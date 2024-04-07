Дрон-камікадзе атакує групу окупантів, які ховалися у напівзруйнованому будинку. ВIДЕО

Дрон-камікадзе, яким керував оператор БпЛА підрозділу Strike Drones Company із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував групу окупантів, які заховалися у напівзруйнованій споруді на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи операторів дронів із 47-ї ОМБР опублікований у соцмережах.

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