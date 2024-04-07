Воїни 108 ОБрТрО атакували дві евакуаційні групи противка. ВIДЕО

Воїни 108-ої окремої бригади територіальної оборони дроном-камікадзе ліквідували евакуаційну групу противника. Коли ж на допомогу до окупантів прийшла інша евакгрупа, наші бійці атакували й їх безпілотником.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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