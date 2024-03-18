Бійці 24-ї ОМБр скидами з дронів нищать окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 24-ї окремої механізованої бригади влучними скидами з дронів нищать російських окупантів на Донеччині.
Відповідне відео опубліковано на телеграм-каналі Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+15 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар18.03.2024 22:23 Відповісти Посилання
+10 Shapeless
показати весь коментар18.03.2024 22:28 Відповісти Посилання
+6 pacerhard melina
показати весь коментар18.03.2024 23:19 Відповісти Посилання
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