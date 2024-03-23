В оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов. ВИДЕО
Во временно оккупированном Севастополе прогремело около десяти взрывов.
Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
"В оккупированном Севастополе были слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, что, по словам местного жителя, раздалось около десяти взрывов.
В 22:29 в оккупированном Севастополе раздались еще четыре взрыва, сообщил Суспільному местный житель.
Между тем, добавляет издание, оккупационный "губернатор" Севастополя Развожаев заявил, что в городе работает ПВО.
Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщает о прилетах и пожарах в Казачьей бухте, в месте расположения 810-й бригады морской пехоты. Также со ссылкой на подписчиков сообщается, что "в Севастополе по кораблям прилет, на мысе Фиолент задымления, в Инкермане столб дыма".
Кроме того, по данным телеграм-канала, в Симферополе "что-то сильно горит у аэропорта".
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дев'ять з половиною?
Что так надрывно хохотал
И тот весенний их видосик
Уже давно их мемом стал...
А как всё мило начиналось
Веселье, водка, танцы, пляс
Вата от счастья разрывалась
И камни с неба хоть сейчас!...
И эти твари всегда будут трястить по ночам от взрывов, пока не уберутся на хрен к себе в свои пермяцко-пензяцкие болота.
Якщо не знайдеш Тютчева - відкрий Валентина Катаєва - "Белеет парус одинокий" і почитай про "частушки" часів російсько-японської війни!
Но, эти нынешние совковые выродки, сидящие в Севастополе, про Василия ІІІ , про заяву "Масква - "Третий Рим"! Четвёртаму не бывати!" понятия не имеют и слыхом не слыхивали.
Они - просто серое злобное совковое быдло, которое прочно усвоило только совковую речёвку про"великий могучий Советский Союз" их михалковского говенного гимна...
Помню, в 1984 году ехал в поезде Москва-Кисловодск, в купе попался рюцкий пожилой морячок с Сахалина: и вот он в рассказе про свою моряцкую жизнь запросто так, душевно говорит о японцах :
"У нас в Южно-Сахалинске всё наше местное начальство живёт с семьями в самых лучших домах города, со всеми удобствами, зимой в них тепло, а летом не жарко, ну, в общем, в тех домах, которые макаки до войны, до 1945 года построили.
А мы, простые люди живём в бараках, да в убогих панельках, которые ветром с моря зимой насквозь продувает. "
Вот это вот и есть "русская душа"... Мразь смогла построить только убогие бараки и столь же убогие панельки, а японцы, построившие жилые дома прекрасного качества и комфорта, для рюцких интернационалистов - это "макаки"...
Тупые отсталые совковые ***** сами смогли построить в уютно изысканном японском городе Тоёхара только нищенские лагерные бараки и убогие панельки, но японцы, построившие жилые дома и культурно-технологическую инфраструктуру прекрасного качества и комфорта, для рюцких интернационалистов - это "макаки"...
Точно также ордынские уроды загаживали оккупированные финские города в 1944 году и украинские города в 2022 году.
- Слухай, Віллі! А з ким росіяни тут після 1945-го воювали? Коли ми звідси відступали - тут набагато більше порядку було...
Василий Ключевский.
(1841- 1911год)
https://t.me/vanek_nikolaev/22411
- А пачіму, кагда летят - светятся, а патом взрываются?
- Патамушта "с неба"... Метевариты это... Ани с бальшой скорастью летят и аб атмасферу нагреваются. А патом в халодную воду падают. И ат перегрева - лопаются!
А ще "трівожна" в бєлгороді і вечірній забіг орків в пошуках укриття
************ ************ , город руских мудаков ...
После сообщалось, что взрывы слышны в Казачьей бухте, в месте расположения 810 бригады морской пехоты сообщают о возможных «прилетах».
Очевидцы делятся кадрами, на которых видно столбы дыма, сообщая о возможном попадании по российским кораблям.
Чекаємо
Ставки не спрацювали
Подивимось на ту «офісну техніку», яка дала такий палаючий ефект. Чекаємо подробиць, бо у русні там істерика і нічого не розбереш.😁
"Бывший работник Крокус-холла дал комментарии и задал вопросы: видео
Этот парень утверждает, что он - бывший сотрудник "Крокус-холла". Он убежден, что за этой атакой стоит ФСБ, потому что Путину нужны призывники, чтобы оккупировать Харьков.
Он сказал, что миллиардер, владевший им, вложил в него кучу денег, и у них была лучшая охрана, системы пожаротушения и резервуары. У них не было возможности не работать или даже впустить внутрь кого-либо со взрывчаткой или оружием.
Кроме того, база ОМОНа находилась напротив "Крокуса-холла", но им потребовался час, чтобы приехать. Слишком много "совпадений". А украинцы не такие тупые, чтобы ехать через границу на машине с украинскими номерами.
https://twitter.com/i/status/1771563241103040874