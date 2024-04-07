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Новини Відео Війна
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В окупанта палає голова від влучного скиду боєприпаса. ВIДЕО 18+

Оператор українського дрона влучним скидом боєприпаса ліквідував окупанта, поціливши йому у голову.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: "Російські командири не забирають убитих солдатів, - чекають доки вони висохнуть, щоб не важко нести було", - полонений росіянин. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918)


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Топ коментарі
+21
Голови у орка не було від народження.
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07.04.2024 15:35
+18
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07.04.2024 15:37
+12
Прізрачний орк))) весь в вогні 🔥 як його брат прізрачний гонщік.
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07.04.2024 15:35
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Прізрачний орк))) весь в вогні 🔥 як його брат прізрачний гонщік.
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07.04.2024 15:35 Відповісти
Ну так там же солома, от і горить добре
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07.04.2024 15:35 Відповісти
Голови у орка не було від народження.
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07.04.2024 15:35 Відповісти
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07.04.2024 15:37 Відповісти
Один зх найкрутіших помічниківвови (з малої букви пишемо) ШЕФІР пішов відмивати свої борги перед Рашкою- з сумкою санітара рятує рашистських воїнів на фронті
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07.04.2024 15:38 Відповісти
сам лічна Подляк?- не дають бабла на скотиняк, фермере
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07.04.2024 16:56 Відповісти
Это тебе такое кремлевские или другие посоветовали написать? Как то скучновато будет, давай "зажги" что нибудь еще из новенького.
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07.04.2024 19:09 Відповісти
В голові настає просвітлення, навіть коли куля влучає у дупу.
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07.04.2024 15:40 Відповісти
О, почали запалювальні заряди робити. Типу напалм.
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07.04.2024 15:44 Відповісти
Кацапський труп апокаліпсиса
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07.04.2024 15:45 Відповісти
Прости - я по ошибке тебя заспамил. Исправился - заспамил кацапского бота, что написал ниже тебя.
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07.04.2024 15:56 Відповісти
Підкажіть, як заспамити для всіх?
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07.04.2024 18:31 Відповісти
Навіщо писати брехню, є статистика використання фпв і скидів від осінт аналітиків (це ті що якраз по відео і фото її складають). Україна випереджає кацапню по і по фпв і по скидам. Гугл в допомогу як не вірите.
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07.04.2024 16:00 Відповісти
Як це "навіщо"? А 10 рубліків троляці з Лахти як ще заробити? Або встраті коменти тут писати, або мобиком в банзай-атаку під Роботине. І американський ВПН уникнути такое доліне допоможе.
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07.04.2024 16:14 Відповісти
Дай Бог. Может ЗСУ не так часто снимают.
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07.04.2024 16:38 Відповісти
На кацапе и шлем горит!
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07.04.2024 15:53 Відповісти
Мабуть проспиртований був...
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07.04.2024 16:08 Відповісти
Мізки плавляться?- чи іх там не передбачено по ГОСТу
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07.04.2024 16:22 Відповісти
Допився бояри...
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07.04.2024 16:24 Відповісти
То вата горить.
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07.04.2024 16:35 Відповісти
Фаер-голова!
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07.04.2024 19:45 Відповісти
шо це за петарда? пілот скинув майже в ґембу орку, а воно живе і дригається
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07.04.2024 21:31 Відповісти
Зате як класно дригається...
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08.04.2024 05:50 Відповісти
смішний))))
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08.04.2024 01:17 Відповісти
 
 