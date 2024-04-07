Воїни 63 ОМБр дронами-камікадзе атакують ворожу бронетехніку на Донеччині. ВIДЕО

Воїни 63-ої окремої механізованої бригади знищили дві одиниці бронетехніки окупантів ударними дронами на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Доброго дня, рідна країно! Будь спокійна та впевнена - ворог не пройде. Він згорить на полях, під сонцем Донеччини, за допомогою вашої віри і наших дронів", - йдеться у повідомленні.

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