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Ураження дроном-камікадзе російської БМП з "мангалом" на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Кадри підготовки та ураження російської БМП з "мангалом" від пілотів РУБПАК "Ясні Очі" 23-ї окремої механізованої бригади біля села Степове на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

За секунду перед тим, як влучити у ворожу техніку, дрон-камікадзе встигає "передати привіт" ліквідованому члену екіпажу, пролетівши прямо над ним.

Також дивіться: Дрон-камікадзе влучає у ворожий танк, обладнаний "купольним" комплексом РЕБ. ВIДЕО

Автор: 

дрони (4706)


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Шашлик свинячий підгорів.
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05.04.2024 21:15 Відповісти
гівножуї надіюсь теж на запчастини розлетілись
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05.04.2024 21:17 Відповісти
швайнехунде на мангалі, чудовий дарунок від 23 ОМБ. поділіться рецептом з іншими підрозділами.
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05.04.2024 21:37 Відповісти
Ось і мангал став у нагоді - м'ясо вже маринується усередині
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05.04.2024 22:01 Відповісти
Слава ЗСУ! Смерть рашистським пітарасам!
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05.04.2024 22:52 Відповісти
Рученьки, нвіженьки, ЯСНІЇ ОЧІ - палтьі цих падлюк і надалі! Слава ЗСУ!!!!
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05.04.2024 23:04 Відповісти
 
 