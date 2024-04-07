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Новости Видео Война
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У оккупанта пылает голова от точного сброса боеприпаса. ВИДЕО 18+

Оператор украинского дрона точным сбросом боеприпаса ликвидировал оккупанта, попав ему в голову.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: "Российские командиры не забирают убитых солдат, - ждут пока они высохнут, чтобы легче было нести", - пленный россиянин. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+21
Голови у орка не було від народження.
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07.04.2024 15:35
+18
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07.04.2024 15:37
+12
Прізрачний орк))) весь в вогні 🔥 як його брат прізрачний гонщік.
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07.04.2024 15:35
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Прізрачний орк))) весь в вогні 🔥 як його брат прізрачний гонщік.
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07.04.2024 15:35 Ответить
Ну так там же солома, от і горить добре
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07.04.2024 15:35 Ответить
Голови у орка не було від народження.
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07.04.2024 15:35 Ответить
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07.04.2024 15:37 Ответить
Один зх найкрутіших помічниківвови (з малої букви пишемо) ШЕФІР пішов відмивати свої борги перед Рашкою- з сумкою санітара рятує рашистських воїнів на фронті
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07.04.2024 15:38 Ответить
сам лічна Подляк?- не дають бабла на скотиняк, фермере
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07.04.2024 16:56 Ответить
Это тебе такое кремлевские или другие посоветовали написать? Как то скучновато будет, давай "зажги" что нибудь еще из новенького.
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07.04.2024 19:09 Ответить
В голові настає просвітлення, навіть коли куля влучає у дупу.
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07.04.2024 15:40 Ответить
О, почали запалювальні заряди робити. Типу напалм.
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07.04.2024 15:44 Ответить
Кацапський труп апокаліпсиса
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07.04.2024 15:45 Ответить
Прости - я по ошибке тебя заспамил. Исправился - заспамил кацапского бота, что написал ниже тебя.
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07.04.2024 15:56 Ответить
Підкажіть, як заспамити для всіх?
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07.04.2024 18:31 Ответить
Навіщо писати брехню, є статистика використання фпв і скидів від осінт аналітиків (це ті що якраз по відео і фото її складають). Україна випереджає кацапню по і по фпв і по скидам. Гугл в допомогу як не вірите.
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07.04.2024 16:00 Ответить
Як це "навіщо"? А 10 рубліків троляці з Лахти як ще заробити? Або встраті коменти тут писати, або мобиком в банзай-атаку під Роботине. І американський ВПН уникнути такое доліне допоможе.
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07.04.2024 16:14 Ответить
Дай Бог. Может ЗСУ не так часто снимают.
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07.04.2024 16:38 Ответить
На кацапе и шлем горит!
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07.04.2024 15:53 Ответить
Мабуть проспиртований був...
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07.04.2024 16:08 Ответить
Мізки плавляться?- чи іх там не передбачено по ГОСТу
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07.04.2024 16:22 Ответить
Допився бояри...
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07.04.2024 16:24 Ответить
То вата горить.
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07.04.2024 16:35 Ответить
Фаер-голова!
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07.04.2024 19:45 Ответить
шо це за петарда? пілот скинув майже в ґембу орку, а воно живе і дригається
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07.04.2024 21:31 Ответить
Зате як класно дригається...
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08.04.2024 05:50 Ответить
смішний))))
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08.04.2024 01:17 Ответить
 
 