Бойцы 80-й ОДШБр отразили вражеское наступление на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке соседнего подразделения остановили вражеское наступление и уничтожили бронетехнику оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады.

Противник несколькими колоннами техники, всего более десятка единиц, а именно танками и боевыми машинами пехоты, попытался штурмовать позиции наших бойцов "по серому" - выбрав несколько направлений для удара.

Аэроразведка вовремя заметила активность россиян и скорректировала артиллеристов. Благодаря умелым и слаженным действиям подразделений: противотанкистов и ударных БпЛА, вражеский штурм был остановлен.

Часть техники оккупантов уничтожена, несколько российских машин застряли в поле, а остальные сбежали.

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