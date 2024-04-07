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Новости Видео Война
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Воины 108-й ОБрТрО атаковали две эвакуационные группы противника. ВИДЕО

Воины 108-й отдельной бригады территориальной обороны дроном-камикадзе ликвидировали эвакуационную группу противника. Когда на помощь к оккупантам пришла другая эвакгруппа, наши бойцы атаковали и их беспилотником.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19238) ликвидация (3542)


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Топ комментарии
+8
Вже давно не цікаво, ЯК вони здихають. Цікаво СКІЛЬКИ їх здихає.
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07.04.2024 17:18
+6
не порядок , а почему не сушенные ?
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07.04.2024 16:54
+5
кацапам треба вчити "табліцу умножєнія"
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07.04.2024 16:42
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кацапам треба вчити "табліцу умножєнія"
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07.04.2024 16:42 Ответить
Красного хреста не видно,значить не евакуаційна група.
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07.04.2024 16:43 Ответить
не порядок , а почему не сушенные ?
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07.04.2024 16:54 Ответить
Нєуспєлі висАхнуть. ПАгода била плахая...
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07.04.2024 17:03 Ответить
то очепатки
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07.04.2024 17:22 Ответить
Як можна лишньохромосомних навчити?
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07.04.2024 16:56 Ответить
По уточненным данным, беспилотники Главного управления разведки 5 апреля повредили семь российских самолетов на аэродроме в российском Ейске.
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07.04.2024 16:58 Ответить
Це мало чи занадто ?
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07.04.2024 17:23 Ответить
Це добре.
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07.04.2024 17:32 Ответить
Вже давно не цікаво, ЯК вони здихають. Цікаво СКІЛЬКИ їх здихає.
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07.04.2024 17:18 Ответить
скоро на рынках в росии - кацап сушенный
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07.04.2024 17:23 Ответить
Ще копчений та смажений.
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07.04.2024 17:34 Ответить
Красотаааааа!
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07.04.2024 17:31 Ответить
Куда Грета смотрит
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07.04.2024 17:36 Ответить
посмотрите , девочки руки крутять ?
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07.04.2024 18:01 Ответить
Мабуть, наразі Грета Тумблєр зайнята - споглядає м'які стіни палати.
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08.04.2024 04:10 Ответить
Кацапські мумії забирали.
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07.04.2024 17:49 Ответить
косточки, звездочки рядом лежат, трамвай переехал отряд октябрят
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07.04.2024 17:59 Ответить
Гамнесті інтернешнл знесуться цеглою.
Коли це трапиться, я обов'язково висловлю глибоке занепокоєння з приводу того, що гамнесті інтернешнл знеслися цеглою.
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08.04.2024 04:13 Ответить
 
 