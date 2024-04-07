Дрон-камикадзе атакует группу оккупантов, скрывавшихся в полуразрушенном доме. ВИДЕО

Дрон-камикадзе, которым руководил оператор БпЛА подразделения Strike Drones Company из 47-й ОМБр "Магура", ликвидировал группу оккупантов, спрятавшихся в полуразрушенном сооружении на Авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы операторов дронов из 47-й ОМБР опубликован в соцсетях.

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