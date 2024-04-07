Воины 63 ОМБр дронами-камикадзе атакуют вражескую бронетехнику в Донецкой области. ВИДЕО
Воины 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили две единицы бронетехники оккупантов ударными дронами в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Здравствуй, родная страна! Будь спокойна и уверена - враг не пройдет. Он сгорит на полях, под солнцем Донетчины, с помощью вашей веры и наших дронов", - говорится в сообщении.
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Владислав Сварчевський
показать весь комментарий07.04.2024 12:20 Ответить Мне нравится 6
три - пятнадцать
показать весь комментарий07.04.2024 12:49 Ответить Мне нравится 1
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