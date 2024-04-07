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Воїни 108 ОБрТрО атакували дві евакуаційні групи противка. ВIДЕО

Воїни 108-ої окремої бригади територіальної оборони дроном-камікадзе ліквідували евакуаційну групу противника. Коли ж на допомогу до окупантів прийшла інша евакгрупа, наші бійці атакували й їх безпілотником.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: В окупанта палає голова від влучного скиду боєприпаса. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17359) ліквідація (3918)


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Топ коментарі
+8
Вже давно не цікаво, ЯК вони здихають. Цікаво СКІЛЬКИ їх здихає.
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07.04.2024 17:18
+6
не порядок , а почему не сушенные ?
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07.04.2024 16:54
+5
кацапам треба вчити "табліцу умножєнія"
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07.04.2024 16:42
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кацапам треба вчити "табліцу умножєнія"
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07.04.2024 16:42 Відповісти
Красного хреста не видно,значить не евакуаційна група.
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07.04.2024 16:43 Відповісти
не порядок , а почему не сушенные ?
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07.04.2024 16:54 Відповісти
Нєуспєлі висАхнуть. ПАгода била плахая...
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07.04.2024 17:03 Відповісти
то очепатки
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07.04.2024 17:22 Відповісти
Як можна лишньохромосомних навчити?
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07.04.2024 16:56 Відповісти
По уточненным данным, беспилотники Главного управления разведки 5 апреля повредили семь российских самолетов на аэродроме в российском Ейске.
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07.04.2024 16:58 Відповісти
Це мало чи занадто ?
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07.04.2024 17:23 Відповісти
Це добре.
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07.04.2024 17:32 Відповісти
Вже давно не цікаво, ЯК вони здихають. Цікаво СКІЛЬКИ їх здихає.
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07.04.2024 17:18 Відповісти
скоро на рынках в росии - кацап сушенный
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07.04.2024 17:23 Відповісти
Ще копчений та смажений.
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07.04.2024 17:34 Відповісти
Красотаааааа!
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07.04.2024 17:31 Відповісти
Куда Грета смотрит
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07.04.2024 17:36 Відповісти
посмотрите , девочки руки крутять ?
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07.04.2024 18:01 Відповісти
Мабуть, наразі Грета Тумблєр зайнята - споглядає м'які стіни палати.
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08.04.2024 04:10 Відповісти
Кацапські мумії забирали.
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07.04.2024 17:49 Відповісти
косточки, звездочки рядом лежат, трамвай переехал отряд октябрят
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07.04.2024 17:59 Відповісти
Гамнесті інтернешнл знесуться цеглою.
Коли це трапиться, я обов'язково висловлю глибоке занепокоєння з приводу того, що гамнесті інтернешнл знеслися цеглою.
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08.04.2024 04:13 Відповісти
 
 