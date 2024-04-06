Прапор України підняли на окупованій частині Херсонщини. ВIДЕО

Екіпаж БпЛА одного з підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ розмістив прапор України на окупованій території лівого берега Дніпра у Херсонській області. У бригаді додали, що український стяг на окупованій частині Херсонщини розмістили пілоти "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат" двома дронами Mavic-3.

Відео показала пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завжди повинен пам’ятати, що йому нічого робити на нашій землі, тож ми щодня йому нагадуємо про це "подарунками", а також й наочно", – йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Наші воїни з РСЗВ HIMARS атакували російську базу, де в момент удару знаходилася військова техніка. ВIДЕО