В оккупированном Севастополе раздалась серия взрывов. ВИДЕО

Во временно оккупированном Севастополе прогремело около десяти взрывов.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

"В оккупированном Севастополе были слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что, по словам местного жителя, раздалось около десяти взрывов.

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В 22:29 в оккупированном Севастополе раздались еще четыре взрыва, сообщил Суспільному местный житель.

Между тем, добавляет издание, оккупационный "губернатор" Севастополя Развожаев заявил, что в городе работает ПВО.

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщает о прилетах и пожарах в Казачьей бухте, в месте расположения 810-й бригады морской пехоты. Также со ссылкой на подписчиков сообщается, что "в Севастополе по кораблям прилет, на мысе Фиолент задымления, в Инкермане столб дыма".

Кроме того, по данным телеграм-канала, в Симферополе "что-то сильно горит у аэропорта".







