Воїни 63 ОМБр дронами-камікадзе атакують ворожу бронетехніку на Донеччині. ВIДЕО
Воїни 63-ої окремої механізованої бригади знищили дві одиниці бронетехніки окупантів ударними дронами на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.
"Доброго дня, рідна країно! Будь спокійна та впевнена - ворог не пройде. Він згорить на полях, під сонцем Донеччини, за допомогою вашої віри і наших дронів", - йдеться у повідомленні.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар07.04.2024 12:20 Відповісти Мені подобається 6
три - пятнадцать
показати весь коментар07.04.2024 12:49 Відповісти Мені подобається 1
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