03.2024 19:32 Ответить
А чё кацап без штанов?В карты проиграл или кадыровцы после "соития" забрали "на память"?
В итоге-потерял голову от любви.
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14.03.2024 19:32 Ответить
Мозговой штурм.
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14.03.2024 19:32 Ответить
Достукались!
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14.03.2024 19:33 Ответить
А пропагандони на росії напишуть, що той знищив ********* головою?
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14.03.2024 19:34 Ответить
перехопив!
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14.03.2024 20:15 Ответить
ВырубилО ЦП
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14.03.2024 19:35 Ответить
Впринципе можно было такого уже не добивать. Ему и так ноги оторвало пускай бы домой ехал инвалид на шее у говударства и семьи
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14.03.2024 19:38 Ответить
А це для того щоб дехто з ніком Anna Demarczyk під флагом Німетчини не постила кожен день з початку березня муйню про поранених кацапів зарахованих до двухсотих, втім бачу її добряче "потерли".
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14.03.2024 21:32 Ответить
Он что умер?
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14.03.2024 19:39 Ответить
Нет, он в коме
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14.03.2024 19:43 Ответить
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14.03.2024 19:45 Ответить
ні, збереться місками і піде далі ))
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14.03.2024 20:19 Ответить
Нє, просто *****#вся!
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14.03.2024 20:20 Ответить
Тепер голова боліти не буде!
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14.03.2024 19:47 Ответить
Гуманісти..
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14.03.2024 19:49 Ответить
Проверено, мозга не было.
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14.03.2024 19:55 Ответить
Навіщо в Україну приперся? Голову тут загубив!
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14.03.2024 20:00 Ответить
Мабуть, у дитинстві казок начитався, де замість однієї відрубаної голови виростало три!
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14.03.2024 20:33 Ответить
скид співчуття, щоб тварина не страждала... бо судячи з його ніг він би й так сконав
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14.03.2024 20:11 Ответить
Пєрєдайтє єму прівєт
(с)
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14.03.2024 20:17 Ответить
Подяка оператору - влучив та прямо в клуню ********.
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14.03.2024 20:28 Ответить
Безголовый всадник...да там и раньше не было мозгов...
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14.03.2024 20:29 Ответить
Помре з голоду!
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14.03.2024 20:30 Ответить
Поранені вороги завдають набагато більше економічних збитків агресору, ніж вбиті. Тому і ******* протипіхотні міни не вбивають, а тільки калічать... І я не розумію, навіщо добивати вже пораненого, хі ба що в тренувальних цілях...
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14.03.2024 20:32 Ответить
Так то воно так. Але якщо дрон вже вилетів, а інших цілей нема, то не вертатися ж взведеною гранатоя на базу!
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15.03.2024 09:40 Ответить
Не встигло кукси свої перемотати в тут бац ще й по голові дали
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14.03.2024 20:42 Ответить
Голова й так була немудра))
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14.03.2024 20:48 Ответить
И прилетел анальгин.
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14.03.2024 20:50 Ответить
"за боль..за слези матерей..увидел рского..убей..."
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14.03.2024 22:21 Ответить
Кино конечно хорошее, но кто-то должен объяснить операторам дронов, что один тяжелораненый кацап лучше двух убитых - его надо выносить, потом вывозить, лечить, это все человеческие свинособачие и материальные ресурсы, а потом он все равно сдохнет, или в лучшем случае останется калекой, и это тоже нагрузка на бюджет Казластана.
Ну и минус граната. Ценность не велика, но тоже деньги.
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14.03.2024 22:25 Ответить
существо из Сталкера какое-то, не человек
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14.03.2024 22:25 Ответить
та что ж они все без штанов лазят?..может єто манифест какойто?..что они єтим хотят сказать?..дивні створіння...
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14.03.2024 22:31 Ответить
Это кидарасы….
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14.03.2024 22:55 Ответить
Это очень важно не пожалеть боеприпас или дрон чтоб добить орка....а то вдруг сам сдохнет!!!
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14.03.2024 23:32 Ответить
Бедный Юрик. Ну, хоть центр принятия решений не пострадал.
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15.03.2024 00:39 Ответить
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15.03.2024 00:40 Ответить
Блин, кацап употел без головы, нет на него сгалина. Вон , в отечественную эРКэКАагнцы без головы пробегали метров 10. Немцы были в а.уе: без оружия еще и без головы, внатуре, прет на него.
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15.03.2024 08:11 Ответить
Чого вони там всє "мальчікі бєз трусіков"? Совокупляються в окопах орки в карій глаз?
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15.03.2024 09:34 Ответить
Якщо б були би мізки, то був би струс.
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15.03.2024 15:17 Ответить
 
 