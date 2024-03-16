Бойцы 80-й ОДШБр отразили вражеское наступление на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке соседнего подразделения остановили вражеское наступление и уничтожили бронетехнику оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.
Противник несколькими колоннами техники, всего более десятка единиц, а именно танками и боевыми машинами пехоты, попытался штурмовать позиции наших бойцов "по серому" - выбрав несколько направлений для удара.
Аэроразведка вовремя заметила активность россиян и скорректировала артиллеристов. Благодаря умелым и слаженным действиям подразделений: противотанкистов и ударных БпЛА, вражеский штурм был остановлен.
Часть техники оккупантов уничтожена, несколько российских машин застряли в поле, а остальные сбежали.
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