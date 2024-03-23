РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5104 посетителя онлайн
Новости Видео Война
11 216 4

Воины 92-й ОШБр отразили вражеский штурм и уничтожили российские БТР и новейшие танки Т-90М. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Code 9.2" 92-й отдельной штурмовой бригады с помощью ударных коптеров отразили очередную штурмовую механизированную атаку оккупантов на одном из участков фронта Бахмутского направления.

Были уничтожены около 10 единиц техники, в том числе – БТР-82А и новейшие танки Т-90М "Прорыв", информирует Цензор.НЕТ

Смотрите также: Силы обороны отработали по россиянам на Харьковщине: из шести оккупантов выжил только один. ВИДЕО

Автор: 

штурм (534) уничтожение (7288) Бахмут (1604) 92 отдельная штурмовая бригада (256)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
23.03.2024 17:51 Ответить
У останнього голови і так не було томущо приперся в Україну . Тому і здох від втрати крові.
показать весь комментарий
23.03.2024 17:57 Ответить
Хай щастить Воїнам 24/7/365!
показать весь комментарий
23.03.2024 18:04 Ответить
Ой. а хто це там кровь ат атца патірял?
показать весь комментарий
23.03.2024 18:40 Ответить
 
 