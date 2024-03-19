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Удар дроном-камикадзе по группе оккупантов на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Пилоты подразделения аэроразведки Shadow дроном-камикадзе ударили по трех российских оккупантах на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Оккупант летит над окопом после удара украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4104)


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Топ комментарии
+18
Чудовий результат без переплат..
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19.03.2024 20:48 Ответить
+7
Скоро будет ездить по российским школам и рассказывать, как героически был ранен в пердак
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19.03.2024 20:54 Ответить
+7
Что, больно? ))
Ах какое хорошее видео, просмотрел его несколько раз, Супер! )
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19.03.2024 22:20 Ответить
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Чудовий результат без переплат..
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19.03.2024 20:48 Ответить
підпал русськомозглої нижньої півкулі
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20.03.2024 09:14 Ответить
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZVFOPqgw2rklqr7Nv8yDYGqSMWf1QCPKaDyCpX26-*******************************************************************************************************-kInLXR34hil604pN0-LpuxHyPStxpzSpDMvuNujKwDmRwECvU&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрий Касьянов
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid036yxRkdFE73nd74QPLbq7y5UYp17sXfwbJSUAEvyGjwuLKrvujBTP46deGcE5oeWFl?__cft__[0]=AZVFOPqgw2rklqr7Nv8yDYGqSMWf1QCPKaDyCpX26-*******************************************************************************************************-kInLXR34hil604pN0-LpuxHyPStxpzSpDMvuNujKwDmRwECvU&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 ч. ·

Мільйон дронів у російському Іжевську.

Повідомляється, що одна з компаній ворога - "Іжевські безпілотні системи" - збільшить виробництво дронів у 2024 році в десять разів. Для цього побудовано виробничий комплекс площею 5800 кв. м, обладнаний верстатами з ЧПУ і створено додатково 360 робочих місць.

Дрони на кухні, кажете? Ну-ну...

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19.03.2024 20:54 Ответить
Ще гаражі, причали, підвали...
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19.03.2024 22:33 Ответить
Скоро будет ездить по российским школам и рассказывать, как героически был ранен в пердак
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19.03.2024 20:54 Ответить
Ты уверен, что ему так дико повезет и он доберется до рашки на столько целым? Не думаю...
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19.03.2024 21:03 Ответить
Один із трьох точно виживе статистично
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20.03.2024 00:49 Ответить
Свои же добьют.
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20.03.2024 04:17 Ответить
предположу, что потеряют по литру крови, а потом гипотермия доделает благое дело.

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19.03.2024 22:23 Ответить
Так їм ще не почали видавать бронежилети які прикривають "центр принятия решений"!
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20.03.2024 06:06 Ответить
Как смешно второй прятался за спину первого надеясь что ***** того кто перед ним
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19.03.2024 21:08 Ответить
в середнього асвабадітіля кізяк навіть задимів.
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19.03.2024 22:17 Ответить
то центр прінятія рєшєнія задимєл - от перегрєва!
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19.03.2024 23:29 Ответить
Что, больно? ))
Ах какое хорошее видео, просмотрел его несколько раз, Супер! )
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19.03.2024 22:20 Ответить
Класно димів , кров'ю стечуть гадюки .
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19.03.2024 23:10 Ответить
Мабуть, бігли ці орки за ордерами в Одесу, а воно, он, як неловко вийшло…. Під ноги, треба дивитися …
Смерть московітам прутіна+патрушева, у Мирній Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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19.03.2024 23:20 Ответить
Spirit of SHADOW 🙂

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19.03.2024 23:26 Ответить
 
 