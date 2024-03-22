Українські дрони знищили позиції підрозділу РЕБ окупантів. ВIДЕО
Бійці підрозділу аеророзвідки Aerobomber_UA дронами знищили позиції російських окупантів - спеціалістів РЕБ
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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то місце перед початком атаки дронів повинні контролювати снайпери, щоб потім цих бігаючих уродів відстрілювати як скажених собак !