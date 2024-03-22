Украинские дроны уничтожили позиции подразделения РЭБ оккупантов. ВИДЕО
Бойцы подразделения аэроразведки Aerobomber_UA дронами уничтожили позиции российских оккупантов - специалистов РЭБ.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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то місце перед початком атаки дронів повинні контролювати снайпери, щоб потім цих бігаючих уродів відстрілювати як скажених собак !