"Российские командиры не забирают убитых солдат, - ждут пока они высохнут, чтобы легче было нести", - пленный россиянин. ВИДЕО
Банников Андрей из Иркутска. Россиянин отсидел в тюрьме 12 лет, но позже, чтобы погасить долги, пошел на войну с Украиной. Был рядовым в 88-й бригаде ВС РФ. Из его подразделения остался в живых он один.
Говорит, что убитых командиры не забирают. Ждут, пока они высохнут, чтобы не трудно было нести. Так что россиянин решил сдаться в плен украинским защитникам, информирует Цензор.НЕТ. Полное интервью с оккупантом можно посмотреть на ютуб-канале Бутусов Плюс.
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+21 олег иванов #434516
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невже важко забрати кацапам своїх жмуурів та нехай путлєр нюхає
зі своїми бандитами 🤬
а де на всіх ведер знайти? - економіка, брате, не пусте місце...!
Новые нетленные мощи
******* лікарські препарати перетворюють людей в нетлінні мощі
Практично тіла ВСІХ тих людей, що довго лікувалися від важких захворювань (типу онкології) - не розкладаються
Полуниця - це назва декількох видів рослин з роду Суниця сімейства Рожевих, які приносять кулясті ягоди. У перекладі воно означає «клубок», «кулясте тіло».Раніше такою назвою іменували суницю зелену (Fragaria viridis). А сьогодні вона більше відома, як полуниця дика, лісова, полуниця. Цей вид першим стали вирощувати на присадибних ділянках, а пізніше його витіснили інші - спочатку мускатний (Fragaria moschata), а потім ананасовий або садовий (Fragaria ananassa).
Саме ці великоплідні видові екземпляри сьогодні дачники і городники називають полуницею.
а мо зовсім ну їх на мишкам і лисичкам?
ті розберуться без соплівих....
Хай би дохли десь подалі від України на своїх болотах.
Може не тільки сушать, а й коптять?