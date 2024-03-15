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Дрон-камікадзе "мінусує" двох окупантів поблизу Авдіївки. ВIДЕО

Оператор дрона роти ударних БПЛА "Strike Drones Company" 47-ї ОМБр ударом дрона-камікадзе ліквідував двох окупантів на авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українського воїна опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори 47 ОМБр ліквідували понад десятьох російських піхотинців та знищили їхню техніку на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17755) знищення (7492) Авдіївка (2342) дрони (4863) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+15
Мені цікаво - а навіщо він йому на голову мостився?
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15.03.2024 10:58
+14
Зачєм по таваріщу топтался?
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15.03.2024 10:59
+11
Як вони тепер на вибори підуть? Ой лишенько для дохлих москалів.
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15.03.2024 11:00
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Взяло?! - харашо взяло!
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15.03.2024 10:53 Відповісти
Як вони тепер на вибори підуть? Ой лишенько для дохлих москалів.
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15.03.2024 11:00 Відповісти
та полюбе проголосують
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15.03.2024 13:30 Відповісти
Мені цікаво - а навіщо він йому на голову мостився?
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15.03.2024 10:58 Відповісти
Це духовна скрепа
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15.03.2024 11:01 Відповісти
👍 Хотел свои яйца успеть отложить
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15.03.2024 13:01 Відповісти
Зачєм по таваріщу топтался?
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15.03.2024 10:59 Відповісти
Коли орк розуміє, що по нього скоро прилетить кістлява, з нього моментально злітає вся мішура людської подоби. Залишається сцикливий імперський недобиток
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15.03.2024 20:15 Відповісти
щось пішло не так
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15.03.2024 11:04 Відповісти
похорошелі
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15.03.2024 11:16 Відповісти
ГАРНО!
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15.03.2024 11:24 Відповісти
Недопер на дерево залізти... Був би як "мішка на сєвєре"
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15.03.2024 11:24 Відповісти
Рябята скрепно так проголосували,та і квартирка в Одесі пролетіла
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15.03.2024 11:30 Відповісти
все. Гитлер ху#ло капут
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15.03.2024 11:32 Відповісти
ГОЙДА !!!
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15.03.2024 12:22 Відповісти
де там той рижий підар в очочках і в перчатках
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15.03.2024 13:32 Відповісти
ой часом чи не шлангують ці два кацапи...?
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15.03.2024 16:05 Відповісти
В войне на Украине не одна рассея представлена.
Коалицыя ваюет.
Фсе, якобы выпадающие, обйомы вооружэний, снарядов, топлива, снаряжэния будут возмещены и возмещюцца Китайом, Ираном, Индией, Кореей северной, Израилем, ЮАР.
И помогают им с элементной базой и транзитом Грузия, Туркестан, Армения, Турцыя, Польша, Германия, Венгрия, Грецыя.
На длинном временном плече ничиво ниможэт быть замаскировано - фсьо становицца зримым.
=====================
Я это вижу патамуша сматрю на экипировку бегуна.
Льохкая и качественная.
И это после 2 лет вайны?
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15.03.2024 16:52 Відповісти
Одна гидота здохла втомленою, а інша була спокійна як удав.
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15.03.2024 19:40 Відповісти
для чого були оті хороводи?
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15.03.2024 20:38 Відповісти
Ті, хто підриває себе гранатою - 3 нескінчені вічності підсмажуються в пеклі, а тим, хто бігає навколо дерев та стріляє у напрямку дрону ЗСУ - знижка - лише 2 нескінчені вічності на сковороді.

Кому, спитаєте, лише 1 нескінчена вічність на сковороді? Та тим, хто перед штурмом класних чеченських хлопців з загород-загону ротом обслужив.
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15.03.2024 22:10 Відповісти
Дуплєтом в лузу!
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16.03.2024 08:36 Відповісти
Автоматник щось там бігав, кулеметнику взагалі якось пофік було)
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16.03.2024 14:48 Відповісти
превратились в "белых жигулей"...
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16.03.2024 14:48 Відповісти
Але ж думав дибіл,що він мудріший від папєрєднікав,що гниють в чорноземах)
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16.03.2024 15:30 Відповісти
москалі постійно кажуть "нє ми такіє - жізнь такая"

ну ось отвєтка : "не ми такіє - війна такая"
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16.03.2024 16:05 Відповісти
Вдома не сиділось, вдома не жилось...
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16.03.2024 18:43 Відповісти
Це духовна скрепа
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16.03.2024 19:59 Відповісти
Можуть дохлими прикидатися, кацапам віри немає ні в чому. Думаю, контрольна гранатка була б не зайвою.
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16.03.2024 22:02 Відповісти
до речі вони добре екіпіровані. кацапи вже давно не чмоні.
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17.03.2024 15:03 Відповісти
 
 