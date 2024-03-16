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Бойцы 80-й ОДШБр отразили вражеское наступление на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке соседнего подразделения остановили вражеское наступление и уничтожили бронетехнику оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.

Противник несколькими колоннами техники, всего более десятка единиц, а именно танками и боевыми машинами пехоты, попытался штурмовать позиции наших бойцов "по серому" - выбрав несколько направлений для удара.

Аэроразведка вовремя заметила активность россиян и скорректировала артиллеристов. Благодаря умелым и слаженным действиям подразделений: противотанкистов и ударных БпЛА, вражеский штурм был остановлен.

Часть техники оккупантов уничтожена, несколько российских машин застряли в поле, а остальные сбежали.

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Автор: 

80 отдельная десантно-штурмовая бригада (151)


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16.03.2024 02:48 Ответить
То ми - хлопцi з Бандерштадту
Ходимо до церкви, шануємо батькiв
Нiхто та, як ми, не вмiє фест гуляти
Поки сурми не заграли, барабан не забив

Гей!

Дехто говоре: "Бандити, ********
З тої голоти людей не буде!"
А ми ся подивим, як потреба стане
Хто полiзе в льох, а хто пiд кулi пiде
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16.03.2024 07:20 Ответить
Музон зачьотний. Молодці хлопці!
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16.03.2024 08:03 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.03.2024 13:09 Ответить
 
 