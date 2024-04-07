"Российские командиры не забирают убитых солдат, - ждут пока они высохнут, чтобы легче было нести", - пленный россиянин. ВИДЕО

Банников Андрей из Иркутска. Россиянин отсидел в тюрьме 12 лет, но позже, чтобы погасить долги, пошел на войну с Украиной. Был рядовым в 88-й бригаде ВС РФ. Из его подразделения остался в живых он один.

Говорит, что убитых командиры не забирают. Ждут, пока они высохнут, чтобы не трудно было нести. Так что россиянин решил сдаться в плен украинским защитникам, информирует Цензор.НЕТ. Полное интервью с оккупантом можно посмотреть на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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