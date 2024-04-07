Воїни 108 ОБрТрО атакували дві евакуаційні групи противка. ВIДЕО
Воїни 108-ої окремої бригади територіальної оборони дроном-камікадзе ліквідували евакуаційну групу противника. Коли ж на допомогу до окупантів прийшла інша евакгрупа, наші бійці атакували й їх безпілотником.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+8 Hulio
показати весь коментар07.04.2024 17:18
+6 Leo Leo #590016
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+5 Dust
показати весь коментар07.04.2024 16:42
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Коли це трапиться, я обов'язково висловлю глибоке занепокоєння з приводу того, що гамнесті інтернешнл знеслися цеглою.