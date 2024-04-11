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Бойцы 28-й ОМБр уничтожили вражескую БРЭМ-1 и танк Т-72. ВИДЕО

Бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода дронами-камикадзе уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину и танк Т-72, ​​который оккупанты пытались эвакуировать с поля боя для ремонта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, во время атаки украинские воины "задвухсотили" одного из оккупантов и ранили еще одного.

"Бойцы 28-й ОМБр дронами-камикадзе уничтожили вражескую БРЭМ-1 вместе с Т-72, которую она тащила. Также без внимания не остался и экипаж машины", - говорится в комментарии к записи.

Также смотрите: Воины 28-й ОМБр уничтожили место дислокации вражеского личного состава на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) уничтожение (6923) 28 отдельная механизированная бригада (186)


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Вы посмотрели промо-ролик сериала "Операция эвакуация"...
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11.04.2024 13:48 Ответить
Дохлих кацапів багато не буває.
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11.04.2024 13:53 Ответить
Маю таке питання, без жодного умислу,
зараз відбуваються виплати бійцям за знищену техніку, чи ні?
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11.04.2024 14:25 Ответить
Невже ніхто не в курсі, бо один боєць, озвучив дуже цікаві ціни, і кошти начебто виплачуються....
Чи це зараз не на часі....
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12.04.2024 02:40 Ответить
Класно спрацьовано.
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11.04.2024 14:39 Ответить
Теперь нужно еще два БРЭМа! Подгоняй, пока прицел не сбился!
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11.04.2024 15:23 Ответить
Бляха, скільки ж цього заліза норобив совок, це просто жах. Їх пи*дят а вони лізуть, коли то залізячча вже скінчиться.
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11.04.2024 16:56 Ответить
Дуже шкода що орчуків не добили(( Вони ж не просто так туди залізли, вони навчені
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11.04.2024 23:17 Ответить
 
 