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Дрон-камикадзе "минусует" двух оккупантов около Авдеевки. ВИДЕО

Оператор дрона роты ударных БПЛА "Strike Drones Company" 47-й ОМБр ударом дрона-камикадзе ликвидировал двух оккупантов на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Операторы 47-й ОМБр ликвидировали более десятка российских пехотинцев и уничтожили их технику на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19613) уничтожение (7183) Авдеевка (2444) дроны (4074) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+15
Мені цікаво - а навіщо він йому на голову мостився?
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15.03.2024 10:58
+14
Зачєм по таваріщу топтался?
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15.03.2024 10:59
+11
Як вони тепер на вибори підуть? Ой лишенько для дохлих москалів.
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15.03.2024 11:00
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Взяло?! - харашо взяло!
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15.03.2024 10:53 Ответить
Як вони тепер на вибори підуть? Ой лишенько для дохлих москалів.
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15.03.2024 11:00 Ответить
та полюбе проголосують
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15.03.2024 13:30 Ответить
Мені цікаво - а навіщо він йому на голову мостився?
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15.03.2024 10:58 Ответить
Це духовна скрепа
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15.03.2024 11:01 Ответить
👍 Хотел свои яйца успеть отложить
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15.03.2024 13:01 Ответить
Зачєм по таваріщу топтался?
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15.03.2024 10:59 Ответить
Коли орк розуміє, що по нього скоро прилетить кістлява, з нього моментально злітає вся мішура людської подоби. Залишається сцикливий імперський недобиток
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15.03.2024 20:15 Ответить
щось пішло не так
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15.03.2024 11:04 Ответить
похорошелі
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15.03.2024 11:16 Ответить
ГАРНО!
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15.03.2024 11:24 Ответить
Недопер на дерево залізти... Був би як "мішка на сєвєре"
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15.03.2024 11:24 Ответить
Рябята скрепно так проголосували,та і квартирка в Одесі пролетіла
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15.03.2024 11:30 Ответить
все. Гитлер ху#ло капут
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15.03.2024 11:32 Ответить
ГОЙДА !!!
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15.03.2024 12:22 Ответить
де там той рижий підар в очочках і в перчатках
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15.03.2024 13:32 Ответить
ой часом чи не шлангують ці два кацапи...?
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15.03.2024 16:05 Ответить
В войне на Украине не одна рассея представлена.
Коалицыя ваюет.
Фсе, якобы выпадающие, обйомы вооружэний, снарядов, топлива, снаряжэния будут возмещены и возмещюцца Китайом, Ираном, Индией, Кореей северной, Израилем, ЮАР.
И помогают им с элементной базой и транзитом Грузия, Туркестан, Армения, Турцыя, Польша, Германия, Венгрия, Грецыя.
На длинном временном плече ничиво ниможэт быть замаскировано - фсьо становицца зримым.
=====================
Я это вижу патамуша сматрю на экипировку бегуна.
Льохкая и качественная.
И это после 2 лет вайны?
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15.03.2024 16:52 Ответить
Одна гидота здохла втомленою, а інша була спокійна як удав.
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15.03.2024 19:40 Ответить
для чого були оті хороводи?
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15.03.2024 20:38 Ответить
Ті, хто підриває себе гранатою - 3 нескінчені вічності підсмажуються в пеклі, а тим, хто бігає навколо дерев та стріляє у напрямку дрону ЗСУ - знижка - лише 2 нескінчені вічності на сковороді.

Кому, спитаєте, лише 1 нескінчена вічність на сковороді? Та тим, хто перед штурмом класних чеченських хлопців з загород-загону ротом обслужив.
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15.03.2024 22:10 Ответить
Дуплєтом в лузу!
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16.03.2024 08:36 Ответить
Автоматник щось там бігав, кулеметнику взагалі якось пофік було)
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16.03.2024 14:48 Ответить
превратились в "белых жигулей"...
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16.03.2024 14:48 Ответить
Але ж думав дибіл,що він мудріший від папєрєднікав,що гниють в чорноземах)
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16.03.2024 15:30 Ответить
москалі постійно кажуть "нє ми такіє - жізнь такая"

ну ось отвєтка : "не ми такіє - війна такая"
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16.03.2024 16:05 Ответить
Вдома не сиділось, вдома не жилось...
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16.03.2024 18:43 Ответить
Це духовна скрепа
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16.03.2024 19:59 Ответить
Можуть дохлими прикидатися, кацапам віри немає ні в чому. Думаю, контрольна гранатка була б не зайвою.
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16.03.2024 22:02 Ответить
до речі вони добре екіпіровані. кацапи вже давно не чмоні.
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17.03.2024 15:03 Ответить
 
 