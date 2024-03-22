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Украинские дроны уничтожили позиции подразделения РЭБ оккупантов. ВИДЕО

Бойцы подразделения аэроразведки Aerobomber_UA дронами уничтожили позиции российских оккупантов - специалистов РЭБ.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 93-й ОМБр сбросами с дронов уничтожают оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

дроны (4127)


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Чергова гарна робота-всім виконавцям респект не зупиняйтесь...
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22.03.2024 22:42 Ответить
На замітку командирам:
то місце перед початком атаки дронів повинні контролювати снайпери, щоб потім цих бігаючих уродів відстрілювати як скажених собак !
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22.03.2024 22:46 Ответить
а що там за чорна тваринка з пишним хвостом тікає на 0ю27 сек?
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22.03.2024 22:54 Ответить
Схожє на кішку )
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23.03.2024 08:37 Ответить
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22.03.2024 22:56 Ответить
"Силок" штатно отработал, поймал дрона
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22.03.2024 23:39 Ответить
Гєноцід і русізм. А може й расизм...
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23.03.2024 00:22 Ответить
ХАРОШАЯ РАБОТА !
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23.03.2024 11:28 Ответить
 
 