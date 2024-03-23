РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13312 посетителей онлайн
Новости Видео Война
22 833 83

В оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов. ВИДЕО

Во временно оккупированном Севастополе прогремело около десяти взрывов.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Севастополе были слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что, по словам местного жителя, раздалось около десяти взрывов.

Смотрите также: Воины 92-й ОШБр отразили вражеский штурм и уничтожили российские БТР и новейшие танки Т-90М. ВИДЕО

В 22:29 в оккупированном Севастополе раздались еще четыре взрыва, сообщил Суспільному местный житель.

Между тем, добавляет издание, оккупационный "губернатор" Севастополя Развожаев заявил, что в городе работает ПВО.

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщает о прилетах и пожарах в Казачьей бухте, в месте расположения 810-й бригады морской пехоты. Также со ссылкой на подписчиков сообщается, что "в Севастополе по кораблям прилет, на мысе Фиолент задымления, в Инкермане столб дыма".

Кроме того, по данным телеграм-канала, в Симферополе "что-то сильно горит у аэропорта".

Вибухи у Севастополі
Вибухи у Севастополі
Вибухи у Севастополі
Вибухи у Севастополі

Автор: 

взрыв (6815) город Севастополь (1764)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+42
Ракєти лєтят со сторони граніци України. У ніх там біло подготовлєно "окно".
показать весь комментарий
23.03.2024 23:17 Ответить
+32
показать весь комментарий
23.03.2024 23:23 Ответить
+30
"Морячка" вже нема але "кримнаш" і досі святкують гармонійно і з вибухами
показать весь комментарий
23.03.2024 23:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
близько десяти вибухів

дев'ять з половиною?
показать весь комментарий
23.03.2024 23:07 Ответить
Десь так 9,6-9,8.
показать весь комментарий
23.03.2024 23:23 Ответить
Да-да, по шкале Рихтера, или Рихтовщика,не помню точно.
показать весь комментарий
23.03.2024 23:36 Ответить
10
показать весь комментарий
24.03.2024 00:21 Ответить
"Морячка" вже нема але "кримнаш" і досі святкують гармонійно і з вибухами
показать весь комментарий
23.03.2024 23:08 Ответить
"Усоп танцующий матросик
Что так надрывно хохотал
И тот весенний их видосик
Уже давно их мемом стал...

А как всё мило начиналось
Веселье, водка, танцы, пляс
Вата от счастья разрывалась
И камни с неба хоть сейчас!...
показать весь комментарий
24.03.2024 05:42 Ответить
Эти совковые выродки должны знать, что каждую каждую ночь все военные объекты будут под обстрелами ВСУ.

И эти твари всегда будут трястить по ночам от взрывов, пока не уберутся на хрен к себе в свои пермяцко-пензяцкие болота.
показать весь комментарий
24.03.2024 06:20 Ответить
Думаєш - "совкові"? Та їх "пердолить" від "вяличия" ще з часів Васілія ІІІ : "Масква - "Третий Рим"! Четвёртаму не бывати!" Почитай Тютчева - його вірші були заборонені навіть Миколою І - ЗА НАДЛИШКОВУ ШОВІНІСТИЧНІСТЬ!!! А він був не якимось "пропагандоном" тих часів - а "не останньою людиною" російського дипломатичного корпусу!
Якщо не знайдеш Тютчева - відкрий Валентина Катаєва - "Белеет парус одинокий" і почитай про "частушки" часів російсько-японської війни!
показать весь комментарий
24.03.2024 06:38 Ответить
Глубоко копнули. Верное замечание.

Но, эти нынешние совковые выродки, сидящие в Севастополе, про Василия ІІІ , про заяву "Масква - "Третий Рим"! Четвёртаму не бывати!" понятия не имеют и слыхом не слыхивали.

Они - просто серое злобное совковое быдло, которое прочно усвоило только совковую речёвку про"великий могучий Советский Союз" их михалковского говенного гимна...
показать весь комментарий
24.03.2024 07:32 Ответить
Так в тому-то і справа, що саме при Васілії ІІІ було закладено "підгрунтя" того, що зараз "цвіте буйним цвітом"! Проведу аналогію: мікологи (спеціалісти по грибах) кажуть, що "плодове тіло гриба" - це як "квітка на дереві" Саме "дерево" - це грибниця у грунті чи іншому субстраті Вона нагадує метастази раку у смертельно хворому організмі І оті "зовнішні прояви" - тільки наслідки того, що розрослося та проникло у всі пори "расейскава общества"...
показать весь комментарий
24.03.2024 07:41 Ответить
Респект, пан Яр за системный подход к изучению корней рашистского звериного шовинизма.

