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Новини Відео Війна
19 043 59

Боєприпас, скинутий з дрона, влучає окупанту у голову. ВIДЕО 18+

Оператор дрона ударної групи "Чорний Лебідь" ліквідував окупанта, влучивши йому боєприпасом у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибух завдав окупанту поранень не сумісних із життям.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант підірвав себе гранатою на полі бою. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17755) знищення (7492) дрони (4863)


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Топ коментарі
+18
"Пораскинув мізкам" - так от що це означає!
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14.03.2024 19:29
+14
це друге відео,тут мальчік в трусіках і голова випарувалась а там відкотилась.
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14.03.2024 19:40
+13
Повезло... Без того довго б конав.
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14.03.2024 19:30
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Те саме ранкове відео але тепер в кольорі і якості HD
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14.03.2024 19:28 Відповісти
це друге відео,тут мальчік в трусіках і голова випарувалась а там відкотилась.
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14.03.2024 19:40 Відповісти
Точно, щось я тупонув))
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14.03.2024 19:44 Відповісти
НЕ в трусіках вони !
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14.03.2024 20:26 Відповісти
Верно! Они в стрингах!
А вот ещё двое голубков, деловые. Удобно устроились. Расположились хозяйственно, по-домашнему, прямо, как большие. Можно и покемарить спокойно, но... есть нюанс:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1bekkra/graphic_ua_strike_drones_company_drone_team_47th/
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15.03.2024 04:06 Відповісти
Ну да, цэ типо, как в том анеГдоте... Проверяющий на тренировках в ЧФ, мол, тащ матрос, тащ матрос, атомный взрыв в районе 5-го шпангоута, ваши дейстаия? Медленно, ой, нет молниеносно испаряюсь , господин генерал.
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15.03.2024 08:05 Відповісти
"Пораскинув мізкам" - так от що це означає!
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14.03.2024 19:29 Відповісти
Повезло... Без того довго б конав.
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14.03.2024 19:30 Відповісти
угу, йому там ноги повідривало ще до того як в голову прилетіло
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14.03.2024 19:36 Відповісти
тому треба аналізувати і не добивати
якщо важкий і не може рухатися то треба давати їм можливість
отримати весь кайф від поранення
і чим довше кайфує тим краще.
бо ж треба дзвінок мамі, жінці дітям, а краще відео
тіпа, дивіться як мені заібіся....
розказуйте всім щоб їхали до мене
тут класло
ножкі нєт, ручкі нєт, повна срака осколків, карочє, кайф сплошний...
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15.03.2024 09:48 Відповісти
Пораскiнул мазгамi!
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14.03.2024 19:30 Відповісти
Приємне видовище
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14.03.2024 19:31 Відповісти
У нього гола нога - перебита десь посередині гомілки І так-би здох у госпіталі
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14.03.2024 19:35 Відповісти
У нього перебиті обидві ноги - ліва в районі стопи, права нижче коліна, хто б його тягнув би до госпіталю, в кращому випадку свої ж і обнулили. Білих лад катастрофічно не вистачає, а наші ще й допомогли кацапам знявши його з гонки на лафетах за жигулями. Ніхто його по ДНК індифікувати не буде, а отже і на півкіло пельменів не навоював асвабадітєль хрєнов.
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14.03.2024 21:17 Відповісти
окупант отримав "прийом із вогником" за напрямком "руського воєнного корабля"
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14.03.2024 19:32 Відповісти
А чё кацап без штанов?В карты проиграл или кадыровцы после "соития" забрали "на память"?
В итоге-потерял голову от любви.
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14.03.2024 19:32 Відповісти
Мозговой штурм.
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14.03.2024 19:32 Відповісти
Достукались!
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14.03.2024 19:33 Відповісти
А пропагандони на росії напишуть, що той знищив ********* головою?
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14.03.2024 19:34 Відповісти
перехопив!
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14.03.2024 20:15 Відповісти
ВырубилО ЦП
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14.03.2024 19:35 Відповісти
Впринципе можно было такого уже не добивать. Ему и так ноги оторвало пускай бы домой ехал инвалид на шее у говударства и семьи
