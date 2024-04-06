Флаг Украины подняли на оккупированной части Херсонщины. ВИДЕО
Экипаж БПЛА одного из подразделений 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ разместил флаг Украины на оккупированной территории левого берега Днепра в Херсонской области. В бригаде добавили, что украинское знамя на оккупированной части Херсонщины разместили пилоты "Электроник", "Гитарист", "Скип" и "Пират" двумя дронами Mavic-3.
Видео показала пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг всегда должен помнить, что ему нечего делать на нашей земле, поэтому мы ежедневно ему напоминаем об этом "подарками", а также - наглядно", – говорится в сообщении.
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