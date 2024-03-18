Бойцы 24-й ОМБр сбросами с дронов уничтожают оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады меткими сбросами с дронов уничтожают российских оккупантов в Донецкой области.
Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале Бутусов плюс, сообщает Цензор.НЕТ.
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