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14.03.2024 19:38 Відповісти
А це для того щоб дехто з ніком Anna Demarczyk під флагом Німетчини не постила кожен день з початку березня муйню про поранених кацапів зарахованих до двухсотих, втім бачу її добряче "потерли".
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14.03.2024 21:32 Відповісти
Он что умер?
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14.03.2024 19:39 Відповісти
Нет, он в коме
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14.03.2024 19:43 Відповісти
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14.03.2024 19:45 Відповісти
ні, збереться місками і піде далі ))
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14.03.2024 20:19 Відповісти
Нє, просто *****#вся!
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14.03.2024 20:20 Відповісти
Тепер голова боліти не буде!
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14.03.2024 19:47 Відповісти
Гуманісти..
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14.03.2024 19:49 Відповісти
Проверено, мозга не было.
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14.03.2024 19:55 Відповісти
Навіщо в Україну приперся? Голову тут загубив!
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14.03.2024 20:00 Відповісти
Мабуть, у дитинстві казок начитався, де замість однієї відрубаної голови виростало три!
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14.03.2024 20:33 Відповісти
скид співчуття, щоб тварина не страждала... бо судячи з його ніг він би й так сконав
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14.03.2024 20:11 Відповісти
Пєрєдайтє єму прівєт
(с)
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14.03.2024 20:17 Відповісти
Подяка оператору - влучив та прямо в клуню ********.
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14.03.2024 20:28 Відповісти
Безголовый всадник...да там и раньше не было мозгов...
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14.03.2024 20:29 Відповісти
Помре з голоду!
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14.03.2024 20:30 Відповісти
Поранені вороги завдають набагато більше економічних збитків агресору, ніж вбиті. Тому і ******* протипіхотні міни не вбивають, а тільки калічать... І я не розумію, навіщо добивати вже пораненого, хі ба що в тренувальних цілях...
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14.03.2024 20:32 Відповісти
Так то воно так. Але якщо дрон вже вилетів, а інших цілей нема, то не вертатися ж взведеною гранатоя на базу!
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15.03.2024 09:40 Відповісти
Не встигло кукси свої перемотати в тут бац ще й по голові дали
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14.03.2024 20:42 Відповісти
Голова й так була немудра))
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14.03.2024 20:48 Відповісти
И прилетел анальгин.
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14.03.2024 20:50 Відповісти
"за боль..за слези матерей..увидел рского..убей..."
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14.03.2024 22:21 Відповісти
Кино конечно хорошее, но кто-то должен объяснить операторам дронов, что один тяжелораненый кацап лучше двух убитых - его надо выносить, потом вывозить, лечить, это все человеческие свинособачие и материальные ресурсы, а потом он все равно сдохнет, или в лучшем случае останется калекой, и это тоже нагрузка на бюджет Казластана.
Ну и минус граната. Ценность не велика, но тоже деньги.
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14.03.2024 22:25 Відповісти
существо из Сталкера какое-то, не человек
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14.03.2024 22:25 Відповісти
та что ж они все без штанов лазят?..может єто манифест какойто?..что они єтим хотят сказать?..дивні створіння...
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14.03.2024 22:31 Відповісти
Это кидарасы….
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14.03.2024 22:55 Відповісти
Это очень важно не пожалеть боеприпас или дрон чтоб добить орка....а то вдруг сам сдохнет!!!
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14.03.2024 23:32 Відповісти
Бедный Юрик. Ну, хоть центр принятия решений не пострадал.
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15.03.2024 00:39 Відповісти
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15.03.2024 00:40 Відповісти
Блин, кацап употел без головы, нет на него сгалина. Вон , в отечественную эРКэКАагнцы без головы пробегали метров 10. Немцы были в а.уе: без оружия еще и без головы, внатуре, прет на него.
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15.03.2024 08:11 Відповісти
Чого вони там всє "мальчікі бєз трусіков"? Совокупляються в окопах орки в карій глаз?
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15.03.2024 09:34 Відповісти
Якщо б були би мізки, то був би струс.
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15.03.2024 15:17 Відповісти
 
 