Воины 63 ОМБр дронами-камикадзе атакуют вражескую бронетехнику в Донецкой области. ВИДЕО

Воины 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили две единицы бронетехники оккупантов ударными дронами в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Здравствуй, родная страна! Будь спокойна и уверена - враг не пройдет. Он сгорит на полях, под солнцем Донетчины, с помощью вашей веры и наших дронов", - говорится в сообщении.

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