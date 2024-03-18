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Новини Відео Війна
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Дрон-камікадзе 47-ї ОМБр влучає у групу російських окупантів. ВIДЕО

Пілот роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-й ОМБр дроном-камікадзе ліквідує групу з трьох російських окупантів.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Якщо уважно придивитися, на першій секунді відео можна бачити ще трьох знищених "освободітєлєй".

Також дивіться: Дрон-камікадзе "мінусує" двох окупантів поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4892) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+16
Они после обнимашек начали по очереди раком становиться, по старой русской традиции, а тут прилетел дрон и помешал их скрепному интиму. Не вынесла ранимая душа оператора дрона кацапской порнографии. Одним словом - 3.14дары.
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18.03.2024 23:15 Відповісти
+15
Мальчікі втрусіках мірна абнімаліся, а злобній біолабораторній дрон їх абіділ
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18.03.2024 23:15 Відповісти
+12
навіть відхекатись не встигли
у кожного повна срака заліза
одному пощастило більше бо мабудь здох
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18.03.2024 23:05 Відповісти
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Загадалися "Маски шоу": - Ромео! - Что? Спешит к тебе п..здец...
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18.03.2024 23:02 Відповісти
А вовремя они пообнимались-попрощались друг с другом...
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19.03.2024 01:40 Відповісти
Той, що справа - точно живий. Про ліквідацію решти теж не можна стверджувати - відео лукаво обрізано.
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18.03.2024 23:04 Відповісти
Краще щоб ніхто не знав страждань від влучання фпв поряд. На вигляд воно все може здаватися. А насправді...
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18.03.2024 23:06 Відповісти
Рулять ті відео, де Ваня або видовищно перетворюється на січеник, або одночасно переміщується у декількох напрямках.
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18.03.2024 23:08 Відповісти
Не факт что если шевелится то будет жить. Даже без куска головы еще могут шевелиться. А если дробью его нашинковало и в течении часа-двух не подпускать к ним группу евакуации то подохнут все от кровопотери и заражения.
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18.03.2024 23:47 Відповісти
Кацапня здохла, чи затрьохсотилась?
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18.03.2024 23:04 Відповісти
Шлях на концерт кобздона тривалий та болючий.
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19.03.2024 03:13 Відповісти
В Україні місце окупантам тільки під землею. А вони ще такі розслаблені. Видно що бігли звідкись. І коли вже думали, що в безпеці, прилетіла бойова комаха і всіх вбила.
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18.03.2024 23:05 Відповісти
навіть відхекатись не встигли
у кожного повна срака заліза
одному пощастило більше бо мабудь здох
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18.03.2024 23:05 Відповісти
Так не факт що не помруть від зараження чи супутніх до поранення болячок. Рівень російської масової медицини всім відомий.
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18.03.2024 23:11 Відповісти
я жалкую що він відразу здох, не прокайфувавши хоч 5хвилин
а те що їм всім ...ізда прийде то це точно
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18.03.2024 23:20 Відповісти
Они после обнимашек начали по очереди раком становиться, по старой русской традиции, а тут прилетел дрон и помешал их скрепному интиму. Не вынесла ранимая душа оператора дрона кацапской порнографии. Одним словом - 3.14дары.
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18.03.2024 23:15 Відповісти
Мальчікі втрусіках мірна абнімаліся, а злобній біолабораторній дрон їх абіділ
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18.03.2024 23:15 Відповісти
Слава ЗСУ👍🏼🙏🏼❤️
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18.03.2024 23:21 Відповісти
Таки да, права дев'ятка дві тушки і знизу, трохи лівіше центру ще один лантух з карамультуком.
Тільки на ранковому розводі стали буквой "гриша", а тут щойно прилетівша "вводна" зруйнувала всі плани.
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18.03.2024 23:23 Відповісти
Я на першій секунді вже п'ять хороших кацапів нарахував : зліва вгорі два, справа внизу один або два, трохи лівіше від центру знизу теж два. І на відео ще три або двохсоті або трьохсоті. Але трьохсоті це значить незадовго двохсоті, бо видно що вони туди пішки йдуть і досить довго.
Слава Україні !
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18.03.2024 23:58 Відповісти
Надеюсь, добили... 😏
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18.03.2024 23:54 Відповісти
Музончик життєрадісний та й взагалі - все так мило і зворушливо.
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19.03.2024 00:07 Відповісти
Зустрілись, 3 одіночества)))
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19.03.2024 00:24 Відповісти
Стекли сподіваюсь)))
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19.03.2024 00:27 Відповісти
U togo, scho pravoruch- perebyta prava noga vysche kolina.
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19.03.2024 01:07 Відповісти
Що ще казати? Смакота!!!
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19.03.2024 01:48 Відповісти
То я не зрозумів! Дрон, холєра, завадив хробакам незкріпно чпокнутися, чи що?!
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19.03.2024 03:09 Відповісти
Средний орк держал палец на куркЕ и в момент поражения его дупы шрапнелью он выстрелил, нажав на курок. В унисон выстрелила и его дупа. Короче, дуплет.
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19.03.2024 03:12 Відповісти
Похоже, что самый верхний в падении из автомата пальнул(наверно непроизвольно), но по своему подельнику промазал.. Чуть левее бы и прошил бы его 😄
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19.03.2024 03:35 Відповісти
Аслабанітєлі...
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19.03.2024 05:12 Відповісти
Попрощалися один з одним головне завчасно
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19.03.2024 07:57 Відповісти
А йшли, хробаки, як на прогулянці......
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19.03.2024 08:17 Відповісти
И лейтенант... Молоденький-молододенький... Я ему ромашкой по губам... Уйди, противный, родина в опасности!
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19.03.2024 08:26 Відповісти
звьозди сошлісь удачно
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19.03.2024 09:59 Відповісти
Повезло , перед смертью пообниматься успели .
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19.03.2024 10:10 Відповісти
А один даже у другого успел выхлоп понюхать...
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19.03.2024 13:01 Відповісти
Акробаты гребаны
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19.03.2024 10:45 Відповісти
Дурні...розбігтись невистачило розуму...
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19.03.2024 14:55 Відповісти
 
 