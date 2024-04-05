Дрон-камікадзе влучає у ворожий танк, обладнаний "купольним" комплексом РЕБ. ВIДЕО

Встановлений на ворожому танку "купольний" комплекс РЕБ не завадив українському дрону-камікадзе, яким керував оператор БПЛА підрозділу Strike Drones Company із 47-ї ОМБр "Магура".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки на ворожу бронемашину опублікований у соцмережах.

"Ураження ворожого танка з "купольним" комплексом РЕБ, встановленим над "мангалом". Оператори роти ударних БПЛА 47-ї механізованої бригади ЗСУ Strike Drones Company вистежують і підбивають російську бронемашину, змушуючи екіпаж втікати. Звичайно ж, пізніше танк був повністю спалений та знищений. Авдіївський напрямок", - зазначає у коментарі автор публікації.

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