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Дрон-камікадзе атакує групу окупантів, які ховалися у напівзруйнованому будинку. ВIДЕО

Дрон-камікадзе, яким керував оператор БпЛА підрозділу Strike Drones Company із 47-ї ОМБр "Магура" ліквідував групу окупантів, які заховалися у напівзруйнованій споруді на Авдіївському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи операторів дронів із 47-ї ОМБР опублікований у соцмережах.

Також дивіться: Воїни 108 ОБрТрО атакували дві евакуаційні групи противка. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3918) 47 окрема механізована бригада (265)


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Топ коментарі
+14
То перегар "гостей" додав заряду
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07.04.2024 19:52
+13
Смерть кацапським гнидам!
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07.04.2024 19:23
+8
ПРОСТО КЛАСС !!!ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ
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07.04.2024 20:01
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Ні собі хера півтора кг.
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07.04.2024 19:05 Відповісти
не інакше як обʼємний вибух (думаю)
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07.04.2024 19:12 Відповісти
То перегар "гостей" додав заряду
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07.04.2024 19:52 Відповісти
Смерть кацапським гнидам!
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07.04.2024 19:23 Відповісти
ПРОСТО КЛАСС !!!ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ
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07.04.2024 20:01 Відповісти
Кобзону привіт передавайте, під@ри
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07.04.2024 20:40 Відповісти
Тільки лапті поразліталися...
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07.04.2024 21:00 Відповісти
Саме про московитів кажуть , що воно склеїло лапті
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07.04.2024 21:06 Відповісти
Яка насолода ... бачити таке .

Бо до 2014 року не було в Україн жодних руїн будинків . Вони прийшли , захопили деякі міста , які до цього зруйнували . И села теж зрунували .
Достатньо органічно , що саме зруйновані їми же будівлі стають для них останнім притулком й колективною могилою . Відновити ці бувівлі (опоганені мерзотою-окрами) все одно не має жодного сенсу . Тепер залишається залити ось це бетоном , що на цій землі від цієї падалі жодної згадки не залилиося !!!
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07.04.2024 21:05 Відповісти
Схоже на термобар
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07.04.2024 21:11 Відповісти
вражаючий бадабум
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07.04.2024 21:37 Відповісти
у пекло путінська нечисть
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07.04.2024 22:28 Відповісти
Вот неправильний пацик Степаненко ,на дрони збирає ,ні щоб відкрити подружайки зарплату на лям,вот в СБУ праці шилоз віктюком ,які нахрен дрони на фронт тут лям карман тисне ,лярви малюковські
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07.04.2024 23:01 Відповісти
Effective work... One drone - two orks. This I can see every night before bed.
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08.04.2024 00:17 Відповісти
 
 