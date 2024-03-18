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Новини Відео Війна
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Бійці 24-ї ОМБр скидами з дронів нищать окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 24-ї окремої механізованої бригади влучними скидами з дронів нищать російських окупантів на Донеччині.

Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 24 ОМБр знищили російські САУ, МТЛБ, БТР та БМП на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

24 омб імені князя Данила Галицького (260) дрони (4892)


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Топ коментарі
+15
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18.03.2024 22:23 Відповісти
+10
Останнього покидька прям в підвал закинуло. А там вже й до пекла близько
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18.03.2024 22:28 Відповісти
+6
Хрена себе - за воротник закинул. С такими темпами наши дроноводы начнут кацапам под ж.пу скидывать, когда те поср.ть будут садиться.
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18.03.2024 23:19 Відповісти
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18.03.2024 22:23 Відповісти
Останнього покидька прям в підвал закинуло. А там вже й до пекла близько
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18.03.2024 22:28 Відповісти
три рази передививсь поки зрозумів куди подівся ванюшка )
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19.03.2024 15:37 Відповісти
Я си тащу! (с)
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18.03.2024 22:32 Відповісти
Хрена себе - за воротник закинул. С такими темпами наши дроноводы начнут кацапам под ж.пу скидывать, когда те поср.ть будут садиться.
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18.03.2024 23:19 Відповісти
Прикинувся дохляком, лижи і не "відсвічуй" в ім'я ********** пітєрського.
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18.03.2024 23:32 Відповісти
Оптимістичненько)
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19.03.2024 01:13 Відповісти
Доставка молока. Термін придатності 5 секунд.
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19.03.2024 08:36 Відповісти
milites regum - солдати королів
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19.03.2024 09:00 Відповісти
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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19.03.2024 09:55 Відповісти
 
 