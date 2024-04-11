Бойцы ССО дронами уничтожили 2 российских танка на Донецком направлении. ВИДЕО

Операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка ССО нанесли ощутимые потери противнику на Донецком направлении.

Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

За сутки группа уничтожила танк Т-90, танк Т-72, два автомобиля.

Кроме этого, уничтожен блиндаж оккупантов, пять военнослужащих врага, еще трое ранены.

Смотрите также: Бойцы ССО скорректировали удар HIMARS по оккупантам, возводившим фортификационные сооружения. ВИДЕО