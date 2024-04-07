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Воїни 63 ОМБр дронами-камікадзе атакують ворожу бронетехніку на Донеччині. ВIДЕО

Воїни 63-ої окремої механізованої бригади знищили дві одиниці бронетехніки окупантів ударними дронами на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

"Доброго дня, рідна країно! Будь спокійна та впевнена - ворог не пройде. Він згорить на полях, під сонцем Донеччини, за допомогою вашої віри і наших дронів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наземний дрон розставляє протитанкові міни впритул до окопів з окупантами. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7227) Донецька область (8453) техніка (1826) 63 ОМБр (101)


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Дякуємо , 63- тя!!!
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07.04.2024 12:20 Відповісти
що не кажі а все ж українські дрони швидчіші за ті кацапнячі ******** - тре донатити...
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07.04.2024 12:49 Відповісти
 
 