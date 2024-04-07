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Дрон-камикадзе атакует группу оккупантов, скрывавшихся в полуразрушенном доме. ВИДЕО

Дрон-камикадзе, которым руководил оператор БпЛА подразделения Strike Drones Company из 47-й ОМБр "Магура", ликвидировал группу оккупантов, спрятавшихся в полуразрушенном сооружении на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы операторов дронов из 47-й ОМБР опубликован в соцсетях.

Смотрите также: Воины 108-й ОБрТрО атаковали две эвакуационные группы противника. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3542) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+14
То перегар "гостей" додав заряду
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07.04.2024 19:52
+13
Смерть кацапським гнидам!
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07.04.2024 19:23
+8
ПРОСТО КЛАСС !!!ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ
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07.04.2024 20:01
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Ні собі хера півтора кг.
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07.04.2024 19:05 Ответить
не інакше як обʼємний вибух (думаю)
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07.04.2024 19:12 Ответить
То перегар "гостей" додав заряду
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07.04.2024 19:52 Ответить
Смерть кацапським гнидам!
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07.04.2024 19:23 Ответить
ПРОСТО КЛАСС !!!ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ
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07.04.2024 20:01 Ответить
Кобзону привіт передавайте, під@ри
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07.04.2024 20:40 Ответить
Тільки лапті поразліталися...
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07.04.2024 21:00 Ответить
Саме про московитів кажуть , що воно склеїло лапті
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07.04.2024 21:06 Ответить
Яка насолода ... бачити таке .

Бо до 2014 року не було в Україн жодних руїн будинків . Вони прийшли , захопили деякі міста , які до цього зруйнували . И села теж зрунували .
Достатньо органічно , що саме зруйновані їми же будівлі стають для них останнім притулком й колективною могилою . Відновити ці бувівлі (опоганені мерзотою-окрами) все одно не має жодного сенсу . Тепер залишається залити ось це бетоном , що на цій землі від цієї падалі жодної згадки не залилиося !!!
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07.04.2024 21:05 Ответить
Схоже на термобар
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07.04.2024 21:11 Ответить
вражаючий бадабум
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07.04.2024 21:37 Ответить
у пекло путінська нечисть
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07.04.2024 22:28 Ответить
Вот неправильний пацик Степаненко ,на дрони збирає ,ні щоб відкрити подружайки зарплату на лям,вот в СБУ праці шилоз віктюком ,які нахрен дрони на фронт тут лям карман тисне ,лярви малюковські
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07.04.2024 23:01 Ответить
Effective work... One drone - two orks. This I can see every night before bed.
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08.04.2024 00:17 Ответить
 
 