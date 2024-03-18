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Бойцы 24-й ОМБр сбросами с дронов уничтожают оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады меткими сбросами с дронов уничтожают российских оккупантов в Донецкой области.

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

24 омб имени князя Данила Галицкого (259) дроны (4104)


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Топ комментарии
+15
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18.03.2024 22:23 Ответить
+10
Останнього покидька прям в підвал закинуло. А там вже й до пекла близько
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18.03.2024 22:28 Ответить
+6
Хрена себе - за воротник закинул. С такими темпами наши дроноводы начнут кацапам под ж.пу скидывать, когда те поср.ть будут садиться.
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18.03.2024 23:19 Ответить
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18.03.2024 22:23 Ответить
Останнього покидька прям в підвал закинуло. А там вже й до пекла близько
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18.03.2024 22:28 Ответить
три рази передививсь поки зрозумів куди подівся ванюшка )
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19.03.2024 15:37 Ответить
Я си тащу! (с)
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18.03.2024 22:32 Ответить
Хрена себе - за воротник закинул. С такими темпами наши дроноводы начнут кацапам под ж.пу скидывать, когда те поср.ть будут садиться.
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18.03.2024 23:19 Ответить
Прикинувся дохляком, лижи і не "відсвічуй" в ім'я ********** пітєрського.
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18.03.2024 23:32 Ответить
Оптимістичненько)
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19.03.2024 01:13 Ответить
Доставка молока. Термін придатності 5 секунд.
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19.03.2024 08:36 Ответить
milites regum - солдати королів
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19.03.2024 09:00 Ответить
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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19.03.2024 09:55 Ответить
 
 