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Бійці 80-ї ОДШБр відбили ворожий наступ на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади за підтримки сусіднього підрозділу зупинили ворожий наступ та знищили бронетехніку окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.

Противник декількома колонами техніки, загалом більше десятка одиниць, а саме танками та бойовими машинами піхоти, спробував штурмувати позиції наших бійців "по сірому" - обравши декілька напрямків для удару.

Аеророзвідка вчасно помітила активність росіян та скорегувала артилеристів. Завдяки умілим та злагодженим діям підрозділів: протитанкістів та ударних БпЛА, ворожий штурм було зупинено.

Частину техніки окупантів знищено, декілька російських машин застрягли в полі, а інші втекли.

Також дивіться: Десантники ліквідували групу окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

80 окрема десантно-штурмова бригада (156)


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16.03.2024 02:48 Відповісти
То ми - хлопцi з Бандерштадту
Ходимо до церкви, шануємо батькiв
Нiхто та, як ми, не вмiє фест гуляти
Поки сурми не заграли, барабан не забив

Гей!

Дехто говоре: "Бандити, ********
З тої голоти людей не буде!"
А ми ся подивим, як потреба стане
Хто полiзе в льох, а хто пiд кулi пiде
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16.03.2024 07:20 Відповісти
Музон зачьотний. Молодці хлопці!
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16.03.2024 08:03 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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16.03.2024 13:09 Відповісти
 
 