У оккупанта пылает голова от точного сброса боеприпаса. ВИДЕО 18+
Оператор украинского дрона точным сбросом боеприпаса ликвидировал оккупанта, попав ему в голову.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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