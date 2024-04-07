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Новости Видео Война
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"Российские командиры не забирают убитых солдат, - ждут пока они высохнут, чтобы легче было нести", - пленный россиянин. ВИДЕО

Банников Андрей из Иркутска. Россиянин отсидел в тюрьме 12 лет, но позже, чтобы погасить долги, пошел на войну с Украиной. Был рядовым в 88-й бригаде ВС РФ. Из его подразделения остался в живых он один.

Говорит, что убитых командиры не забирают. Ждут, пока они высохнут, чтобы не трудно было нести. Так что россиянин решил сдаться в плен украинским защитникам, информирует Цензор.НЕТ. Полное интервью с оккупантом можно посмотреть на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: На штурм - на мопеде: Нацгвардейцы в районе Урожайного взяли в плен оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

интервью (230) Бутусов Юрий (4358) пленные (2139)


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Топ комментарии
+21
Групповое фото кацапского отделения.На долгую память и фсё такое.
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07.04.2024 14:16
+10
Вбиті рашисти смердять на всю Украіну ,
невже важко забрати кацапам своїх жмуурів та нехай путлєр нюхає
зі своїми бандитами 🤬
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07.04.2024 14:08
+9
.
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07.04.2024 14:06
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07.04.2024 14:06 Ответить
Та краще не годуйте їх взагалі і зброю не давайте й в наступ хай біжуть голяком і поголені, і пакєт хай буде відразу вдягнений тільки з проріззю для очей.
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07.04.2024 14:07 Ответить
...і вже висушені.
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07.04.2024 15:08 Ответить
Вбиті рашисти смердять на всю Украіну ,
невже важко забрати кацапам своїх жмуурів та нехай путлєр нюхає
зі своїми бандитами 🤬
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07.04.2024 14:08 Ответить
кожний витащєний жмур - це відро з гайками.
а де на всіх ведер знайти? - економіка, брате, не пусте місце...!
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07.04.2024 14:27 Ответить
Мумії...
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07.04.2024 14:10 Ответить
вони шанувальники таранки
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07.04.2024 14:14 Ответить
Групповое фото кацапского отделения.На долгую память и фсё такое.
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07.04.2024 14:16 Ответить
сушена "Гойда" 🙂
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07.04.2024 14:43 Ответить
Вау, це що кацапи відхрестились від процесів гнити, смердіти ?
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07.04.2024 14:17 Ответить
Тела под наркотой не разлагаються
Новые нетленные мощи
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07.04.2024 14:21 Ответить
А потім Марченко їх облобизає
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07.04.2024 14:26 Ответить
У дечому ти правий , нині досить часто при ексгумації із домовин дістають мумії , їжа ******* через консерванти у ній після смерті людини допомагає тілу муміфікуватися (( Проблема кацапів у тому, що "мощі " їм не світять - собачки , котики , птиця та мухи переводять їх у розряд торби з кістками ((
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07.04.2024 14:53 Ответить
їжа тут нідочого
******* лікарські препарати перетворюють людей в нетлінні мощі
Практично тіла ВСІХ тих людей, що довго лікувалися від важких захворювань (типу онкології) - не розкладаються
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07.04.2024 14:59 Ответить
і це теж
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07.04.2024 15:07 Ответить
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07.04.2024 17:22 Ответить
Тут ще й грунд допомагає (особливо глина)
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07.04.2024 15:59 Ответить
На моєму улюбленому місці збору дикої полуниці з березня 2022 року такий кацап "сох" до осені Восени знайомий проходив повз те урочище Набачив залишки форми та кістки Пожалів і викинув у ближнє болітце
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07.04.2024 15:02 Ответить
Може суниця? Полуниця російською "клубніка"
