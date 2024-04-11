Бійці 28-ї ОМБр знищили ворожу БРЕМ-1 та танк Т-72. ВIДЕО

Бійці 28-ї ОМБр імені Лицарів Зимового Походу дронами-камікадзе знищили броньовану ремонтно-евакуаційну машину та танк Т-72, який окупанти намагалися евакуювати з поля бою для ремонту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, під час атаки українські воїни "задвохсотили" одного із окупантів та поранили ще одного.

"Бійці 28-ї ОМБр дронами-камікадзе знищили ворожу БРЕМ-1 разом з Т-72, який вона тягнула. Також без уваги не залишився і екіпаж машини", - йдеться у коментарі до запису.

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