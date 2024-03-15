Дрон-камикадзе "минусует" двух оккупантов около Авдеевки. ВИДЕО
Оператор дрона роты ударных БПЛА "Strike Drones Company" 47-й ОМБр ударом дрона-камикадзе ликвидировал двух оккупантов на Авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована в соцсетях.
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Гитлерху#ло капут
Коалицыя ваюет.
Фсе, якобы выпадающие, обйомы вооружэний, снарядов, топлива, снаряжэния будут возмещены и возмещюцца Китайом, Ираном, Индией, Кореей северной, Израилем, ЮАР.
И помогают им с элементной базой и транзитом Грузия, Туркестан, Армения, Турцыя, Польша, Германия, Венгрия, Грецыя.
На длинном временном плече ничиво ниможэт быть замаскировано - фсьо становицца зримым.
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Я это вижу патамуша сматрю на экипировку бегуна.
Льохкая и качественная.
И это после 2 лет вайны?
Кому, спитаєте, лише 1 нескінчена вічність на сковороді? Та тим, хто перед штурмом класних чеченських хлопців з загород-загону ротом обслужив.
ну ось отвєтка : "не ми такіє - війна такая"