Бійці 28-ї ОМБр знищили ворожу БРЕМ-1 та танк Т-72. ВIДЕО
Бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу дронами-камікадзе знищили броньовану ремонтно-евакуаційну машину та танк Т-72, який окупанти намагалися евакуювати з поля бою для ремонту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, під час атаки українські воїни "задвохсотили" одного із окупантів та поранили ще одного.
"Бійці 28-ї ОМБр дронами-камікадзе знищили ворожу БРЕМ-1 разом з Т-72, який вона тягнула. Також без уваги не залишився і екіпаж машини", - йдеться у коментарі до запису.
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зараз відбуваються виплати бійцям за знищену техніку, чи ні?
Чи це зараз не на часі....