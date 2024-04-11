Бойцы 28-й ОМБр уничтожили вражескую БРЭМ-1 и танк Т-72. ВИДЕО
Бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода дронами-камикадзе уничтожили бронированную ремонтно-эвакуационную машину и танк Т-72, который оккупанты пытались эвакуировать с поля боя для ремонта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, во время атаки украинские воины "задвухсотили" одного из оккупантов и ранили еще одного.
"Бойцы 28-й ОМБр дронами-камикадзе уничтожили вражескую БРЭМ-1 вместе с Т-72, которую она тащила. Также без внимания не остался и экипаж машины", - говорится в комментарии к записи.
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зараз відбуваються виплати бійцям за знищену техніку, чи ні?
Чи це зараз не на часі....