Удар дроном-камикадзе по группе оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Пилоты подразделения аэроразведки Shadow дроном-камикадзе ударили по трех российских оккупантах на Авдеевском направлении.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+18 Микола Січень #486030
показать весь комментарий19.03.2024 20:48 Ответить Ссылка
+7 Mod Dom
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+7 Anders Steiberg #582767
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Мільйон дронів у російському Іжевську.
Повідомляється, що одна з компаній ворога - "Іжевські безпілотні системи" - збільшить виробництво дронів у 2024 році в десять разів. Для цього побудовано виробничий комплекс площею 5800 кв. м, обладнаний верстатами з ЧПУ і створено додатково 360 робочих місць.
Дрони на кухні, кажете? Ну-ну...
Ах какое хорошее видео, просмотрел его несколько раз, Супер! )
Смерть московітам прутіна+патрушева, у Мирній Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!