Боєприпас, скинутий з дрона, влучає окупанту у голову. ВIДЕО 18+

Оператор дрона ударної групи "Чорний Лебідь" ліквідував окупанта, влучивши йому боєприпасом у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибух завдав окупанту поранень не сумісних із життям.

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