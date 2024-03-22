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Українські дрони знищили позиції підрозділу РЕБ окупантів. ВIДЕО

Бійці підрозділу аеророзвідки Aerobomber_UA дронами знищили позиції російських окупантів - спеціалістів РЕБ

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 93-ї ОМБр скидами з дронів нищать окупантів на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4920)


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Чергова гарна робота-всім виконавцям респект не зупиняйтесь...
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22.03.2024 22:42 Відповісти
На замітку командирам:
то місце перед початком атаки дронів повинні контролювати снайпери, щоб потім цих бігаючих уродів відстрілювати як скажених собак !
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22.03.2024 22:46 Відповісти
а що там за чорна тваринка з пишним хвостом тікає на 0ю27 сек?
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22.03.2024 22:54 Відповісти
Схожє на кішку )
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23.03.2024 08:37 Відповісти
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22.03.2024 22:56 Відповісти
"Силок" штатно отработал, поймал дрона
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22.03.2024 23:39 Відповісти
Гєноцід і русізм. А може й расизм...
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23.03.2024 00:22 Відповісти
ХАРОШАЯ РАБОТА !
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23.03.2024 11:28 Відповісти
 
 