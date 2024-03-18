Дрон-камікадзе 47-ї ОМБр влучає у групу російських окупантів. ВIДЕО
Пілот роти ударних БПЛА Strike Drones Company 47-й ОМБр дроном-камікадзе ліквідує групу з трьох російських окупантів.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Якщо уважно придивитися, на першій секунді відео можна бачити ще трьох знищених "освободітєлєй".
Топ коментарі
+16 pacerhard melina
показати весь коментар18.03.2024 23:15 Відповісти Посилання
+15 Alex O #569286
показати весь коментар18.03.2024 23:15 Відповісти Посилання
+12 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар18.03.2024 23:05 Відповісти Посилання
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у кожного повна срака заліза
одному пощастило більше бо мабудь здох
а те що їм всім ...ізда прийде то це точно
Тільки на ранковому розводі стали буквой "гриша", а тут щойно прилетівша "вводна" зруйнувала всі плани.
Слава Україні !