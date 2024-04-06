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Новости Видео Война
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Флаг Украины подняли на оккупированной части Херсонщины. ВИДЕО

Экипаж БПЛА одного из подразделений 124-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ разместил флаг Украины на оккупированной территории левого берега Днепра в Херсонской области. В бригаде добавили, что украинское знамя на оккупированной части Херсонщины разместили пилоты "Электроник", "Гитарист", "Скип" и "Пират" двумя дронами Mavic-3.

Видео показала пресс-служба бригады, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг всегда должен помнить, что ему нечего делать на нашей земле, поэтому мы ежедневно ему напоминаем об этом "подарками", а также - наглядно", – говорится в сообщении.

Также смотрите: Пограничники установили флаг Украины практически над позициями оккупантов около Бахмута. ВИДЕО

Автор: 

флаг (934) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+15
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06.04.2024 18:56
+11
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06.04.2024 19:56
+9
Хер ім а не Херсон!
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06.04.2024 22:55
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06.04.2024 18:47 Ответить
Невже, це єрмак з татаровим, за допомогою ригоАналів - бойком-шуфричем з ВРУ ???
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06.04.2024 18:52 Ответить
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06.04.2024 18:56 Ответить
Ріспект ! ✊️
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06.04.2024 18:59 Ответить
https://t.me/voynareal/87202 🍿Дамбу в російському Орську прорвало ще в одному місці. Як каже місцева влада, в Орськє підтоплено понад 4,4 тис. будинків. Цікаво, що її побудували 10 років тому і коштувала вона майже 1 трлн руб., пишуть російські змі.
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06.04.2024 19:30 Ответить
Будь ласка приберіть три нулі - бо виходить шо дамба про яку йдеться у вашому коменті коштувала майже як Три Ущелини ( а це одна з найбільших дамб ).
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07.04.2024 07:21 Ответить
Молодцы! Креативно.👏
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06.04.2024 19:41 Ответить
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06.04.2024 19:56 Ответить
Аси! Вишивати дроном пробували?
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06.04.2024 20:16 Ответить
Я так думаю , що вже нитки у голки засиляють і п"яльця на дрони чіпляють ! Жартую . А , взагалі, таки да - аси !
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07.04.2024 07:06 Ответить
Патриотам Украины огромный респект и уважение!!!!
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06.04.2024 20:29 Ответить
ВСЕ будет УКРАИНА!
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06.04.2024 21:23 Ответить
Хер ім а не Херсон!
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06.04.2024 22:55 Ответить
Героям слава ‼️
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07.04.2024 00:27 Ответить
 
 