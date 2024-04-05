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Уничтожение дроном-камикадзе российской БМП с "мангалом" на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Кадры подготовки и уничтожения российской БМП с "мангалом" от пилотов РУБПАК "Ясные Очи" 23-й отдельной механизированной бригады возле села Степное на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

За секунду перед тем, как ударить во вражескую технику, дрон-камикадзе успевает "передать привет" ликвидированному члену экипажа, пролетев прямо над ним.

Смотрите также: Дрон-камикадзе попадает во вражеский танк, оборудованный "купольным" комплексом РЭБ. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3912)


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Шашлик свинячий підгорів.
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05.04.2024 21:15 Ответить
гівножуї надіюсь теж на запчастини розлетілись
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05.04.2024 21:17 Ответить
швайнехунде на мангалі, чудовий дарунок від 23 ОМБ. поділіться рецептом з іншими підрозділами.
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05.04.2024 21:37 Ответить
Ось і мангал став у нагоді - м'ясо вже маринується усередині
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05.04.2024 22:01 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть рашистським пітарасам!
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05.04.2024 22:52 Ответить
Рученьки, нвіженьки, ЯСНІЇ ОЧІ - палтьі цих падлюк і надалі! Слава ЗСУ!!!!
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05.04.2024 23:04 Ответить
 
 