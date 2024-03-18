Дрон-камикадзе 47-й ОМБр попадает в группу российских оккупантов. ВИДЕО
Пилот роты ударных БПЛА Strike Drones Company 47-й ОМБр дроном-камикадзе ликвидирует группу из трех российских оккупантов.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Если внимательно присмотреться, на первой секунде видео можно видеть еще троих уничтоженных "освободителей".
Топ комментарии
+16 pacerhard melina
показать весь комментарий18.03.2024 23:15 Ответить Ссылка
+15 Alex O #569286
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+12 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий18.03.2024 23:05 Ответить Ссылка
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у кожного повна срака заліза
одному пощастило більше бо мабудь здох
а те що їм всім ...ізда прийде то це точно
Тільки на ранковому розводі стали буквой "гриша", а тут щойно прилетівша "вводна" зруйнувала всі плани.
Слава Україні !