Дрон-камікадзе атакує групу окупантів, які ховалися у напівзруйнованому будинку. ВIДЕО
Дрон-камікадзе, яким керував оператор БпЛА підрозділу Strike Drones Company із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував групу окупантів, які заховалися у напівзруйнованій споруді на Авдіївському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи операторів дронів із 47-ї ОМБР опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+14 Ярослав Кийко
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+13 время
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+8 Александр Терентьев #583246
показати весь коментар07.04.2024 20:01
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Бо до 2014 року не було в Україн жодних руїн будинків . Вони прийшли , захопили деякі міста , які до цього зруйнували . И села теж зрунували .
Достатньо органічно , що саме зруйновані їми же будівлі стають для них останнім притулком й колективною могилою . Відновити ці бувівлі (опоганені мерзотою-окрами) все одно не має жодного сенсу . Тепер залишається залити ось це бетоном , що на цій землі від цієї падалі жодної згадки не залилиося !!!