В окупанта палає голова від влучного скиду боєприпаса. ВIДЕО 18+
Оператор українського дрона влучним скидом боєприпаса ліквідував окупанта, поціливши йому у голову.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
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