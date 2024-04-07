Дрон-камикадзе атакует группу оккупантов, скрывавшихся в полуразрушенном доме. ВИДЕО
Дрон-камикадзе, которым руководил оператор БпЛА подразделения Strike Drones Company из 47-й ОМБр "Магура", ликвидировал группу оккупантов, спрятавшихся в полуразрушенном сооружении на Авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы операторов дронов из 47-й ОМБР опубликован в соцсетях.
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+8 Александр Терентьев #583246
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Бо до 2014 року не було в Україн жодних руїн будинків . Вони прийшли , захопили деякі міста , які до цього зруйнували . И села теж зрунували .
Достатньо органічно , що саме зруйновані їми же будівлі стають для них останнім притулком й колективною могилою . Відновити ці бувівлі (опоганені мерзотою-окрами) все одно не має жодного сенсу . Тепер залишається залити ось це бетоном , що на цій землі від цієї падалі жодної згадки не залилиося !!!