Прапор України підняли на окупованій частині Херсонщини. ВIДЕО
Екіпаж БпЛА одного з підрозділів 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ розмістив прапор України на окупованій території лівого берега Дніпра у Херсонській області. У бригаді додали, що український стяг на окупованій частині Херсонщини розмістили пілоти "Електронік", "Гітарист", "Скіп" та "Пірат" двома дронами Mavic-3.
Відео показала пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог завжди повинен пам’ятати, що йому нічого робити на нашій землі, тож ми щодня йому нагадуємо про це "подарунками", а також й наочно", – йдеться у повідомленні.
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