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Ураження дроном-камікадзе групи окупантів на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Пілоти підрозділу аеророзвідки Shadow дроном-камікадзе уразили трьох російських окупантів на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Окупант летить над окопом після удару українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4903)


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Топ коментарі
+18
Чудовий результат без переплат..
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19.03.2024 20:48 Відповісти
+7
Скоро будет ездить по российским школам и рассказывать, как героически был ранен в пердак
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19.03.2024 20:54 Відповісти
+7
Что, больно? ))
Ах какое хорошее видео, просмотрел его несколько раз, Супер! )
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19.03.2024 22:20 Відповісти
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Чудовий результат без переплат..
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19.03.2024 20:48 Відповісти
підпал русськомозглої нижньої півкулі
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20.03.2024 09:14 Відповісти
https://www.facebook.com/brtcomua?__cft__[0]=AZVFOPqgw2rklqr7Nv8yDYGqSMWf1QCPKaDyCpX26-*******************************************************************************************************-kInLXR34hil604pN0-LpuxHyPStxpzSpDMvuNujKwDmRwECvU&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрий Касьянов
https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid036yxRkdFE73nd74QPLbq7y5UYp17sXfwbJSUAEvyGjwuLKrvujBTP46deGcE5oeWFl?__cft__[0]=AZVFOPqgw2rklqr7Nv8yDYGqSMWf1QCPKaDyCpX26-*******************************************************************************************************-kInLXR34hil604pN0-LpuxHyPStxpzSpDMvuNujKwDmRwECvU&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 ч. ·

Мільйон дронів у російському Іжевську.

Повідомляється, що одна з компаній ворога - "Іжевські безпілотні системи" - збільшить виробництво дронів у 2024 році в десять разів. Для цього побудовано виробничий комплекс площею 5800 кв. м, обладнаний верстатами з ЧПУ і створено додатково 360 робочих місць.

Дрони на кухні, кажете? Ну-ну...

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19.03.2024 20:54 Відповісти
Ще гаражі, причали, підвали...
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19.03.2024 22:33 Відповісти
Скоро будет ездить по российским школам и рассказывать, как героически был ранен в пердак
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19.03.2024 20:54 Відповісти
Ты уверен, что ему так дико повезет и он доберется до рашки на столько целым? Не думаю...
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19.03.2024 21:03 Відповісти
Один із трьох точно виживе статистично
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20.03.2024 00:49 Відповісти
Свои же добьют.
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20.03.2024 04:17 Відповісти
предположу, что потеряют по литру крови, а потом гипотермия доделает благое дело.

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19.03.2024 22:23 Відповісти
Так їм ще не почали видавать бронежилети які прикривають "центр принятия решений"!
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20.03.2024 06:06 Відповісти
Как смешно второй прятался за спину первого надеясь что ***** того кто перед ним
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19.03.2024 21:08 Відповісти
в середнього асвабадітіля кізяк навіть задимів.
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19.03.2024 22:17 Відповісти
то центр прінятія рєшєнія задимєл - от перегрєва!
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19.03.2024 23:29 Відповісти
Что, больно? ))
Ах какое хорошее видео, просмотрел его несколько раз, Супер! )
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19.03.2024 22:20 Відповісти
Класно димів , кров'ю стечуть гадюки .
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19.03.2024 23:10 Відповісти
Мабуть, бігли ці орки за ордерами в Одесу, а воно, он, як неловко вийшло…. Під ноги, треба дивитися …
Смерть московітам прутіна+патрушева, у Мирній Україні!
Слава Захисникам України та їх Родинам!
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19.03.2024 23:20 Відповісти
Spirit of SHADOW 🙂

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19.03.2024 23:26 Відповісти
 
 