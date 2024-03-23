Воины 92-й ОШБр отразили вражеский штурм и уничтожили российские БТР и новейшие танки Т-90М. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения "Code 9.2" 92-й отдельной штурмовой бригады с помощью ударных коптеров отразили очередную штурмовую механизированную атаку оккупантов на одном из участков фронта Бахмутского направления.
Были уничтожены около 10 единиц техники, в том числе – БТР-82А и новейшие танки Т-90М "Прорыв", информирует Цензор.НЕТ
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показать весь комментарий23.03.2024 17:51 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
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Владислав Сварчевський
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Валерий К #448385
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