Помню, в 1984 году ехал в поезде Москва-Кисловодск, в купе попался рюцкий пожилой морячок с Сахалина: и вот он в рассказе про свою моряцкую жизнь запросто так, душевно говорит о японцах :

"У нас в Южно-Сахалинске всё наше местное начальство живёт с семьями в самых лучших домах города, со всеми удобствами, зимой в них тепло, а летом не жарко, ну, в общем, в тех домах, которые макаки до войны, до 1945 года построили.

А мы, простые люди живём в бараках, да в убогих панельках, которые ветром с моря зимой насквозь продувает. "

Вот это вот и есть "русская душа"... Мразь смогла построить только убогие бараки и столь же убогие панельки, а японцы, построившие жилые дома прекрасного качества и комфорта, для рюцких интернационалистов - это "макаки"...
показать весь комментарий
24.03.2024 08:28 Ответить
В нашому госпіталі колись працювала медсестрою в реєстратурі жіночка Її батько служив льотчиком у Тоєхарі з 1945-го Її дитячі роки припали на проживання там Навіть у школу там ходила І розказувала саме про таке - порівнюючи тодішню "Тоєхару" та Южно-Сахалінськ 80-х (їздила туди на зустріч випускників Так жахалася - як місто запаскудили!
показать весь комментарий
24.03.2024 08:37 Ответить
Вот в этом систематическом засирании уютного и чистого чужого пространства и проявляется пресловутая "русская душа" во всей красе...

Тупые отсталые совковые ***** сами смогли построить в уютно изысканном японском городе Тоёхара только нищенские лагерные бараки и убогие панельки, но японцы, построившие жилые дома и культурно-технологическую инфраструктуру прекрасного качества и комфорта, для рюцких интернационалистов - это "макаки"...

Точно также ордынские уроды загаживали оккупированные финские города в 1944 году и украинские города в 2022 году.
показать весь комментарий
24.03.2024 08:48 Ответить
- Приїхали німецькі туристи-пенсіонери у "Калінінград" Походили по вулицях Подивилися А потім один другому каже:
- Слухай, Віллі! А з ким росіяни тут після 1945-го воювали? Коли ми звідси відступали - тут набагато більше порядку було...
показать весь комментарий
24.03.2024 08:52 Ответить
Особенно "умиляет", что в захваченном Кёнигсберге совки назвали свой говённо-провинциальный Калининградский "университет" именем немецкого философа Иммануила Канта...
показать весь комментарий
24.03.2024 08:59 Ответить
Можеш ще більше "уміліться": мій батько у кінці 50-тих служив строкову службу саме в Кенігсберзі Після нього залишилися кілька фото В тому числі й на фоні будинку-музею Іммануїла Канта Кілька років тому мені потрапили в руки знімки цього будинку Він зараз остаточно зруйнований і розвалений до фундаменту!
показать весь комментарий
24.03.2024 09:03 Ответить
Эти выродки способны только лишь разрушать культуру и цивилизацию, засирать и заагаживать, то, что веками было чистым и ухоженным.
показать весь комментарий
24.03.2024 12:22 Ответить
Российское государство ведет себя так, как цыганское племя, которому легче переехать на другую територию, чем привести в порядок свою.

Василий Ключевский.

