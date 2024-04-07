Воины 108-й ОБрТрО атаковали две эвакуационные группы противника. ВИДЕО
Воины 108-й отдельной бригады территориальной обороны дроном-камикадзе ликвидировали эвакуационную группу противника. Когда на помощь к оккупантам пришла другая эвакгруппа, наши бойцы атаковали и их беспилотником.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+8 Hulio
показать весь комментарий07.04.2024 17:18
+6 Leo Leo #590016
показать весь комментарий07.04.2024 16:54
+5 Dust
показать весь комментарий07.04.2024 16:42
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Коли це трапиться, я обов'язково висловлю глибоке занепокоєння з приводу того, що гамнесті інтернешнл знеслися цеглою.