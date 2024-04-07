Воины 108-й ОБрТрО атаковали две эвакуационные группы противника. ВИДЕО

Воины 108-й отдельной бригады территориальной обороны дроном-камикадзе ликвидировали эвакуационную группу противника. Когда на помощь к оккупантам пришла другая эвакгруппа, наши бойцы атаковали и их беспилотником.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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