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Новости Видео Война
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Бойцы ССО дронами уничтожили 2 российских танка на Донецком направлении. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка ССО нанесли ощутимые потери противнику на Донецком направлении.

Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

За сутки группа уничтожила танк Т-90, танк Т-72, два автомобиля.

Кроме этого, уничтожен блиндаж оккупантов, пять военнослужащих врага, еще трое ранены.

Смотрите также: Бойцы ССО скорректировали удар HIMARS по оккупантам, возводившим фортификационные сооружения. ВИДЕО

Автор: 

танк (2256) ССО (526) дроны (3917)


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Єдиний у РФ виробник БМП-3 та БМД-4 "Курганмашзавод" у зоні затоплення
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11.04.2024 22:39 Ответить
Заводная курганская Машка притопилась
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12.04.2024 13:05 Ответить
росія може собі дозволити втрачати 30 танків в день ..ми не можемо
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11.04.2024 22:41 Ответить
1000 танків в місяць? Ви хлопці, вже трохи зарапортовались
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11.04.2024 22:54 Ответить
Перше відео, прям наче "пішки зайшов" у люк танка до орків з "привітанням"! Чудова робота.
Слава Захисникам України-Героям Слава!
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11.04.2024 22:44 Ответить
Один пдрс на відео навіть влучив у фпв! І хоча він був дуже близько, все ж мав непоганий шанс вижити - набагато більший, ніж в того додіка який з дроном в "Матрицю" бавився, уявляючи себе Нео а дрон кулею )))
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12.04.2024 14:22 Ответить
 
 