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07.04.2024 15:23 Ответить
"Суниці" ростуть на лісових галявинах "Полуниці" - на лугах і полях Суниці мають голі черешки листя Полуниці - опушені Ягода суниці - вдвое-втроє менша від полуниці Має темно-червоний колір Полуниця темно-рожева чи світло-червона
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07.04.2024 15:44 Ответить
Значить на Волині дикі полуниці не ростуть. Дякую, взнала щось нове.
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08.04.2024 22:16 Ответить
Будь ласка! Гугл Вам в допомогу!
Полуниця - це назва декількох видів рослин з роду Суниця сімейства Рожевих, які приносять кулясті ягоди. У перекладі воно означає «клубок», «кулясте тіло».Раніше такою назвою іменували суницю зелену (Fragaria viridis). А сьогодні вона більше відома, як полуниця дика, лісова, полуниця. Цей вид першим стали вирощувати на присадибних ділянках, а пізніше його витіснили інші - спочатку мускатний (Fragaria moschata), а потім ананасовий або садовий (Fragaria ananassa).
Саме ці великоплідні видові екземпляри сьогодні дачники і городники називають полуницею.
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08.04.2024 22:32 Ответить
креативні,
а мо зовсім ну їх на мишкам і лисичкам?
ті розберуться без соплівих....
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07.04.2024 14:20 Ответить
Узкіє сваіх не бросают?
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07.04.2024 14:23 Ответить
Худих не кидають
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07.04.2024 14:25 Ответить
Напевне за мумію ''ладу'' не дають.
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07.04.2024 14:46 Ответить
А лисиці і кабани будуть чекати, поки вони висохнуть?
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07.04.2024 14:56 Ответить
ага
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07.04.2024 15:19 Ответить
Кабани травоїдні
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07.04.2024 16:01 Ответить
Я теж так думав, поки не побачив як свійські свині обгризають обгорілий труп кацапа ))
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07.04.2024 16:44 Ответить
Кацапи мислять ,що потраплять в рай. А попадають в свинячий гній.
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07.04.2024 17:27 Ответить
Чомусь свіжих не дуже, а підгорілих залюбки і свині, і лиси, та навіть коти з собаками.
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08.04.2024 16:52 Ответить
Кабан їсть УСЕ!!! Сам особисто бачив як кабан заплив у озеро і виїдав рибу з рибальської сітки - прямо у воді Ловлять мишей на полях (розривають мишачі кубла) Їдять яйця та пташенят А трупи кабани їдять прекрасно - у нас на Поліссі кацапів усю весну об"їдали по лісах
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08.04.2024 22:40 Ответить
Тваринкам теж треба чимось харчуватись
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07.04.2024 15:33 Ответить
Руский рай. Это лада калина засушеный ванька вместо Тараньки и много пива и водки.
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07.04.2024 15:39 Ответить
М'ясні чіпси з кацапів... Знала, що кацапи - ходяча крінжатіна і генетична помилка, але це вже повний п***ц.
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07.04.2024 15:45 Ответить
Яка дурниця,більше слухайте якцапів!
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07.04.2024 18:22 Ответить
Кожний кацап перед атакою має бути просолений в міцному розсолі щоб не так сильно потім смердіти.
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07.04.2024 20:38 Ответить
Нахрена мені мертві кацапи? Чи сушені чи ще гнилі? Мені цікаво, що з нашими хлопцями, а ці ваші висєрні відосики про те як погано в кацапів нафіг нетре
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07.04.2024 21:03 Ответить
Народ, не народ, нація не нація але відносяться друг до друга як діти сатани.
Хай би дохли десь подалі від України на своїх болотах.
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07.04.2024 21:26 Ответить
"Російські командири не забирають убитих солдатів, - чекають доки вони висохнуть.."

Може не тільки сушать, а й коптять?
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07.04.2024 23:17 Ответить
з сушених кацапів хороший корм для рибок виходе..трех сушоних у дробилку для веток..виходе кулечек корму..2 з половиною кілограми..рибки їдять з задоволенням..
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08.04.2024 01:08 Ответить
 
 