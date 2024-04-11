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Бійці 28-ї ОМБр знищили ворожу БРЕМ-1 та танк Т-72. ВIДЕО

Бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу дронами-камікадзе знищили броньовану ремонтно-евакуаційну машину та танк Т-72, який окупанти намагалися евакуювати з поля бою для ремонту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, під час атаки українські воїни "задвохсотили" одного із окупантів та поранили ще одного.

"Бійці 28-ї ОМБр дронами-камікадзе знищили ворожу БРЕМ-1 разом з Т-72, який вона тягнула. Також без уваги не залишився і екіпаж машини", - йдеться у коментарі до запису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 28 ОМБр знищили місце дислокації ворожого особового складу на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

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танк (2067) знищення (7243) 28 окрема механізована бригада (188)


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11.04.2024 13:48 Відповісти
Дохлих кацапів багато не буває.
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11.04.2024 13:53 Відповісти
Маю таке питання, без жодного умислу,
зараз відбуваються виплати бійцям за знищену техніку, чи ні?
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11.04.2024 14:25 Відповісти
Невже ніхто не в курсі, бо один боєць, озвучив дуже цікаві ціни, і кошти начебто виплачуються....
Чи це зараз не на часі....
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12.04.2024 02:40 Відповісти
Класно спрацьовано.
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11.04.2024 14:39 Відповісти
Теперь нужно еще два БРЭМа! Подгоняй, пока прицел не сбился!
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11.04.2024 15:23 Відповісти
Бляха, скільки ж цього заліза норобив совок, це просто жах. Їх пи*дят а вони лізуть, коли то залізячча вже скінчиться.
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11.04.2024 16:56 Відповісти
Дуже шкода що орчуків не добили(( Вони ж не просто так туди залізли, вони навчені
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11.04.2024 23:17 Відповісти
 
 