(1841- 1911год)
показать весь комментарий
24.03.2024 13:04 Ответить
Що кацапня зі свіжою бавовною. Завтра взнаєм от куда не хочеться уезджать где так по домашнему.
показать весь комментарий
23.03.2024 23:08 Ответить
Когда там пляжный сезон начинается? Прилетели посылки для ваших "мальчиков".
показать весь комментарий
23.03.2024 23:10 Ответить
Ой. https://twitter.com/i/status/1771644861956980746
показать весь комментарий
23.03.2024 23:25 Ответить
https://t.me/c/1198589840/86315 🔥Який потужний вогонь у Севастополі
показать весь комментарий
23.03.2024 23:11 Ответить
/c/ -- це "приватний канал", з бровзера недоступний.
показать весь комментарий
23.03.2024 23:21 Ответить
у меня все доступно
показать весь комментарий
23.03.2024 23:28 Ответить
Дійсно, заборона - приватний канал.
показать весь комментарий
23.03.2024 23:51 Ответить
Балаклавську гору запечатайте, щоб ці чорти не ховали там свої підводні човни.
показать весь комментарий
23.03.2024 23:12 Ответить
Нема чим.
показать весь комментарий
24.03.2024 00:50 Ответить
у меня было два громких хлопка в воздухе наверное Шахеды сбивали
показать весь комментарий
23.03.2024 23:13 Ответить
Сбито уже 38 звездолетов, повреждена Звезда смерти...
показать весь комментарий
23.03.2024 23:13 Ответить
***** там 3 попадания прямых в камыш))))
показать весь комментарий
23.03.2024 23:13 Ответить
😁Бєлгород ******** під звуки сирени
показать весь комментарий
23.03.2024 23:18 Ответить
Звучить як назва військового порно
показать весь комментарий
23.03.2024 23:31 Ответить
https://t.me/c/1198589840/86314 🔥 Прильоти у Севастополі підтверджують росЗМІ
показать весь комментарий
23.03.2024 23:14 Ответить
/c/ -- це "приватний канал", з бровзера недоступний.
показать весь комментарий
23.03.2024 23:23 Ответить
Таджики!!!
показать весь комментарий
23.03.2024 23:15 Ответить
Повернулися по свої вуха
показать весь комментарий
23.03.2024 23:17 Ответить
Таджики "окно в Украину" шукають)))
показать весь комментарий
23.03.2024 23:18 Ответить
🔥 Русня пише про роботу наших Штормів по авіаційній інфраструктурі в Криму
показать весь комментарий
23.03.2024 23:16 Ответить
Красівоє
показать весь комментарий
23.03.2024 23:18 Ответить
Ракєти лєтят со сторони граніци України. У ніх там біло подготовлєно "окно".
показать весь комментарий
23.03.2024 23:17 Ответить
👍
показать весь комментарий
23.03.2024 23:19 Ответить
летять в окно
показать весь комментарий
23.03.2024 23:20 Ответить
Приліт у Севастополі
https://t.me/vanek_nikolaev/22411
показать весь комментарий
23.03.2024 23:19 Ответить
Святково
показать весь комментарий
23.03.2024 23:21 Ответить
- "Камни с неба"!
- А пачіму, кагда летят - светятся, а патом взрываются?
- Патамушта "с неба"... Метевариты это... Ани с бальшой скорастью летят и аб атмасферу нагреваются. А патом в халодную воду падают. И ат перегрева - лопаются!
показать весь комментарий
24.03.2024 05:39 Ответить
В центре Сєваса прилёты. Вате тревожно...
показать весь комментарий
23.03.2024 23:23 Ответить
Там у ватостополі "вибухове шоу", приліт і не один але на завтра буде "всьо сбіто і отражено"
А ще "трівожна" в бєлгороді і вечірній забіг орків в пошуках укриття
показать весь комментарий
23.03.2024 23:24 Ответить
Коли мокши про всьо отражено пишуть - мені вважаються пластини від фотоглянцевателю))) (займалась фотографією й друком на прикінці 80-початку 90х))
показать весь комментарий
23.03.2024 23:55 Ответить
То асколкі у гасові труби влучають)
показать весь комментарий
24.03.2024 00:14 Ответить
То святковий феєрверк був. Крим відчалює від російської говені.
показать весь комментарий
23.03.2024 23:20 Ответить
показать весь комментарий
23.03.2024 23:23 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2024 10:19 Ответить
Щас спою ...
************ ************ , город руских мудаков ...
показать весь комментарий
23.03.2024 23:25 Ответить
Impressive, pilot! (c)
показать весь комментарий
23.03.2024 23:27 Ответить
Ну судя по всему, "все сбили"! А то просто трава горит
показать весь комментарий
23.03.2024 23:30 Ответить
судя по всем видео не хрена не сбили
показать весь комментарий
23.03.2024 23:31 Ответить
По данным Телеграм-канала «Крымский ветер», взрывы были слышны в том числе в районе аэропорта Бельбек недалеко от Севастополя.

После сообщалось, что взрывы слышны в Казачьей бухте, в месте расположения 810 бригады морской пехоты сообщают о возможных «прилетах».

Очевидцы делятся кадрами, на которых видно столбы дыма, сообщая о возможном попадании по российским кораблям.
показать весь комментарий
23.03.2024 23:37 Ответить
У меня самолеты возвращаются на базы или опять запустят Штормы
показать весь комментарий
23.03.2024 23:39 Ответить
На форумі Ватостополя був пост "бдк" з сумним смайлом.

