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Воины 63 ОМБр дронами-камикадзе атакуют вражескую бронетехнику в Донецкой области. ВИДЕО

Воины 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили две единицы бронетехники оккупантов ударными дронами в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Здравствуй, родная страна! Будь спокойна и уверена - враг не пройдет. Он сгорит на полях, под солнцем Донетчины, с помощью вашей веры и наших дронов", - говорится в сообщении.

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Автор: 

уничтожение (6916) Донецкая область (9642) техника (1736) 63 ОМБр (101)


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Дякуємо , 63- тя!!!
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07.04.2024 12:20 Ответить
що не кажі а все ж українські дрони швидчіші за ті кацапнячі ******** - тре донатити...
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07.04.2024 12:49 Ответить
 
 