Бойцы ССО дронами уничтожили 2 российских танка на Донецком направлении. ВИДЕО
Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка ССО нанесли ощутимые потери противнику на Донецком направлении.
Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
За сутки группа уничтожила танк Т-90, танк Т-72, два автомобиля.
Кроме этого, уничтожен блиндаж оккупантов, пять военнослужащих врага, еще трое ранены.
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