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Дрон-камикадзе 47-й ОМБр попадает в группу российских оккупантов. ВИДЕО

Пилот роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й ОМБр дроном-камикадзе ликвидирует группу из трех российских оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Если внимательно присмотреться, на первой секунде видео можно видеть еще троих уничтоженных "освободителей".

Смотрите также: Дрон-камикадзе "минусует" двух оккупантов около Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4104) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+16
Они после обнимашек начали по очереди раком становиться, по старой русской традиции, а тут прилетел дрон и помешал их скрепному интиму. Не вынесла ранимая душа оператора дрона кацапской порнографии. Одним словом - 3.14дары.
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18.03.2024 23:15 Ответить
+15
Мальчікі втрусіках мірна абнімаліся, а злобній біолабораторній дрон їх абіділ
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18.03.2024 23:15 Ответить
+12
навіть відхекатись не встигли
у кожного повна срака заліза
одному пощастило більше бо мабудь здох
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18.03.2024 23:05 Ответить
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Загадалися "Маски шоу": - Ромео! - Что? Спешит к тебе п..здец...
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18.03.2024 23:02 Ответить
А вовремя они пообнимались-попрощались друг с другом...
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19.03.2024 01:40 Ответить
Той, що справа - точно живий. Про ліквідацію решти теж не можна стверджувати - відео лукаво обрізано.
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18.03.2024 23:04 Ответить
Краще щоб ніхто не знав страждань від влучання фпв поряд. На вигляд воно все може здаватися. А насправді...
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18.03.2024 23:06 Ответить
Рулять ті відео, де Ваня або видовищно перетворюється на січеник, або одночасно переміщується у декількох напрямках.
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18.03.2024 23:08 Ответить
Не факт что если шевелится то будет жить. Даже без куска головы еще могут шевелиться. А если дробью его нашинковало и в течении часа-двух не подпускать к ним группу евакуации то подохнут все от кровопотери и заражения.
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18.03.2024 23:47 Ответить
Кацапня здохла, чи затрьохсотилась?
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18.03.2024 23:04 Ответить
Шлях на концерт кобздона тривалий та болючий.
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19.03.2024 03:13 Ответить
В Україні місце окупантам тільки під землею. А вони ще такі розслаблені. Видно що бігли звідкись. І коли вже думали, що в безпеці, прилетіла бойова комаха і всіх вбила.
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18.03.2024 23:05 Ответить
навіть відхекатись не встигли
у кожного повна срака заліза
одному пощастило більше бо мабудь здох
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18.03.2024 23:05 Ответить
Так не факт що не помруть від зараження чи супутніх до поранення болячок. Рівень російської масової медицини всім відомий.
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18.03.2024 23:11 Ответить
я жалкую що він відразу здох, не прокайфувавши хоч 5хвилин
а те що їм всім ...ізда прийде то це точно
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18.03.2024 23:20 Ответить
Они после обнимашек начали по очереди раком становиться, по старой русской традиции, а тут прилетел дрон и помешал их скрепному интиму. Не вынесла ранимая душа оператора дрона кацапской порнографии. Одним словом - 3.14дары.
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18.03.2024 23:15 Ответить
Мальчікі втрусіках мірна абнімаліся, а злобній біолабораторній дрон їх абіділ
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18.03.2024 23:15 Ответить
Слава ЗСУ👍🏼🙏🏼❤️
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18.03.2024 23:21 Ответить
Таки да, права дев'ятка дві тушки і знизу, трохи лівіше центру ще один лантух з карамультуком.
Тільки на ранковому розводі стали буквой "гриша", а тут щойно прилетівша "вводна" зруйнувала всі плани.
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18.03.2024 23:23 Ответить
Я на першій секунді вже п'ять хороших кацапів нарахував : зліва вгорі два, справа внизу один або два, трохи лівіше від центру знизу теж два. І на відео ще три або двохсоті або трьохсоті. Але трьохсоті це значить незадовго двохсоті, бо видно що вони туди пішки йдуть і досить довго.
Слава Україні !
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18.03.2024 23:58 Ответить
Надеюсь, добили... 😏
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18.03.2024 23:54 Ответить
Музончик життєрадісний та й взагалі - все так мило і зворушливо.
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19.03.2024 00:07 Ответить
Зустрілись, 3 одіночества)))
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19.03.2024 00:24 Ответить
Стекли сподіваюсь)))
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19.03.2024 00:27 Ответить
U togo, scho pravoruch- perebyta prava noga vysche kolina.
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19.03.2024 01:07 Ответить
Що ще казати? Смакота!!!
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19.03.2024 01:48 Ответить
То я не зрозумів! Дрон, холєра, завадив хробакам незкріпно чпокнутися, чи що?!
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19.03.2024 03:09 Ответить
Средний орк держал палец на куркЕ и в момент поражения его дупы шрапнелью он выстрелил, нажав на курок. В унисон выстрелила и его дупа. Короче, дуплет.
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19.03.2024 03:12 Ответить
Похоже, что самый верхний в падении из автомата пальнул(наверно непроизвольно), но по своему подельнику промазал.. Чуть левее бы и прошил бы его 😄
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19.03.2024 03:35 Ответить
Аслабанітєлі...
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19.03.2024 05:12 Ответить
Попрощалися один з одним головне завчасно
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19.03.2024 07:57 Ответить
А йшли, хробаки, як на прогулянці......
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19.03.2024 08:17 Ответить
И лейтенант... Молоденький-молододенький... Я ему ромашкой по губам... Уйди, противный, родина в опасности!
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19.03.2024 08:26 Ответить
звьозди сошлісь удачно
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19.03.2024 09:59 Ответить
Повезло , перед смертью пообниматься успели .
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19.03.2024 10:10 Ответить
А один даже у другого успел выхлоп понюхать...
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19.03.2024 13:01 Ответить
Акробаты гребаны
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19.03.2024 10:45 Ответить
Дурні...розбігтись невистачило розуму...
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19.03.2024 14:55 Ответить
 
 