Бійці 80-ї ОДШБр відбили ворожий наступ на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади за підтримки сусіднього підрозділу зупинили ворожий наступ та знищили бронетехніку окупантів на Бахмутському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку бригади.
Противник декількома колонами техніки, загалом більше десятка одиниць, а саме танками та бойовими машинами піхоти, спробував штурмувати позиції наших бійців "по сірому" - обравши декілька напрямків для удару.
Аеророзвідка вчасно помітила активність росіян та скорегувала артилеристів. Завдяки умілим та злагодженим діям підрозділів: протитанкістів та ударних БпЛА, ворожий штурм було зупинено.
Частину техніки окупантів знищено, декілька російських машин застрягли в полі, а інші втекли.
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