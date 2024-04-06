УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6679 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 527 14

Прапор України підняли на окупованій частині Херсонщини. ВIДЕО

Екіпаж БпЛА одного з підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ розмістив прапор України на окупованій території лівого берега Дніпра у Херсонській області. У бригаді додали, що український стяг на окупованій частині Херсонщини розмістили пілоти "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат" двома дронами Mavic-3.

Відео показала пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог завжди повинен пам’ятати, що йому нічого робити на нашій землі, тож ми щодня йому нагадуємо про це "подарунками", а також й наочно", – йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Наші воїни з РСЗВ HIMARS атакували російську базу, де в момент удару знаходилася військова техніка. ВIДЕО

Автор: 

прапор (482) Херсонська область (5756)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+15
показати весь коментар
06.04.2024 18:56
+11
показати весь коментар
06.04.2024 19:56
+9
Хер ім а не Херсон!
показати весь коментар
06.04.2024 22:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
06.04.2024 18:47 Відповісти
Невже, це єрмак з татаровим, за допомогою ригоАналів - бойком-шуфричем з ВРУ ???
показати весь коментар
06.04.2024 18:52 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2024 18:56 Відповісти
Ріспект ! ✊️
показати весь коментар
06.04.2024 18:59 Відповісти
https://t.me/voynareal/87202 🍿Дамбу в російському Орську прорвало ще в одному місці. Як каже місцева влада, в Орськє підтоплено понад 4,4 тис. будинків. Цікаво, що її побудували 10 років тому і коштувала вона майже 1 трлн руб., пишуть російські змі.
показати весь коментар
06.04.2024 19:30 Відповісти
Будь ласка приберіть три нулі - бо виходить шо дамба про яку йдеться у вашому коменті коштувала майже як Три Ущелини ( а це одна з найбільших дамб ).
показати весь коментар
07.04.2024 07:21 Відповісти
Молодцы! Креативно.👏
показати весь коментар
06.04.2024 19:41 Відповісти
показати весь коментар
06.04.2024 19:56 Відповісти
Аси! Вишивати дроном пробували?
показати весь коментар
06.04.2024 20:16 Відповісти
Я так думаю , що вже нитки у голки засиляють і п"яльця на дрони чіпляють ! Жартую . А , взагалі, таки да - аси !
показати весь коментар
07.04.2024 07:06 Відповісти
Патриотам Украины огромный респект и уважение!!!!
показати весь коментар
06.04.2024 20:29 Відповісти
ВСЕ будет УКРАИНА!
показати весь коментар
06.04.2024 21:23 Відповісти
Хер ім а не Херсон!
показати весь коментар
06.04.2024 22:55 Відповісти
Героям слава ‼️
показати весь коментар
07.04.2024 00:27 Відповісти
 
 