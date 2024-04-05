Уничтожение дроном-камикадзе российской БМП с "мангалом" на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Кадры подготовки и уничтожения российской БМП с "мангалом" от пилотов РУБПАК "Ясные Очи" 23-й отдельной механизированной бригады возле села Степное на Авдеевском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

За секунду перед тем, как ударить во вражескую технику, дрон-камикадзе успевает "передать привет" ликвидированному члену экипажа, пролетев прямо над ним.

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