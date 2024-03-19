Ураження дроном-камікадзе групи окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО
Пілоти підрозділу аеророзвідки Shadow дроном-камікадзе уразили трьох російських окупантів на Авдіївському напрямку.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+18 Микола Січень #486030
показати весь коментар19.03.2024 20:48 Відповісти Посилання
+7 Mod Dom
показати весь коментар19.03.2024 20:54 Відповісти Посилання
+7 Anders Steiberg #582767
показати весь коментар19.03.2024 22:20 Відповісти Посилання
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Мільйон дронів у російському Іжевську.
Повідомляється, що одна з компаній ворога - "Іжевські безпілотні системи" - збільшить виробництво дронів у 2024 році в десять разів. Для цього побудовано виробничий комплекс площею 5800 кв. м, обладнаний верстатами з ЧПУ і створено додатково 360 робочих місць.
Дрони на кухні, кажете? Ну-ну...
Ах какое хорошее видео, просмотрел его несколько раз, Супер! )
Смерть московітам прутіна+патрушева, у Мирній Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!