Чекаємо
показать весь комментарий
23.03.2024 23:40 Ответить
ну ,утонул, и что ? Бьіли ли другие вариантьі?
показать весь комментарий
23.03.2024 23:43 Ответить
"Ямал" чи "Азов"? Панове, робимо ставки
показать весь комментарий
23.03.2024 23:48 Ответить
Краще би "Орськ"
показать весь комментарий
23.03.2024 23:52 Ответить
Оце таке:

Ставки не спрацювали
показать весь комментарий
24.03.2024 11:44 Ответить
нефиг Шахедьі стаями запускать-не будут сталкиваться в воздухе над городом .
показать весь комментарий
23.03.2024 23:41 Ответить
https://www.ukr.net/ru/news/details/russianaggression/103497725.html В Крыму взрывы: попали по кораблям и аэродрому
показать весь комментарий
23.03.2024 23:45 Ответить
Севастополь. Влучання в офісну будівлю кажете?

Подивимось на ту «офісну техніку», яка дала такий палаючий ефект. Чекаємо подробиць, бо у русні там істерика і нічого не розбереш.😁
показать весь комментарий
23.03.2024 23:48 Ответить
Ксерокс х##нув. Нєфіг було "пальоний" тонер заливати. 😂
показать весь комментарий
23.03.2024 23:50 Ответить
Та там і в жилих кварталах всюди військові живуть. Навезли мільйон русні з рашки
показать весь комментарий
24.03.2024 00:01 Ответить
Пишуть що було як мінімум три прильоти в головний вузол зв"язку чорноморського флоту кацапів, це якраз в центрі ватостополя - колишній штаб ВМС України. Скоро будемо знати результати по скигленню вати.
показать весь комментарий
24.03.2024 00:04 Ответить
Ксерокс
показать весь комментарий
24.03.2024 00:16 Ответить
https://war.obozrevatel.com/ukrainskie-samoletyi-atakovali-obektyi-rf-v-kryimu-v-sevastopole-razdalis-gromkie-vzryivyi-video.htm Украинские самолеты атаковали объекты РФ в Крыму ...
показать весь комментарий
23.03.2024 23:49 Ответить
І єта ми есчо нє начііналі!
показать весь комментарий
23.03.2024 23:57 Ответить
"Камні с нєба" це вам не зіроньки під яки загадують бажання
показать весь комментарий
23.03.2024 23:57 Ответить
Точка прильоту і її координати згідно OSINT:

показать весь комментарий
24.03.2024 00:02 Ответить
Три крилаті ракети Storm Shadow ударили по головному вузлу зв'язку чф рф:

показать весь комментарий
24.03.2024 00:09 Ответить
А москалі розказують навпаки, «узел свьязі сбил собой мінімум трі ракєті».
показать весь комментарий
24.03.2024 00:13 Ответить
https://twitter.com/i/status/1771563241103040874 https://twitter.com/i/status/1771563241103040874

"Бывший работник Крокус-холла дал комментарии и задал вопросы: видео

Этот парень утверждает, что он - бывший сотрудник "Крокус-холла". Он убежден, что за этой атакой стоит ФСБ, потому что Путину нужны призывники, чтобы оккупировать Харьков.

Он сказал, что миллиардер, владевший им, вложил в него кучу денег, и у них была лучшая охрана, системы пожаротушения и резервуары. У них не было возможности не работать или даже впустить внутрь кого-либо со взрывчаткой или оружием.

Кроме того, база ОМОНа находилась напротив "Крокуса-холла", но им потребовался час, чтобы приехать. Слишком много "совпадений". А украинцы не такие тупые, чтобы ехать через границу на машине с украинскими номерами.
https://twitter.com/i/status/1771563241103040874
показать весь комментарий
24.03.2024 00:27 Ответить
вже всі забули про той кокусхол
показать весь комментарий
24.03.2024 01:27 Ответить
Тай то : їбала жаба гадюку ...
показать весь комментарий
24.03.2024 02:57 Ответить
То камни с неба, как просили.
показать весь комментарий
24.03.2024 04:17 Ответить
Ракеты Storm Shadow поразили центр связи Черноморского флота РФ.
показать весь комментарий
24.03.2024 07:13 Ответить
Та то камни с неба взрывались от радости.
показать весь комментарий
24.03.2024 08:01 Ответить
 
 