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Дрон-камікадзе влучає у ворожий танк, обладнаний "купольним" комплексом РЕБ. ВIДЕО

Встановлений на ворожому танку "купольний" комплекс РЕБ не завадив українському дрону-камікадзе, яким керував оператор БПЛА підрозділу Strike Drones Company із 47-ї ОМБр "Магура".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на ворожу бронемашину опублікований у соцмережах.

"Ураження ворожого танка з "купольним" комплексом РЕБ, встановленим над "мангалом". Оператори роти ударних БПЛА 47-ї механізованої бригади ЗСУ Strike Drones Company вистежують і підбивають російську бронемашину, змушуючи екіпаж втікати. Звичайно ж, пізніше танк був повністю спалений та знищений. Авдіївський напрямок", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардія знищила центр управління РЕБ окупантів та антени. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7243) дрони (4706) 47 окрема механізована бригада (265) РЕБ (156)


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Топ коментарі
+10
Получил по кумполу.Экипаж, роняя кал ,перегрупировался.
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05.04.2024 12:25
+9
У цьому підрозділі Strike Drones Company із 47-ї ОМБр воює мій земляк-БЛОГЕР із Харкова:
канал "Александр Беспалый", 235 тыс. подписчиков.
Відео "НАШИ ДОБРЫЕ ДРОНЫ" https://www.youtube.com/watch?v=uXpuSsJx2yU&t=33s
Підтримайте підпискою, переглядами, коментарями Олександра, і побажаємо його роті успіхів в захисті України.
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05.04.2024 12:53
+8
Цікаво.! Дякуємо 47!
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05.04.2024 12:24
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4 рила екіпаж - т55?
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05.04.2024 12:23 Відповісти
Схоже на те,що це Т-55 або Т-54, бо на гарматі немає ежектора і опорних котків здається 5, але всерівно, що "Бог дав - все в торбу"!
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05.04.2024 12:37 Відповісти
Т-72, подивіться на катки в заді, гусениця вище них, значить є і верхні, малі піддержуючі катки, просто москальня вкутала танк в маскувальну сітку.
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05.04.2024 20:02 Відповісти
на катки то можна скільки бажаєте дивитися , а от де у т-72 четвертий член екіпажу міг сидіти , не підкажете ?
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05.04.2024 23:37 Відповісти
Заміть, там ще п'ятий "член екіпажу" лежить біля люку мехвода.
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05.04.2024 23:57 Відповісти
я рахував тільки тих що бігли , щоб напевно живими були до удару , питання в іншому - якщо це т-72 , то там немає четвертому де розміститися від слова зовсім .
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06.04.2024 00:35 Відповісти
Ти впевнений, що ВСІ були в танку?
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06.04.2024 00:52 Відповісти
***** котки ((
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06.04.2024 08:43 Відповісти
Шість (6)! Т-72
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06.04.2024 10:39 Відповісти
Перерахуй іще раз і спи спокійно ((
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06.04.2024 23:29 Відповісти
У цьому підрозділі Strike Drones Company із 47-ї ОМБр воює мій земляк-БЛОГЕР із Харкова:
канал "Александр Беспалый", 235 тыс. подписчиков.
Відео "НАШИ ДОБРЫЕ ДРОНЫ" https://www.youtube.com/watch?v=uXpuSsJx2yU&t=33s
Підтримайте підпискою, переглядами, коментарями Олександра, і побажаємо його роті успіхів в захисті України.
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05.04.2024 12:53 Відповісти
пошана і подяка пану Олександру.
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05.04.2024 19:04 Відповісти
Подписался но просмотрю позже,думаю мне понравится
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05.04.2024 20:54 Відповісти
И собака Шарик. Классика.
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06.04.2024 01:36 Відповісти
Цікаво.! Дякуємо 47!
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05.04.2024 12:24 Відповісти
Получил по кумполу.Экипаж, роняя кал ,перегрупировался.
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05.04.2024 12:25 Відповісти
Можно я напишу свою версию вашей строчки?
"Экипаж роняя кал,
Быстро-быстро убежал."
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05.04.2024 15:32 Відповісти
Экипаж, роняя кал ,совершил акт доброй воли".
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06.04.2024 19:50 Відповісти
Це, мабуть, оті самі шатли, ві верещучки та шмигаля, для Кримського напряму… Он воно, які вони… Тільки під'їхали …
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05.04.2024 12:31 Відповісти
Куди ж ви хлопці! Зараз буде на друге гаряче і десерт!
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05.04.2024 12:32 Відповісти
Це якісь "Чотири танкісти і собака"? Танкісти втекли, а Шарік керує?
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05.04.2024 12:32 Відповісти
Strike Drones Company - це вогонь)))
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05.04.2024 12:49 Відповісти
Золотиє купола?
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05.04.2024 12:58 Відповісти
47- ма - супер! Але де взялася 4-та потвора??? Чи то Гомер знайшовся?
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05.04.2024 13:38 Відповісти
там ще 5-та у вигляді мясної броні
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05.04.2024 13:52 Відповісти
Недолік, треба було його к движку привязати, тоді танк би не заглох.
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05.04.2024 18:19 Відповісти
То старенька залізяка, типу т54-55, там екіпаж 4 чмоні.
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05.04.2024 14:24 Відповісти
Та знаю) Але лемінги Абрамс чморили нєгром зі снарядом)))
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06.04.2024 23:37 Відповісти
На ручник забыл поставить.
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05.04.2024 14:40 Відповісти
Рвонули попереду танка.
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05.04.2024 15:14 Відповісти
Какой то стремный танк. Неужели Т-34?
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05.04.2024 18:37 Відповісти
I just don't understand why them allow to run. They will come back to kill you....for sure...
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06.04.2024 06:35 Відповісти
Нехай би отак і драпали до самої смердючої московіії,щоб отам поцілувати старого шизофреніка в дупу.
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06.04.2024 15:10 Відповісти
 
 