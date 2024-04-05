Ураження дроном-камікадзе російської БМП з "мангалом" на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Кадри підготовки та ураження російської БМП з "мангалом" від пілотів РУБПАК "Ясні Очі" 23-ї окремої механізованої бригади біля села Степове на Авдіївському напрямку.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

За секунду перед тим, як влучити у ворожу техніку, дрон-камікадзе встигає "передати привіт" ліквідованому члену екіпажу, пролетівши прямо над ним.

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